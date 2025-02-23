理財百科／巔峰期錢賺不完 近8成職業運動員退休3年內破產

許多職業運動員當紅時賺進大把鈔票，但是近八成退休 三年內破產 。美國職籃(NBA)前球星巴克利 (Charles Barkley) 曾說，揮霍無度是致命傷，以過來人的經驗提醒避免犯錯。

巴克利因賺得數百萬元而贏得「麵包車」(Bread Truck)封號，但對於理財並非高手。

巴克利去年在一播客節目中表示，一開始得到大把錢時像個白痴，當時他有三到四輛車，有J博士(Dr. J)之稱的NBA 偶像級導師歐文(Julius Irving)警告他不要過度消費，還質疑他究竟能同時開多少輛車。

資產管理公司NKSFB 體育業務部合夥人布朗(Craig Brown) 表示，令人震驚的是78%職業運動員退休才三年就破產。巴克利引用這個數據，強調隨著年齡增長保留資金至關重要。

巴克利提到，年輕運動員在迪奧(Dior)鞋、路易威登(Louis Vuitton)衣衫上大肆揮霍。

夏普則說，許多運動員來自低收入背景，將收入視為證明成功的首要機會； 這些人多半沒有想到短時間內收到大筆收入、也沒有準備好明智理財。

巴克利補充，許多職業運動員還被要求把收入花在朋友家人身上。歐文建議巴克利考慮自己的未來，而不要總想給別人留下好印象。

MLB道奇日籍球星大谷翔平 (Shohei Ohtani)2024年年中被報導以1700萬美元在夏威夷買房，未來將打造成個人專屬訓練室，作為季前自主訓練的場地。

大谷新房位於夏威夷別墅區海景房，根據華爾街日報消息，大谷翔平是該區首位簽約的貴賓戶，藉此以當大谷鄰居為號召，增加專案買氣。