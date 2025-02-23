美國現象／紐約貓頭鷹弗拉科沒死 活在粉絲心底

在被不明人士「放生」享受自由一年後，紐約市的「名鳥」弗拉科疑因撞上高樓的玻璃帷幕牆喪生。圖為弗拉科去年4月28日在一輛校車上歇息。(美聯社)

紐約的明星貓頭鷹弗拉科 (Flaco)，去世一年後，粉絲們忘不了牠，這可在紐約歷史博物館為牠舉辦的特展中得到明證。展覽開幕當天，博物館內擠滿弗拉科的粉絲，物質文化館館長麗貝卡·克拉森(Rebecca Klassen)說，她夾在來訪的群眾中「動彈不得」。

弗拉科是屬於歐亞「鵰鴞」(eagle-owl) 的大型貓頭鷹，2010年3月15日出生在北卡羅來納州一處繁殖中心，才兩個月大，就被送到中央公園動物園 飼養。

牠在動物園的籠子裡生活了13年，直到2023年2月2日那一天，神秘人物打開動物園的「囚籠」，給了牠自由。動物園方和粉絲起先擔心牠離開人類圈養後能否「養活自己」，弗拉科很快就證明自己有能力抓老鼠和其他獵物。園方於是放棄誘捕牠回籠。

在被不明人士「放生」享受自由的這一年中，弗拉科已成為紐約市的「名鳥」，是遊客獵影的對象。(美聯社)

此後牠成了紐約的空中市民，在曼哈頓的摩天大樓中之間飛翔，有時在公園裡閒逛，有時出現在市民家的庭院，有時站在大樓的逃生梯上，有時站在高高的水塔上；有時盯著帶望遠鏡的人群，有時目光銳利地尋找鴿子和老鼠的蹤跡；就在牠要過14歲生日前，撞上曼哈頓的一棟大樓的玻璃帷幕而結束生命。

弗拉科死訊傳出後，社交媒體出現大量哀悼信息，更有觀鳥者建議在中央公園一棵弗拉科喜愛停留的橡樹旁，設立一個紀念碑。

世界鳥類基金會也在社交媒體 X 帖文表示，「只希望看到弗拉科從當地水塔頂部瘋狂鳴叫，而不是在診所裡。」暗示他們寧願看到弗拉科為自由生活而奮鬥。

弗拉科離世後，中央公園的野生動物保護協會(Wildlife Conservation Society，簡稱WCS)與布朗士動物園聯合聲明表示：「弗拉科罹病與死因要歸咎於多種因素，包括傳染病、接觸毒藥與外傷，凸顯野生鳥類生活在都市面臨的危險。」

WCS為了釐清弗拉科死亡的可能因素，進行多項檢驗，發現牠被鴿子皰疹病毒(pigeon herpesvirus)感染，脾臟、肝臟、胃腸、骨髓與大腦等器官組織受損發炎，研判生前曾吃下野鴿。毒物檢驗也確定弗拉科接觸過紐約市 常見的四種滅鼠藥。

專家指出，歐亞雕鴞在人工環境下壽命可逾40年，但是野外生活平均壽命只有20年；另根據統計，紐約市每年有23萬隻鳥類因撞上窗戶而死亡。