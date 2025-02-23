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移民專頁／3月移民排期公布 親屬移民皆原地踏步

記者陳熙文／華盛頓報導
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2025年3月移民截期表。（資料來源／ 國務院、製表／ 記者陳熙文）
2025年3月移民截期表。（資料來源／ 國務院、製表／ 記者陳熙文）

國務院11日公布2025年3月移民排期，其中親屬移民項目皆原地踏步。

在職業移民部分，中國出生第一優先原地踏步；中國出生第二優先前進16天、非中國出生前進44天；中國出生第三優先前進31天、非中國出生原地踏步；中國出生第三優先非技術勞工原地踏步、非中國出生前進55天；中國出生和非中國出生第四優先皆倒退519天；中國出生和非中國出生第四優先的宗教人士皆倒退519天。此外，其餘原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進16天，非中國出生前進44天；

中國出生第三優先(一般類)前進31天，非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進55天；

中國出生第四優先(一般類)倒退519天，非中國出生倒退519天；

中國出生第四優先(宗教人士)倒退519天，非中國出生倒退519天；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步，非中國出生有名額。

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