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料理功夫／質樸的美味 五香蔥油餅

劉若華
味道佳美之五香蔥油餅
味道佳美之五香蔥油餅

蔥油餅在華人社會是很常見的高人氣麵點，微鹹的餅皮和蔥香讓人一再的回味。

家中院落一年四季皆供應新鮮的蔥，日前得空就拔了三根做蔥油餅。這次我臨時加了一點容易被人們接受的五香粉，淡淡的五香味和微鹹的餅香、蔥香，不僅不搶戲，反而因相互映襯而更加美味。

材料：

未經漂白之通用麵粉3又1/3杯、鹽1大匙、五香粉1/4茶匙、熱水1杯、涼水1/3杯、蔥3根、苦茶油或酪梨油適量。

五香蔥油餅所需之材料
五香蔥油餅所需之材料

作法：

1.蔥切成蔥花，備用。

2.將麵粉、鹽和五香粉放入攪拌缸中，以慢速攪打均勻。

3.倒入熱水將麵粉攪打成雪片狀，接著倒入涼水，轉中速將雪片狀的麵粉攪拌成光滑的麵糰。

4.取出麵糰放在工作檯上搓揉整形成一個大圓麵糰（若黏手，可撒少許麵粉或抹點油），放入調理盆並覆蓋，靜置鬆弛半小時，此為燙麵糰。此時可捏下一小片微波嘗味道。

5.覆蓋麵糰移入冰箱冷藏，隔日再取出。

6.將麵糰取出放在工作檯上，揉成長條狀，切成5個小麵糰，分別擀成圓形麵皮。

7.麵皮刷上油，若麵糰鹹味不足，可在抹油後均勻的撒上微量的鹽，再撒上蔥花。

8.捲成圓條狀，再盤成漩渦狀，於表面再刷點油，再次覆蓋鬆弛半小時。

擀平抹油撒蔥捲起盤起
擀平抹油撒蔥捲起盤起
擀成稍有厚度圓形麵皮
擀成稍有厚度圓形麵皮

9.二次鬆弛完後，分別將5個小麵糰擀成厚度0.3 - 0.5公分厚度的圓形麵皮。

10.煎鍋淋油加溫，放入餅皮以中小火煎至兩面呈金黃，切片盛盤，有著清淡五香味的蔥油餅即完成。

入鍋中小火油煎至金黃
入鍋中小火油煎至金黃

成功寶典：

1.製作蔥油餅使用燙麵糰，以及鬆弛後的燙麵糰放入冰箱冷藏一夜，此兩條件會使得成品較為軟Q。

2.製作蔥油餅用油多，因此建議使用較好的植物油。

3.以植物油煎出的蔥油餅軟中帶Q勁；而以豬油煎出的則是外酥內軟，但外皮也因此容易成碎片而掉落，兩類油品可依自己的喜好選擇。


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