報稅實務篇／善用醫療費扣抵 可省下大筆稅金

如採逐項扣抵，家裡做了無障礙設施，這些改造如不會造成房產增值，相關支出幾乎可全額列入醫療費用。(圖／123RF)

隨著人口老齡化趨勢及疫情後心理諮詢需求增加，善用醫療費 用抵稅成為納稅人關注焦點。加州資深會計師蘇塏婷表示，2024年醫療費用扣抵規定已有更新，民眾若能掌握申報要點，合理規畫醫療支出時間，就能省下可觀的稅金。

蘇塏婷首先強調，申請醫療費用減免的首要條件是採用「逐項扣除」(Itemized Deduction，也稱列舉扣除額)，而非標準扣除額(Standard Deduction)。2024年度的標準扣除額為1萬4600元，納稅人需評估自己的各項支出是否超過這個金額。其次，只有超過調整後總收入(AGI)7.5%的醫療支出才能享受減稅優惠。以年收入5萬元的納稅人為例，首筆3750元醫療支出不能抵稅。若該年度醫療總支出為1萬元，實際可扣抵金額為6250元，建議民眾將大額醫療支出集中在同一年度。

在可扣抵項目方面：

1.居家無障礙設施改造支出：

許多民眾不知道這項目也可納入醫療費用減免範圍。這類支出包括：安裝入口坡道、加裝扶手、擴寬門框、改建廚房和衛浴等。關鍵在於這些改造是否會提升房產價值，如果不會增值，相關支出幾乎可全額列入醫療費用。這對於需要照顧行動不便家人的納稅人來說，是一項重要減稅機會。

2.保險費用方面：

自付的醫療保險 費、Medicare B部分和D部分保費都可扣抵。65歲以上且無權享受社會保障福利的人士，其Medicare A部分保費也可列入。長期護理保險方面，根據年齡段有不同的扣抵上限：71歲以下者可抵4700元，71至80歲可抵5900元。蘇塏婷提醒，申請長期護理保險費用扣抵時，需符合至少90天以上無法自理六項日常生活的條件。

如採逐項扣抵，醫療相關里程費用為21美分，停車費和過路費也可報銷。(圖／123RF)

3.交通費用：

這項規定在2024年度有所調整，醫療相關里程費用從2023年度的每哩22美分調整為21美分。此外，停車費和過路費也可報銷。若需跨州就醫，住宿費每人每晚最多可扣除50元。值得注意的是，陪同照顧者的費用也可以申請，但每名病患最多只能有一位陪同者的費用可以抵稅，且每晚住宿費用上限為100元。

如採逐項扣抵，母乳餵養設備和用品的支出同樣可以申請扣抵。(圖／123RF)

4.日常醫療支出：

醫生、牙醫、脊椎按摩師、精神科醫生等專業醫療人員的診療費，以及體檢、X光檢查、實驗室檢驗等診斷服務費用都可申請減免。醫療設備如眼鏡、隱形眼鏡、助聽器等，以及認證導盲犬的購買、訓練和維護費用也包含在內。對於新手媽媽來說，母乳餵養設備和用品的支出同樣可以申請扣抵。

然而，非醫療必需的整形手術、一般保健食品和非處方藥、人壽保險和收入保障保單都不能列入。減重或健身計畫除非有醫生開立處方，否則也不符合規定。未經FDA批准的進口藥品，以及一般維生素和營養補充品也都不在可扣抵範圍內。

蘇塏婷強調，只有實際支付年度的費用才能扣抵，即使服務是在上一年提供的也沒關係，重點是付款時間。但預付的費用不能提前申報。這個規定對於計畫進行大額醫療支出的納稅人特別重要。

對於愈來愈多需要同時照顧父母和子女的「三明治世代」，蘇塏婷建議可以將符合受撫養條件的父母醫療支出一併申報。另外，有自閉症等特殊需求孩童的家長，參加相關醫療會議或課程的費用，包括入場券和交通費也可申請減免。

面對通貨膨脹和醫療支出上漲的壓力，合理運用醫療費用減稅政策顯得格外重要。蘇塏婷提醒民眾，平時就要養成收集整理醫療收據和相關證明文件的習慣，以免報稅季錯失減稅機會。