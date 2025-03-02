星座／3月2日至8日 金牛座愛情甜蜜 水瓶座事業順利

2025年3月2日至3月8日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：草根白

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資 保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時不要覺得對方在錯怪你。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

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