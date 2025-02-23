新聞眼／加薩如被接管 巴勒斯坦人去哪兒建國

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯1月達成停火；許多巴勒斯坦人穿梭在加薩市的斷垣殘壁之間。(歐新社)

川普 總統提議接管加薩 ，強迫加薩走廊 (Gaza Strip) 200多萬巴勒斯坦人遷往他國。川普這項提議可能動搖中東地區穩定，且不利於以巴「兩國方案」前景，還可能阻礙以色列 與區域大國沙烏地阿拉伯關係邁向正常化。

巴人堅持 國土須含加薩

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas) 1月中旬達成停火協議，川普總統1月25日就提議「清空」加薩，將該地巴勒斯坦人遷往埃及、約旦等國，2月4日川普更加碼提議「接管加薩」。

歐亞集團資深分析師布魯說，川普還未對「兩國方案」或以巴衝突走向明確表態，但若美國政策傾向遷走加薩巴人，這暗示以巴議題正面進展的空間將受限。

「兩國方案」意味建立巴勒斯坦國，與以色列並存。華府支持此方向已數十年，但由於以巴雙方就邊境、屯墾區、耶路撒冷地位等問題有深刻分歧，相關進展受到阻礙。巴人堅持，未來的巴勒斯坦國要涵蓋加薩。

川普提議將加薩巴人遷往約旦、埃及，並稱已和這兩國討論清空加薩想法。兩國為美國盟國，接受美方可觀援助，但都已公開反對。

川普總統4日在白宮東廳的記者會上拿著小抄念出美國接管加薩走廊的構想，令許多幕僚大呼意外。圖為白宮幕僚長威爾斯(右)瞪大眼睛，左為白宮國安顧問沃茲。(歐新社)

川普提議 僅以色列支持

觀察家說，川普前述提議可能將尋找以巴衝突解方的責任，轉移給美國的中東盟友。倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非項目主任瓦基爾說，川普正對相當敏感的以巴問題採取最極端立場；藉由施壓在援助及安全上確實仰賴美國的關鍵盟邦，川普希望達成「分攤負擔」的目標。

全球各國只有以色列支持川普的由美國接管加薩、清空巴人提議。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)說，這樣做可達成加薩永遠不再威脅以色列的目標。

特拉維夫智庫「國家安全研究所」資深研究員沙維特(Eldad Shavit)說，以色列極右派人士廣泛支持將巴人移出加薩，認為以色列就能逐步接手加薩並在當地新設屯墾區。

但沙維特也說，期待約旦和埃及接受該提議並不合理，畢竟兩國自從以色列1948年建國，已收留數百萬名巴人難民，接納更多恐危及這些國家穩定。

川普總統呼籲巴勒斯坦人遷出加薩，由美國接管重建成中東的蔚藍海岸，引爆全球爭議。圖為加薩走廊的巴勒斯坦人。(路透)

巴人建國 牽動以沙關係

觀察家還說，遷移加薩居民、打亂巴勒斯坦獨立前景，可能妨礙以色列和沙烏地阿拉伯建交。布魯表示，波斯灣周邊國家不會接受川普接管加薩的想法，尤其沙國實際掌權的王儲穆罕默德‧沙爾曼已將巴人建國的積極進展，視為沙以關係正常化的條件。

美國盟國和阿拉伯國家都堅拒川普接收加薩、清空巴人計畫，印證該想法難以實行。一些專家認為，川普該發言是隨興說出，須謹慎不要過度解讀。沙維特則說，川普喜歡立大志，他和其幕僚可能設法改變現狀，促使中東各方挺身解決以巴衝突。