娛樂／「心眼殺手」幽默結合浪漫與恐怖

「心眼殺手」中專挑情侶下手的連環殺手帶著閃亮亮的愛心眼睛面具。(取材自IMDb)

如果你喜歡愛情喜劇「不是冤家不聚頭」(They Came Together)與恐怖片「驚聲尖叫」(Scream)、「驚聲尖笑」(Scary Movie)的話,或許索尼影業發行的新片「心眼殺手」(Heart Eyes,又譯「腥心眼」)會符合你的胃口。

由喬許魯本(Josh Ruben)執導、菲利普墨菲(Phillip Murphy)、克里斯多福蘭登(Christopher Landon)和麥可甘迺迪(Michael Kennedy)共同編劇的「心眼殺手」,巧妙地將浪漫喜劇與殺人驚悚片元素融為一體,為觀眾帶來一場既甜蜜又駭人的觀影體驗。該片首映時強碰NFL超級盃年度總決賽,大大分食了觀影人次,最終以830萬票房成績成為該周末票房亞軍,僅次於動畫電影「神探狗狗」(Dog Man),在電影評分網站「爛番茄」上有80%的新鮮度。

這部創意十足的類型混搭電影出自一群對恐怖喜劇極具經驗的主創團隊之手,導演喬許魯本曾執導2021年深受好評的恐怖喜劇「狼人遊戲」(Werewolves Within),而編劇群更是集結了恐怖片界的實力班底,包括曾參與「換人殺砍砍」(Freaky,又譯「砍人快樂」)創作的克里斯多福蘭登,以及共同打造「劊樂時光」(It's a Wonderful Knife,又譯「聖誕多美好」)和「忌日快樂」(Happy Death Day)系列的麥可甘迺迪與菲利普墨菲。這群創作者對於如何在驚悚氛圍中注入幽默元素可說是駕輕就熟,也為「心眼殺手」奠定了穩固的類型片基礎。

「心眼殺手」導演喬許魯本(中)、主演奧莉維亞霍爾特(右)與吉吉贊巴多(左)出席電影宣傳活動。(取材自IMDb)

在這部R級限制級電影中,連續殺人狂「心眼殺手」每年都會在情人節於不同城市展開殺戮,他因為戴著具有夜視功能、在黑暗中會發出紅光的愛心眼面具而得名。劇情圍繞在由奧莉維亞霍爾特(Olivia Holt)飾演的女主角「艾莉」(Ally)身上,始終走不出失戀陰霾的她,仍在社群媒體密切關注前任的動態,而工作新案子要與梅森古丁(Mason Gooding)飾演的「傑伊」(Jay)合作,結果陰錯陽差地被「心眼殺手」認定為情侶,雙雙變成獵殺對象。

迪士尼 童星出身的奧莉維亞霍爾特曾演出同屬黑色幽默的砍殺片「完全殺手」(Totally Killer,2023),這次在新片的表現獲得一致讚美,許多評論稱她完美詮釋了這個既可愛又堅強的女主角,能夠靈活地在喜劇與懸疑的情緒中轉換,與男主角梅森古丁在銀幕上的化學反應十分出色,讓觀眾由衷地希望這對主角能夠平安度過難關。此外,娛樂媒體「綜藝」(Variety)指出,飾演女主角摯友「莫妮卡」(Monica)的吉吉贊巴多(Gigi Zumbado)雖然戲分不多,卻以精準的喜劇時機掌握贏得最多笑聲。

奧莉維亞霍爾特(左)與梅森古丁(右)在新片「心眼殺手」中的螢幕化學反應十足。(取材自IMDb)

喜劇與驚悚完美平衡

「綜藝」特別讚揚了「心眼殺手」融合浪漫喜劇與殺人魔電影的典型場景,將許多在愛情電影中被視為甜美的橋段,轉化成恐怖電影裡呈現的詭異、毛骨悚然的氛圍。劇評寫道:「電影以一對浮誇至極的網紅情侶開場,他們在完美無瑕的求婚場景中亮相,但當一支致命的邱比特之箭飛射而出後,電影便迅速進入狀態,準確地為觀眾帶來他們想看的內容——謀殺與詭異的狂歡。」

「綜藝」大讚導演魯本與編劇團隊巧妙地挖掘了其中的重疊性,將這兩種截然不同的風格相互交織,例如在美麗的酒莊、植物園 和旋轉木馬等場景中展開的追逐戲碼,不僅讓觀眾發笑,還讓人時刻繃緊神經,成功地讓觀眾在畏懼與心動中擺盪。而攝影師史蒂芬墨菲(Stephen Murphy)借鑑了1997年「是誰搞的鬼」(I Know What You Did Last Summer)等經典恐怖片的美學手法,透過光線、霧氣暗示殺手無所不在,並巧妙地在不同場景間切換色調,從溫暖飽和的畫面轉變為冰冷殘酷的血腥場景,強化電影的情感層次。

用血腥鏡頭表現創意

電影中對血腥場面的描繪亦充滿想像力,包含了主創團隊的幽默感,導演魯本在每場死亡戲中都加入令人驚喜的巧思,例如有人被貫穿頭部,畫面中的血洞變成艾莉驚恐眼神的焦點,也運用了視角變換,當心眼殺手用大砍刀劈開受害者時,大量血漿直接濺到鏡頭上;或是短暫切換到殺手的紅外線視角,讓畫面瞬間變成第一人稱射擊遊戲,頗有「魔鬼終結者」(The Terminator)的既視感。

「好萊塢 報導」則認為這部電影向1980年代的殺人魔電影致敬,同時又模仿了「驚聲尖叫」系列的風格,劇評認為劇組在各個細節上都展現了對恐怖片類型的深刻理解。此外,片中也埋了各種彩蛋,例如負責調查的兩位警探「哈柏斯」(Hobbs)和「蕭」(Shaw)的名字是向「玩命關頭」(Fast & Furious)致敬,能讓了解其中含意的觀眾會心一笑。

1996年上映的「驚聲尖叫」完美融合驚悚與黑色幽默的手法,為後續類型片樹立典範。(取材自IMDb)

「好萊塢報導」提到,雖然電影在類型片的框架下顯得有些過於熟悉,但創意十足的殺戮場景和實際特效的運用,仍然為觀眾帶來了足夠的娛樂價值。總體而言,「心眼殺手」作為一部類型混搭之作,成功地在浪漫與恐怖之間取得平衡,為觀眾帶來既驚心動魄又引人入勝的觀影體驗,片尾的彩蛋更為整體故事畫下完美句點。

(娛樂新聞組整理)