移民專頁／審綠卡超出常規時間 可催移民局

讀者問：

2023年4月，我遞交了綠卡 申請，之後EAD(也稱工卡，即工作許可證) 獲得批准。

2023年，我在舊金山fleet wee上參觀現役軍艦的時候，被FBI盤問了，並且被security check。當時沒有查出任何問題，所以我還傻乎問：會不會影響我綠卡申請？Agent告訴我不會，但當時記錄了我的名字。

2024年8月，我的H-1B 過期，尚有240天的grace period(失業寬限期)。我申請了延期，但我的H-1B pending了九個月，AOS pending 21個月。

目前，我在考慮狀告USCIS、FBI和DHS。我AOS的律師比較傾向於讓我繼續等到combo卡到期(2028年)，再規畫下一步。但是，我很討厭這樣不確定的狀態。我該怎麼辦？

答：

根據你提供的情況，你沒有違法犯罪被逮捕或被起訴的紀錄，所以你在參觀軍艦時被盤問，不應影響你的綠卡申請資格。

但不清楚你的綠卡申請是基於什麼類別，你居住在哪個城市，所以無法判斷你的綠卡申請是否超過了移民 局的常規審理時間。

你可以到移民局網站查詢你居住的地方以及綠卡申請類別的常規審理時間，如果超出了常規審理時間較長的時間，可以聯繫移民局催促，如打電話給移民局客服部、電子催促、聯繫議員辦公室催促等的。

如果經過催促後，仍解決不了，可以考慮到聯邦地區法院遞交催辦令。