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報稅恍然大悟篇／現在多繳稅 避免退休被徵收「隱形稅」

記者顏伶如
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避免退休後被意外徵收「隱形稅」，專家建議不要以為現在少繳稅就是賺到，應該利用稅級的差距策略性地多繳稅。(圖／123RF)
避免退休後被意外徵收「隱形稅」，專家建議不要以為現在少繳稅就是賺到，應該利用稅級的差距策略性地多繳稅。(圖／123RF)

報稅季節來臨，稅務專家指出，納稅人不能以為現在少繳一些稅就是賺到，必須思考如何避免退休之後面臨「隱形稅」；如果拉長為一輩子的時間來看，對某些納稅人來說，更划算的策略其實是寧可現在加快提高收入、多繳一些稅，而不是停留在盡可能延遲繳稅的舊式稅務規畫觀念。

★401(k)帳戶 列應稅收入

降低稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)並不保證一定能減輕繳稅負擔。納稅人不如趁現在有財務能力時，利用目前稅收級距的轉圜空間(headroom)多交一些稅，以免退休之後被必須繳稅的金額嚇到，也能達畢生省稅的目標。艾德曼理財服務公司(Edelman Financial Engines) 稅務總監布朗尼肯特(Eric Bronnenkant)說：「重點不是今天盡量少繳稅，而是要以一輩子來看。」

傳統型401(k)帳戶與個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)規定，屆滿73歲時開始每年要從帳戶強制提領4%，並非配偶的帳戶繼承人通常必須在十年之內完成帳戶提領。然而，開始提款之後，許多退休族卻發現這筆列為「應稅收入」(taxable income)的提款帶來煩惱，出現躲不掉的稅務壓力。

亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)財務規畫師兼稅務專家巴布(Travis Babb)指出，許多為退休帳戶兢兢業業儲蓄的存款人前來諮詢時，得知IRA帳戶提款、社安金收入與其他小型退休俸相加起來，應稅收入可能因此晉升更高的稅收級距感到大為意外；這些退休後收入還可能引發俗稱「隱形稅」(stealth taxes)的其他課稅，即使退休存款並算雄厚的民眾也面臨課稅，例如退休帳戶之外的投資淨收入(net investment income)要繳3.8%附加稅(surtax)。

★退休收入增 保費恐提高

退休族如果收入增加，將連動到俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount，IRMAA)計算，保費提高至少一年。

住在佛州拿波里(Naples)的已退休企業財務部員工凱利(Howard Kelly)，便對從母親繼承的5萬元傳統IRA帳戶採取提高繳稅策略，根據規定帳戶必須在2032年提領完畢。今年他從帳戶提領6000元，比強制最低提款(required minimum withdrawal)金額高出一倍。

他說，不希望未來收入爆增，最後一年從帳戶提款時從24%稅收級距晉升到32%稅收級距，而且紅藍卡IRMAA保費也跟著水漲船高。

華爾街日報(WSJ)分析，根據目前規定，稅率22%與24%界線非常接近，稅收級距則範圍寬廣，對於合併報稅夫妻來說等於從接近10萬元應稅年收入到40萬元應稅年收入都適用，有著較多轉圜空間可以透過策略手段快速提高收入(accelerating income)，提早多繳一些稅。

降低「稅收級距」(tax bracket，又稱稅收級別)並不保證一定能減輕繳稅負...
降低「稅收級距」(tax bracket，又稱稅收級別)並不保證一定能減輕繳稅負擔。稅務達人表示，「重點不是今天盡量少繳稅，而是要以一輩子來看」。(圖／123RF)

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