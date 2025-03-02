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養生／這睡姿最有問題 會頸背疼痛 甚至阻礙呼吸

編譯周靜芝
新加坡腎臟專家指出，趴睡並將一條腿拉近胸前的姿勢「最有問題」，這種姿勢會導致脊椎錯位與壓迫到神經，久而久之，可能導致背部疼痛或僵硬。示意圖。(圖／123RF)
新加坡腎臟專家指出，趴睡並將一條腿拉近胸前的姿勢「最有問題」，這種姿勢會導致脊椎錯位與壓迫到神經，久而久之，可能導致背部疼痛或僵硬。示意圖。(圖／123RF)

每個人都有喜歡與固定的睡姿，但可能需要重新思考一下晚上爬上床時的姿勢；專家指出，一種常見的姿勢可能會產生背痛，甚至呼吸困難。

每日郵報報導，新加坡腎臟專家薩多斯卡亞（Daria Sadovskaya）指出，趴睡並將一條腿拉近胸前的姿勢「最有問題」。

她在抖音（TikTok）的影片中說明，這種姿勢會導致脊椎錯位與壓迫到神經。她說，拉起一條腿會造成骨盆轉動、扭曲下背部，導致脊椎錯位；久而久之，可能導致背部疼痛或僵硬。

薩多斯卡亞表示，長時間將頭轉向一側，會造成頸部肌肉緊張，甚至導致神經受到壓迫。臀部的位置一邊高一邊低，也會造成髖屈肌緊張，導致骨盆承受不均衡的壓力；此外，趴睡會壓迫胸部，使深呼吸更加困難，減少氧氣攝取量。

許多專家警告，趴著睡覺易造成頸部疲勞，因為頸部整晚都扭向一邊。薩多斯卡亞建議，改用其他睡姿，增加深層、長時間睡眠的機會。平躺被認為是「最佳睡姿」，因為它能讓頭、頸與脊椎獲得穩定支撐，降低疼痛風險；她說，這種睡姿也能減少對關節的壓力，不會拉扯臉部、防止皺紋產生。

她指出，側睡將手放枕頭下，也十分有益，可保持呼吸順暢，對減少打鼾與緩解睡眠呼吸中止症很有幫助；若要維持正確姿勢，可在膝蓋之間使用支撐枕頭，保持脊椎中立。

去年一項研究發現，約有六分之一的英國人患有失眠症，但65%的人從未就睡眠問題尋求協助。睡眠研究機構The Sleep Charity對2000人進行的調查發現，每十人中就有九人有睡眠問題，而每兩人中就有一人會在無法入睡時做出高風險的行為。

睡眠品質不佳與癌症、中風與不孕症等健康問題有關，專家長期以來都建議，夜間醒來不一定表示罹患失眠症，資料顯示失眠問題影響了1400萬英國人。不過，睡眠不足也會造成易怒、注意力不集中，以及增加罹患肥胖、心臟病與糖尿病的風險。

根據美國睡眠協會（American Sleep Association）的資料，近7000萬美國人有睡眠障礙。

失眠 新加坡 心臟病

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