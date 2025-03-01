地產／房市解凍 何時是買賣點？

房地產專家認為，今年買房和賣房都有好機會，只要選在對的時間、對的地點。(路透)

美國購屋者與屋主幾年來始終在旁觀，等待適當的買賣時機，2025年是時候了嗎？新聞周刊(Newsweek)報導，房地產專家認為，今年兩者都有好機會，只要選在對的時間、對的地點。

穆迪(Moody's)經濟分析師沃許(Matthew Walsh)指出，去年美國房市供需呈現「拉鋸」：由於利率居高不下、房地產價格高漲，加上庫存持續低迷，有興趣的買家多無力負擔。

迎接「解凍」年

沃許表示，2024年的房市可說是被「凍結」，需求多在低檔徘徊，買氣疲弱表現在銷售數據上，幾乎接近衰退的谷底。他說，成屋銷售多仍處於金融危機時期的低點，這主要是由於高利率所致；在供給上，庫存依然很低，這也讓房價 欲振乏力。

穆迪的資料顯示，2024年美國的房屋增值幅度較前一年上漲了4%至4.5%。沃許說，主要是因為供需同時減少所致，但在去年最後幾個月，有更多房源推出，而房價的升值速度則略為放緩。

他表示，這種趨勢預計今年仍將持續，他預期庫存將會增加，這既是因屋主已習慣於高利率，也要歸因於新建案終於進入市場；在需求仍低迷下，將有助房市稍趨平衡。

房地產公司雷德芬(Redfin)經濟學家趙晨(音譯，Chen Zhao)指出，如果賣家在春季購屋季節前將房屋推出，會遇到最多的買家，但同時也會面對來自其他賣家的激烈競爭，全美情況皆如此；但對賣家而言，某些市場的競爭會更激烈，南部陽光地帶尤其是佛州 與德州 ，目前是最疲弱的。

春、夏季購屋選擇多

趙晨表示，對於買家而言，在春、夏季購屋代表有最多的選擇，若在淡季，則意味來自其他買家的競爭較少，可能談成更好的交易。她說，在佛州與德州等房市走勢較弱的地區，買家會有較大談判空間，並有較多選擇；而相對其他市場，因庫存更少，談判的空間也會縮小。

雷德芬首席經濟學家菲爾魏瑟(Daryl Fairweather)與趙晨在展望2025年時表示，預期今年成屋銷售量將會上升，年底的銷售量將介於410萬至440萬之間，年增長率為2%至9%；因為雖然高房價使一些有意購屋者卻步，但也會湧現不少被壓抑的需求。

沃許認為佛州將是2025年值得關注的市場，他說，佛州無論在房價過高或保險上，都存在極大的風險；由於該州房價漲速超過預期，當需求開始冷卻時，會拖累價格，導致升值遠低於全國平均水平，在某些地區，房價甚至會下降。

西部漲幅慢於全美

穆迪的經濟學家也預期，西部地區的房屋升值速度將慢於全國平均水平，像亞利桑納州、愛達荷州與德州的一些市場，這些地方有大量的房源，且在疫情之後房價飆漲，導致市場被高估。

沃許預估，儘管今年各州的平均房價都將持續增長，但東北部與加州的表現將超過全美平均水準。他說，由於賓州、紐約州、康乃狄克州或加州等地的新屋增加速度緩慢，應可支持更強勁的房價升值空間。