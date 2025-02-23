理財百科／不買豪宅房車 超級盃MVP這樣理財

費城老鷹隊四分衛赫茲簽了高達2.55億元的合約，但在季賽期間則住在月租2000元的普通公寓裡。(路透)

費城 老鷹隊奪得本屆超級盃 冠軍，四分衛杰倫·赫茲(Jalen Hurts)獲選最有價值球員(MVP)；他也是國家美式足球聯盟(NFL)收入最高的球員之一；但他並沒有過著奢華的生活，至少在球季期間不是。

每日郵報報導，三屆超級盃MVP的堪薩斯酋長隊四分衛派屈克·馬霍姆斯(Patrick Mahomes)在密蘇里州的豪宅有座三洞高爾夫球場與迷你足球場，而他的繼任者赫茲，在季賽期間則住在新澤西州 切里希爾(Cherry Hill)一間月租2000元的普通公寓裡；儘管他簽下一份高達2.55億元的五年合約，其中1.8億元為保證金。

原因很簡單，或許也無甚高深。赫茲在2020年以第二輪選秀身分打入NFL時，平均年薪不到5100萬元；當時，他拿著100萬元底薪，獨自生活，避開高價房地產，在德拉瓦河對岸租間安靜的公寓是合理的決定。

赫茲在2021年告訴媒體，當他被選上時，沒有買房或類似的東西，因為那時只有他一個人，不需要住太大的地方，有間小公寓和一些東西，可以平順過日子就好。

堪薩斯酋長隊四分衛馬霍姆斯(右)連拿三屆超級盃MVP，他在密蘇里州的豪宅有座三洞高爾夫球場與迷你足球場。圖為馬霍姆斯祝賀鷹隊四分衛赫茲。(路透)

休賽期長 沒必要買房

赫茲說，另一個原因是，他在休賽期有很長時間，與母親待在休士頓老家，沒有必要在費城置產。據紐約郵報與太陽報報導，赫茲在季賽期間住在新澤西的公寓裡；當然，他現在有了未婚妻，最近可能有需要在費城附近覓新住處。

此外，赫茲在德州擁有一棟價值600萬元的豪宅，他在那裡度過休賽期，據稱他還以250萬元買下隔壁的房產，更別提爸媽的住處了。

但不要因此認定赫茲是個疏於理財的人，他曾表示，有很多方法可以節省，精明地處理錢財。

買車不如開二手車

他認為，與其買輛全新的汽車，從一出車廠就開始折舊，不如買輛二手車或租車。赫茲說，與其老是上高級餐廳吃飯，大可自己煮飯，或像他一樣，帶些外賣回家。

赫茲表示，另一些可以省錢的方法，像Straight Talk這樣的電話方案，利用網路通話，可省下不少錢；與其雇用園藝公司，可從社區找個孩子來幫忙修剪草坪，「正如我以前做的一樣」。

赫茲唯一的大筆支出是慈善事業、妹妹的教育，以及為父親在德州買下一棟21.5萬元的房子。

不難理解球迷也對赫茲的理財觀感到好奇，一位網友在社群平台X上評論說，赫茲很聰明，不會花那麼多錢來維持豪宅與房產；另一人稱讚說，這樣很好，「為什麼要浪費錢？」