移民專頁／3月移民排期公布 親屬移民皆原地踏步
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國務院11日公布2025年3月移民排期，其中親屬移民項目皆原地踏步。
在職業移民部分，中國出生第一優先原地踏步；中國出生第二優先前進16天、非中國出生前進44天；中國出生第三優先前進31天、非中國出生原地踏步；中國出生第三優先非技術勞工原地踏步、非中國出生前進55天；中國出生和非中國出生第四優先皆倒退519天；中國出生和非中國出生第四優先的宗教人士皆倒退519天。此外，其餘原地踏步。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；
第三優先(公民已婚子女)原地踏步；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進16天，非中國出生前進44天；
中國出生第三優先(一般類)前進31天，非中國出生原地踏步；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進55天；
中國出生第四優先(一般類)倒退519天，非中國出生倒退519天；
中國出生第四優先(宗教人士)倒退519天，非中國出生倒退519天；
中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步，非中國出生有名額。
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