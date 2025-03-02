封面故事／「勸世三姊妹」在黑色幽默中 施展療癒能量

「勸世三姊妹」與逝去的父親和解後，合力演出「牽亡歌」，祝福父親「行好路，行好步…。」 (特約記者許振輝／攝影)

美國現場，觀眾雖聽懂了「菩薩和披薩」，但仍要問：為什麼爸爸要一直回來找大姊？

美方製作人，本希望降低「牽亡歌」儀式的份量，但他看完，為何反覺得應該完整保留？

2025年1月23-25日，乙巳年前，過去兩年在台灣每開賣必秒殺的原創音樂劇「勸世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)來到紐約，在 Theatre Row約百人座的小型劇場空間裡，簡約運用舞台、燈光、服裝、道具，演出了四場精簡版音樂會(workshop)。全劇保留台灣正式演出中大部分歌曲與重點段落，但濃縮了部分情節，並加入一名英語說書人，在每段開頭直白說明故事及人物關係。

目標明確 傳遞風土特色

這個版本的目標明確：就算是對台灣文化不甚熟稔的多元背景觀眾，也能立即一覽全劇風貌。畢竟，「躍演劇團」這趟紐約行並未公開售票，更像是以藝文相關產業人士為主要觀眾群的試演(showcase)，期待為該劇開創走向百老匯 的後續機會。

根據躍演劇團臉書分享，美方製作人之一Barbara Darwall看完演出後，一反先前希望降低劇中牽亡歌儀式感的提議，表示應該完整保留。製作人的改觀，多少反映出具風土特色的文化產品，一旦投入國際市場便難以閃躲的挑戰：在版權採購與投資 開發過程中，光靠講述說服關鍵決策實有難處。

然而，演出本身就是最好的證明：具有文化特色的民俗元素，並不必然造成觀眾的理解困難。相反地，正因為陣頭本身的儀式性有足夠深厚的民間智慧支撐，反而可能發揮跨越語言以及文化邊界的動人力量。

流量密碼 展現觀眾共情

每個文化的哀悼儀式或有不同，愛別離苦，卻是生而為人無可逃避的共同經驗。面對生死相隔，我們如何道別？反覆重演的回憶，如何在念想時空中成為重逢的戲劇？生命的消亡，如何召喚持續存活者，對於人與人 (以及，人與非人) 之間扮演的角色與責任，生發新的理解甚或重建契機？從2021年在高雄衛武營的讀劇音樂會算起，「勸世」一路走來的流量密碼，已有多位台灣藝文評論與社會觀察者撰文討論，在此不贅述。

但若單就演出論演出，「勸世」對以上問題的探索，則是它無論面向台灣或面向紐約，都得以施展療癒能量的基底。

不過，別搞錯了，「勸世」一點都不沉重，編劇詹傑筆下的角色設定、劇情發展、對白歌詞，在在充滿了冥陽混融的黑色幽默。

宋家大姊因父母失聯而需獨立扶養弟妹怨恨已久，於是當剛過世的父親於夢中現身，她竟掏出菜刀用長串「國罵」問候，逼得父親在頭七期間只得假扮母親回訪人間。

飾演三姊妹的演員由左而右依序為：張芳瑜、張擎佳、宮能安。(照片由主辦方提供)

宋家三姊妹 (如果正為變性手術努力存錢的宋家小弟可以免術換證，她應該不會拒絕這個代稱) 暫回雲林虎尾老家，卻在莫名接下要為大伯公跳牽亡歌的任務同時，又涉入地方角頭黑箱。三人白天邊應付牽亡歌學習邊拼湊家族生命史，晚上則要面對小鬼滿屋開趴——嬉鬧狂歡，將菩薩和披薩(pizza)單押。

樂音藏細節 探角色內心

然而，隨著劇中角色歷經衝突與波折，歡鬧背後更多隱而不顯的潛台詞，藏在作曲康和祥的旋律穿插、配器安排、曲風選擇當中。

康和祥在2023台灣演出節目單裡舉了幾個例，提醒觀眾留心：歌曲verse如何藉由多次重複揭露不同層次，以及，為何一些裝飾音於再現時有了節奏更長的轉變。換言之，「勸世」將牽亡歌既有的音樂格式，轉化為既抓耳又易咀嚼的旋律，並在樂音中埋設種種細節，邀請觀眾進一步探入角色內心。

