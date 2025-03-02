封面故事／勸世三姊妹 與亡魂和解

台灣的音樂劇「勸世三姊妹」登上紐約外百老匯。(主辦方提供)

「勸世三姊妹」音樂劇中的主角大姊宋國珍，在戲中握有三張符……

「勸世三姊妹」串起一家人橫跨在陰陽兩界中的遺憾與兩代之愛……

曼哈頓外百老匯 的Theatre Row，僅有105個座位的小劇場座無虛席。熟悉的鄉音在空氣中流轉，久居紐約的遊子，從維吉尼亞州 、芝加哥 遠道而來的台灣鄉親，甚至來自不同文化背景的外國觀眾，都在此起彼落的笑聲與抽泣中，共同見證這場台美攜手打造的創舉。

台原創音樂劇 進軍美國

來自台灣躍演劇團的「勸世三姊妹」，成為首部進軍外百老匯的台灣原創音樂劇。劇情講述雲林虎尾宋家三姊妹(弟)，本為拿回老家地契返鄉，卻在長輩彌留之際陰錯陽差捲入遺囑之亂，須學習父母留下的牽亡團歌陣，才能獨拿鉅額家產。三姊弟彼此相愛相殺的糾葛、大家族間不為人知的往事，以及父母缺席所埋下的怨恨，都在這次返家的旅程中一一梳理、逐步和解。

「勸世三姊妹」劇情講述雲林虎尾宋家三姊弟，本為拿回老家地契返鄉，卻在大伯公彌留之際陰錯陽差捲入遺囑之亂，須學習父母留下的德玲牽亡團歌陣，才能獨拿鉅額家產。(記者馬璿／攝影)

「牽亡歌陣」為普遍流行於濁水溪以南的傳統文化，透過歌舞牽引亡者至西方極樂世界。

「勸世三姊妹」以此為索，不僅串起宋家人橫跨陰陽兩界的遺憾與愛，也將表演者與觀眾的情感緊密相繫，搭起台灣與美國的橋梁。

觀眾笑淚交織 埋下種子

這次決定前來美國，是天時、地利、人和的綜合結果。劇團與長期將百老匯音樂劇引進大中華市場的製作人丁墾(Ken Dingledine)有過一面之緣，然而對方卻從未想過將台灣作品帶進美國的可能性。直到2024年高雄Live Warehouse演唱會，在業界人士的廣泛好評與團隊的主動邀請，丁墾親自前往觀賞這部作品。

他回憶說，自己在完全不了解背景、聽不懂台語的情況下誤打誤撞地進入劇場，卻被演員的肢體語言、觀眾笑淚交織的反應深深打動，也因此埋下了進軍紐約的第一顆種子。將在地文化結合百老匯音樂劇風格，是躍演的金字招牌。但這次跨海登台，團隊不得不在劇情完整度與商業化之間做出抉擇——原本長達190分鐘的劇情，被濃縮至110分鐘，服裝與音樂也相應調整。

原創音樂劇「勸世三姊妹」成為首部進軍紐約外百老匯的台灣作品，圖為勸世三姊妹於Theatre Row演出時所張貼的海報。(記者馬璿／攝影)

濃縮劇情 呈現作品核心

製作人林易衡表示，刪減的過程是創作者最大的掙扎。三小時的版本，能夠細膩鋪陳牽亡文化與家族糾葛，讓觀眾逐步沉浸其中，甚至在舞台上照見自己的影子，雖紐約版本得以保留全曲目，如今劇情卻不得不將情感收束得更為精練。

劇團導演曾慧誠則表示，在時間受限的條件下，最重要的是「把故事講清楚」。歌詞的韻腳、文化背景的細節，仍需要長時間打磨，甚至需要熟悉雙語的創作者參與，才能讓宋家的故事走得更遠。

然而，刪減的過程也讓團隊更加客觀地審視作品的核心，找出最能夠跨越語言與文化隔閡的故事線。

文化轉譯 成為最大挑戰

另一位百老匯資深製作人達威爾(Barbara Darwell)最初認為，為顧及商業市場，應削弱「牽亡」文化的比重，聚焦在愛、死亡與家庭等較為普世的主題。但讓團隊意想不到的是，在第一場演出堅持保留牽亡歌陣後，她卻深受感動，反倒建議團隊保留其原汁原味，讓團隊備受鼓舞，也證明即使語言不同，人們仍能對宋家人的故事產生共鳴。

即便如此，文化轉譯仍是最大的挑戰。即使身處世界之都紐約，要讓海外觀眾理解台灣的傳統習俗「牽亡」，感受那些埋藏在語言之中的微妙情感，仍是一項艱鉅的任務。例如，長姊宋國珍因對父親的怨恨，整齣戲從未喚他一聲「爸爸」，直到最後送別時才終於鬆口。

這份情感的轉折，在字幕中只能簡單譯為「Dad」，否則過多的解釋，反而會讓外國觀眾難以消化。

曾慧誠與林易衡坦言，文化背景不同，團隊無法預測海外觀眾的反應，「但也正因為未知，所以我們才要來這裡試試看」。

說書人薛定洲 翻譯細節

為了讓非華語觀眾更順利進入故事，劇組邀請曾在百老匯音樂劇「芝加哥」登台的台灣演員薛定洲(Albert Hsueh)擔任旁白，透過他的英語解說與字幕，幫助觀眾理解台語與中文難以翻譯的細節。

但是，薛定洲的角色不僅止於旁白，他更充分發揮外語實力與生動演技，化身為陰間使者，牽起陰陽兩界與觀眾之間的橋梁，甚至在已經熟背劇本的狀況下，僅用一天時間，便迅速吸收臨時修改的最終版本。

實驗音樂會 海外試水溫

這次演出的定位，被定義為「音樂會」(Presentation)而非正式海外巡演，除了代表這次演出本質為一場「實驗」，也讓觀眾明白這並非最完整的呈現。此外，外百老匯規模較小、互動性更強的特性，也讓團隊能夠近距離觀察觀眾的反應，直接收穫最真實的回饋。

「創作重視的是過程，因為結果是未知的」，曾慧誠說。來到紐約，團隊的最大動機並非售票回本，而是試水溫—看看外國觀眾如何看待台灣本土的故事，而非一蹴可幾地讓這部作品登上外百老匯的長期展演。「躍演」執行長侯淙仁亦感嘆，這次能夠來美國完成這場實驗，有賴於台灣文化部與G2C+聯盟等企業資金大力支持，畢竟這場非售票、不以巡演為目標的演出，本就無法以商業回收為前提，更遑論背後高昂的成本。

缺乏資源 開疆擴土不易

在台灣，音樂劇產業仍在萌芽階段，文化沃土深厚，卻缺乏足夠的資源，使得發展進程相對緩慢。然而，台方製作人林易衡堅信，台灣創作者的軟實力不遜於國際，且台灣劇場人員的效率是舉世聞名，他仍為「勸世三姊妹」的故事感到驕傲。但這一年來，他頻繁來紐約觀賞音樂劇，發現「永續性」、「規模化」，以及願意花時間「培育」故事的製作思維，或許才是台灣音樂劇產業值得借鏡的方向。

作為探路者，躍演劇團憑藉「勸世三姊妹」中大姊宋國珍燒出的三張符，一磚一瓦地構築了台灣音樂劇輸出至美國的橋梁。第一張符，是識得這部作品價值的伯樂；第二張符，是政府與企業投注的資金；而第三張符，則是一個團隊對於故事深沉且熱烈的愛。