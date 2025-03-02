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博物館／卡達沙漠裡的FBQ館 從骨董車看到帆船

編譯周靜芝
謝赫費薩爾博物館內收藏的汽車和文物。(取自維基共享資源)
謝赫費薩爾博物館內收藏的汽車和文物。(取自維基共享資源)

21世紀初，卡達少有文化景點能讓遊客和當地民眾樂在其中，簡稱「FBQ博物館」的「謝赫費薩爾博物館」(Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum)，便是多數人在參觀當時仍相當簡陋的卡達國家博物館 (National Museum of Qatar) 時的另一選擇。

神祕房間 裝滿黛妃遺物

有線電視新聞網(CNN)報導，參觀FBQ博物館必須先預約，然後開車來到沙漠；一路上或許迷路好幾次，最後來到滿眼綠意的Al Samriya莊園，喝杯茶、吃點蛋糕。最大的亮點是可進入一個空間，擺滿各式藝術品的陳列架與玻璃櫃，從劍到錢幣，院子裡還停著幾輛汽車與馬車。

至今，它已發展成世界上最大的私人博物館之一，收藏了超過3萬件物品，包括一隊傳統的獨桅帆船與無數的地毯；這裡還有一整幢曾矗立在敘利亞大馬士革的建築。

這裡有可追溯至侏羅紀時代的考古發現、可蘭經的原始副本、展示珍珠在卡達歷史的重要性，以及17世紀的珠寶首飾。這裡還有2022年卡達世界盃的展品，包括複製的獎盃、賽事中使用的球、入場證、球衣，甚至還有滿滿的古怪玩偶與毛絨動物。

一些令人驚悚的展品還有各種納粹德國的裝備，更怪異的是，還有幾個帶有腳環的鳥腿展示櫃；基本上，能想到的任何東西，可能都能在這裡找到。

甚至有傳言說，在一扇上鎖的門後有個房間，只有少數訪客才能進入，裡面裝滿已故黛安娜王妃的禮服和紀念品；另一扇門後藏著不再對外開放的房間，裡面堆滿已故伊拉克總統海珊(Saddam Hussein)的收藏品。

謝赫費薩爾博物館的入口。(取自維基共享資源)
謝赫費薩爾博物館的入口。(取自維基共享資源)

占地130英畝 甚至含酒店

FBQ博物館的歷史始於1998年，當時億萬富翁謝赫費薩爾在他位於卡達首都多哈以北約12英里的莊園開放一棟建築給大眾參觀。目前則有三座建築。

謝赫費薩爾是卡達統治家族的遠親，也是卡達最大企業集團之一Al Faisal Holdings的創辦人兼董事長，靈活的商業頭腦讓他被公認是全球最具影響力的阿拉伯企業家之一。

在2018年接受媒體採訪時，謝赫費薩爾表示，博物館最初只是他的興趣。謝赫費薩爾說，他一有機會就收集物品，隨著事業拓展，收藏也越廣，決定將它們放在博物館供大眾欣賞。

他的奇珍異寶櫃，後來演變成占地130英畝的建築群。穿過堡壘般的大門，是大羚羊保護區、馬術學校與馬廄、鴨塘，以及一座有奇特傾斜尖塔的清真寺。現在在這裡，甚至有家五星級的萬豪酒店、兩家咖啡館與提供黎巴嫩美食的Zoufa餐廳。

超大的博物館空間，最近開放的汽車收藏館，收藏從骨董勞斯萊斯到戰時吉普車，以及繽紛的別克等各式汽車。走到屋外，會發現孔雀在院子裡漫步，還有標示牌提醒駕駛注意馬與駝鳥。

謝赫費薩爾博物館是世界上最大的私人博物館之一，收藏了超過三萬件物品。(圖取自FB...
謝赫費薩爾博物館是世界上最大的私人博物館之一，收藏了超過三萬件物品。(圖取自FBQ博物館網站截圖)

遊客必訪 藏品古怪吸睛

有15年導遊經驗的哈利姆(Siham Haleem)說，杜哈現在擁有不少世界級博物館，其中卡達國家博物館是他的最愛；但他表示，參觀謝赫費薩爾博物館，仍是不可錯過的行程。

他說，對於希望了解卡達以及該地區歷史文化的人，這座博物館是個理想的目的地。他個人對汽車收藏、化石，特別是敘利亞的房屋，都令他著迷，他說，這些房子都是辛苦搬運，再一件件組裝起來的。

德州A&M大學的墨裔美籍學生活動經理馬汀妮茲(Stephanie Y. Martinez)表示，她很喜歡這座博物館，將它列為學生的參訪行程中。她說，博物館裡有能引起每個人興趣的物品，她最喜歡汽車與家具展品，展示了木材與珍珠的細節，「每次參觀都會有新的發現」。

要真正瀏覽博物館內眾多藏品，需花費時間與心力，尤其是大部分展品都沒有說明；儘管它們不拘一格，但很難不佩服謝赫費薩爾的毅力。

來自英國的貝蕾(Sarah Bayley)表示，她最近與家人參觀這座博物館，並被它的古怪所吸引。她說，太驚人了，「這是個瘋狂的地方」。

謝赫費薩爾博物館的庭院。(取自維基共享資源)
謝赫費薩爾博物館的庭院。(取自維基共享資源)

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