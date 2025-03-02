生活／三分之一美國人有「裁員焦慮症」

德國福斯汽車預計關閉三間工廠並裁員數千人，整頓行動力道猛烈，勢必將加劇勞資衝突。(歐新社)

新冠疫情帶來的陰霾依然籠罩人們心頭，經過數年動盪後許多員工仍會擔憂職業生涯遭逢巨變，患上所謂的「裁員 焦慮症」(layoff anxiety)。想要擺脫煩惱，可以從以下幾件事著手。

CNBC報導，融資公司Clarify Capital今年調查1000名美國成年民眾，其中三分之一有裁員焦慮症；年輕人的影響更顯著，Z世代擔心被解雇的比率達到40%。該公司執行長貝恩斯(Michael Baynes)表示雖然就業 市場強勁，但經濟不確定性、高調裁員正在引發普遍焦慮，當今壓力不是「找不找得到」，而是「保不保得住」工作。

報告發現這種焦慮也影響了員工如何看待工作，超過三分之二更重視工作保障而非職涯發展，近三分之一的人願意減薪10%到20%來避免被裁。

求職網站ZipRecruiter另一項關於求職者信心的調查顯示，大多數員工覺得未來六個月內他們被解雇的可能性為25%。首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)指出每月被解雇的實際人數比率要小得多，如去年12月的裁員人數總計僅180萬人，顯示裁員焦慮程度相當高。

如何應對 才是重點

商業網路組織BNI.com創辦人密斯納(Ivan Misner)表示如果認為可能被裁員，不同心態會產生不同影響，可能會因為恐懼而不知所措，或因為恐懼而更專注工作，「裁員焦慮症是不可避免的，每個人或多或少都會經歷，問題是如何應對它。」

密斯納建議員工應該利用雇主提供的任何資源，例如再就業服務、履歷諮詢，以及與業務窗口建立聯繫，「一個真正強大的人際網路可以增加快速找到新職位的機會。在找工作時，推薦是非常有用的。」

Clarify Capital 的貝恩斯表示，照顧財務健康同樣重要，應對裁員焦慮首先要從財務準備開始，充足儲蓄、降低債務都能提供安全網。

他補充，職業適應能力也很關鍵，員工可以透過再進修課程、線上課程、認證課程、訓練營等，繼續提升專業知識以保持競爭力。此外也要掌握公司狀況，了解公司財務或重組計畫的員工，焦慮程度會較低。

看調查1：81%勞工 擔心今年會失業

隨著經濟不確定性的逼近，美國勞工正準備迎接充滿挑戰的一年。MyPerfectResume的最新報告「偉大的停留：2025 年勞動力市場狀況」(The Great Stay：2025 State of the Labor Market)顯示勞工對工作保障、職業倦怠和經濟不穩定的擔憂日益加劇。

根據2024年12月對1115名勞工的調查，81%的人擔心2025年會失業，而76%的人認為今年的裁員人數會增加。這些調查結果強調了工人對於換工作的猶豫。

以下為調查的數據：

81%的受訪者，擔心2025年失業。

76％的受訪者，預計裁員人數會增加。

63%的受訪者，預計與2024年相比，今年將有更多企業倒閉。

92%的受訪者，擔心2025年出現經濟衰退。

52％的受訪者，預計今年的倦怠率將會進一步上升。

61%的受訪者，計畫在2025年提升工作技能。

看調查2：40%公司未來5年將裁員

MyPerfectResume最近的一項調查顯示，超過八成的勞工擔心今年會失業。他們的緊張並沒有錯。根據世界經濟論壇的報告，全球約四成的公司預計未來五年將裁員。

許多大公司已經宣布或啟動一輪裁員，包括雪佛龍、CNN、雅詩蘭黛、Meta 和西南航空。當然，這還不包括在馬斯克要裁掉200萬聯邦政府員工。

職業策略師南希·安科維茨 (Nancy Ancowitz)向雅虎財經表示：「當前的就業形勢就像一個雷區，到處都有裁員的跡象。」

「專業人士正感受到壓力——有些人瘋狂地試圖證明自己的價值，而有些人則因不確定性而陷入癱瘓。對於目睹同事被解雇以及每天都看到裁員新聞的員工來說，這就像是天花板在降低，地板在上升，牆壁在向他們的工作保障逼近。