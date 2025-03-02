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地產／全美二手房銷量 連2年降至30年新低

編譯陳盈霖
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橙縣紀事報報導，美國房地產市場正變得愈來愈難以負擔，根據全國房地產經紀人協會公布最新數據，全美二手房銷量，連續兩年降至近30年來新低。根據NAR，2024年全美二手屋銷量下降0.7%，僅售出406萬套，創下自1995年以來最低交售紀錄。

然即使銷售低迷，房源短缺和貸款利率上升，仍使賣家比買家更具優勢，推動去年全國房價中位數上升至歷史新高的40萬7500元，比去年同期增長4.7%。NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，「美國人口從1995年至今增加7000多萬，房屋銷量怎可能如此低？房價創歷史新高，貸款利率上升，庫存不足等因素，可解答部分疑問。」

房貸利率上升加上房價飆升，嚴重削弱購屋者購買力，市場上房源稀缺，數百萬潛在購屋者被迫離場。截至2024年12月底，市場上僅有115萬套房屋供銷售，儘管此一數字比前一年增長16.2%，但仍遠低於1999年以來每年約198萬套的平均值。

按目前的銷售速度計算，這些可供銷售的房源僅能滿足3.3個月銷售需求。

導致房屋供應短缺的因素有很多，包括十多年來新建住房量低於平均，房主持有房屋時間更長等，儘管川普競選時，將增加住房供應作為競選政見之一，但並無快速解決方案。

2020年和2021年因貸款利率下降，大幅增加美國人購買力，雖然許多經濟學家預測今年30年期固定房貸平均利率可能會有所下降，但普遍認為不會降至6%以下，這仍是五年前利率的兩倍左右。

而去年秋季利率的下降，仍促使房屋銷量在全年最後三個月內按月增長。根據NAR，去年12月房屋銷量按季節性調整後增長2.2%，達424萬套，超出FactSet分析師預測的422萬套。去年12月房屋銷售中位數價格連續18個月上漲，達40萬4000元，同比增長6%。首購族在去年12月占所有房屋銷售的31%，高於22月的30%和2023年12月的29%。然全年首購族比率僅為24%，歷史平均為40%。

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