演員葉文豪一人分飾父親與母親，與女主角張擎佳有多場感人對手戲。(照片由主辦方提供)

這是本戲以美式音樂劇結構為底，卻能不為其所限的精彩突破。這也是劇終，當三姊妹解開多年來對父親的誤解及彼此之間的心結，通力演出屬於她們的「牽亡歌」時，這段結合了傳統牽亡歌、90年代華語流行金曲、音樂劇高潮範式「11點之歌」的樂音，何以能夠紮實傳遞送行儀式中陪伴亡者、撫慰生者的凝聚力。（註：「11點之歌」 11 o’clock number 通常指的是音樂劇在結局之前，由主角演唱，表達內在轉變或重大領悟的歌曲。若本劇的「天天想你」可被視為一種11點之歌，則終曲穿插宋家大姊演唱的「天天想你」，便是以此音樂劇結構設計為基礎，透過延伸角色的內在轉變，以達成生者與亡者對彼此關係的重新定義。）

劇中三聲道 引台裔共鳴

在台灣觀演時最印象深刻的部分，莫過於觀眾的現場反應，很多人幾乎是亦步亦趨緊跟著佳構劇的起承轉合又哭又笑；中場發放的面紙，完美服務了接近尾聲時，全場吸鼻涕聲響的此起彼落。那麼，紐約演出呢？若以1月23日(周五)晚場為例，觀眾席的情緒渲染力依然強大，笑聲、掏面紙聲、哽咽聲都沒少過。當然，也可能因為當晚上座台灣人占比不低。

透過多語言使用投射出的戲劇情境，也是「勸世」魅力之一。散場時，聽到一位在美國成長的台裔觀眾分享，說劇中交雜華、台、英三聲道，很貼近兒時在家中和阿嬤談話的經驗，讓她很有共鳴。

牽亡歌隊邊撒紙錢邊引領劇中父親的亡魂，後方著白衫黑背心者為飾英語說書人的演員薛定洲。(主辦方提供)

一位20來歲的台裔美籍青年，則聊到一位朋友當初之所以想看「勸世」，正是因為從沒在美國看過一齣以華語加台語發音為主的現場演出。有趣的是，這名青年觀眾提出無法馬上理解之處，似乎也能為本劇後續處理文化轉譯時，稍微提供參考。包括：為什麼爸爸要一直回來找大姊？又，大姊小時候聽張雨生，但這和要做變性手術的小弟間，年代差異感覺大於手足——那麼，故事設定是在哪個年代？以及，如果這是一個「傳統」喪葬儀式，加入唱「天天想你」真的可以嗎？

作為一名生長於台灣的觀眾，幾乎可以立即對以上問題延伸出各式回應。然而，如果不以對文化符號的熟稔為預設，這些問題彷彿投射出，作品轉向面對不同文化語境時，透過觀眾的重新詮釋，展開了新的生命樣貌。猶記得2023年台北首演版，當時的父親一角，於首次重返人間及最終離開人世這兩個時刻，都向法師鞠了躬。2024年新版演員並未保留這個表演選擇。

能走多遠 充滿各種可能

本次紐約版的終場，導演曾慧誠則充分運用劇場觀眾席進出口，當歌隊邊撒紙錢邊引父親入場時，觀眾席幾乎出現歌舞伎花道的沉浸感。當儀式告終，講英語的說書人拍了拍父親的肩膀，兩人在歌隊成員與一眾陽間角色的目送下，一起走出劇場。

這個改動似可視為「勸世」本次紐約初登場的譬喻：當這趟旅程踏上不同土地，引路人的身分、敘事、肢體語言都有了不同。門外的世界很大，做為觀眾的我們也不禁跟著想像起來：這齣戲會去到何方？又將如何投胎轉世？