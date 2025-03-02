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封面故事／牽亡歌 勸亡魂好走莫回頭

朱安如
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以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，登上紐約外百老匯演出。(主辦方提供)
以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，登上紐約外百老匯演出。(主辦方提供)

「勸世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)2023年於台北首演時，編劇詹傑在每場演出前15分鐘，都會與現場觀眾分享製作團隊的田調成果，科普牽亡歌。換言之，就算在台灣，牽亡歌及其文化底蘊，也並非廣為大眾(尤其年輕族群)所熟知。

描繪極樂世界 沿途光景

作為「勸世三姊妹」全劇重心與靈感來源的「牽亡歌」(也稱牽亡歌陣 Khan Bông Kua Tīn)」，是一種結合法事儀式與歌舞小戲的喪葬陣頭。表演者搭配後場 (月琴或三弦等) 樂師演繹唱詞，描繪亡魂前往西天極樂世界的沿途光景。

途中若遇小鬼鎮守路關，表演者便協助家屬點燃紙錢，以便放行；在引領亡魂過關之餘，唱詞內容旁及已歸西天的古聖先賢，在象徵陪伴亡者度過最後旅程的「勸亡」同時，也帶「勸善」道德教育意涵。

四名表演者透過專屬的道具與腳步手路，表達各自的角色設定：小旦、老婆、尪姨、法師。這些角色原型可見於另一種民間儀式「觀尪姨」(也稱「牽亡」，光從名稱便可看出兩者有所關聯)：發問者請鸞生 (傳訊者) 的扶身將亡魂暫時引回陽世，以期陰陽相會。

牽亡歌則借用以上原型角色並加以轉化：「小旦」象徵思念過世丈夫的妻子，「老婆」則是陪同妻子的兄嫂；「尪姨」即靈媒，能讓靈魂附身，由於以後退步伐為動作特徵，因此又稱「倒退」。頭綁紅巾的法師左手持「龍角」、右手搖「帝鐘」，其形象與道教閭山派臨水夫人 (陳靖姑) 相呼應。

然而，根據吳碧惠在「台南牽亡歌陣研究」一書中對牽亡歌發展史的整理可以看出，牽亡歌傳入台南善化後，幾經在地化轉變，包括從桌頭唸歌轉為唱跳儀式，加入歌仔戲與布袋戲的曲調、車鼓陣內容，甚至在傳往台灣北部後，加入劈腿、倒立咬錢等特技奇觀 (水晶唱片於1994年發行牽亡歌相關錄音專輯所載即為一例)。

以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，在紐約外百老匯連演四天。(主辦方提供...
以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，在紐約外百老匯連演四天。(主辦方提供)

人才凋落 藝師年逾六十

然而，正如詹傑所說，隨著台灣的都市化與現代化，牽亡歌迅速凋零。1970-1980年代每天一早善化火車站便擠滿藝師為出陣而候車的盛況，到了「勸世」一劇演出的2020年代，頻率可以低至每月不過兩三場，主演人員不少都是六、七十歲的阿嬤。引人注意的是，牽亡歌在近年台灣影視與藝文作品中出鏡率不低，包括劇情長片「一家子兒咕咕叫」(2022)、短片「講話沒有在聽」(2021)、壞鞋子舞蹈劇場的「渺生」(2019)與「彩虹的盡頭」(2016)等。創作者們為何不約而同做出這個選擇，自有其值得探究之處。

在此想特別一提的，是多次為當代藝文作品擔任牽亡歌推手的林宗範。今年不過30多歲的林宗範，並非因為家學或如前輩藝師因經濟需求投入牽亡歌。

新生代投入 扛重建重任

林宗範靠自學通達月琴製作的他，因緣際會結識牽亡歌藝師後，自陳受牽亡歌之美吸引，進而學習、操演、組織了「風中燈牽亡歌團」。此外，他主動尋訪老藝師，廣蒐相關資料與歷史照片，並多次舉辦講座與工作坊，以重建牽亡歌的傳統面貌為己任，對推廣牽亡歌的存續不遺餘力。林宗範也是「勸世三姊妹」的牽亡歌顧問。

「勸世」終曲寫：「行好路，行好步，陰間路有我陪，你就麥回頭。行好路，行好步，陰間路有我陪，你就袂寂寞。」一方面體現了台灣民俗學學者劉枝萬所述，喪葬儀式既要表達生者孝心，也須請亡者「速回本位」、莫再留戀的複雜性。再方面，這段歌詞也反映出牽亡歌的生死觀：容生者釋放悲傷，讓亡者一路好走。

(作者目前就讀於爾灣加大戲劇博士班)

演員張擎佳於劇中表演牽亡歌。(照片由主辦方提供)
演員張擎佳於劇中表演牽亡歌。(照片由主辦方提供)

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