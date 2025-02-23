娛樂／好萊塢男神推新作 阿湯哥、小布接力吸金

「不可能的任務：最終清算」電影海報。（取材自IMDb）

好萊塢2023年經歷編劇工會（WGA）和演員罷工（SAG-AFTRA）相繼罷工影響而延期或停工，許多觀眾耳熟能詳的系列作品續集2024年陸續恢復編寫、拍攝與製作，終於在2025年一一回歸，如漫威電影宇宙（MCU）和DC宇宙（DC Universe）的超級英雄電影。

除了膾炙人口的科幻作品之外，另有刺激熱血的動作鉅片，如湯姆克魯斯（Tom Cruise）的最新力作「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning），以及傳記電影：一級方程式賽車 （F1 ）前賽車手重返賽道的故事，緬懷美國樂壇「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson），並回顧75歲藍調靈魂樂手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）的生平故事。

夜魔俠：重生

漫威宇宙英雄輩出，繼「你的友善鄰居蜘蛛人，前蜘蛛人：新生」（Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Formerly Spider-Man: Freshman Year）於1月29日上映，以及「美國隊長4：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）在情人節霸氣回歸之後，「夜魔俠」系列最新影集「夜魔俠：重生」（Daredevil: Born Again）3月4日於迪士尼串流平台Disney+登場。

夜魔俠講述兒時因為一場意外而喪失視力的主角梅鐸（Matthew Murdock）獲得超乎常人的感官能力。父親帶大的梅鐸具備豐富的正義感和強大的意志力，他白天當律師在法庭伸張正義，夜晚換披戰袍，走跳於都會城鎮行俠仗義。

「夜魔俠：重生」電影海報。（取材自IMDb）

超人：氪氣星的最後之子

DC宇宙1996年的動畫「超人：氪氣星的最後之子」（Superman: The Last Son of Krypton）訂7月11日重返大銀幕。

本片將探索由大衛科倫斯韋（David Corenswet）飾演的「超人」克拉克肯（Clark Kent）的氪星血統：氪星毀滅後，克拉克肯有幸被人類收養，以及他在收養家庭的成長過程。

除了超人與凡人的勾心鬥角之外，本集還有毛小孩「超狗」氪普托（Krypto），牠被設定為來自氪氣星球的拉布拉多犬。

不可能的任務：最終清算

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「阿湯哥 」的最新力作「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning）訂5月23日在大銀幕震撼登場。

5月即將上映的「不可能的任務：最終清算」是2023年「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible - Dead Reckoning）的第二集，而觀眾可能認為，阿湯哥在2018年「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible - Fallout）之後已達頂峰。不過，千萬別小看老當益壯的阿湯哥，以及這部長青不敗的賣座動作冒險電影。

「不可能的任務：最終清算」為該系列的第八部電影，且可能成為62歲湯姆克魯斯的最後一部該系列作品。

本面前導預告即展現阿湯哥為「票房之王」的風範，加上玩命特技和最新人工智慧（AI）科技特效，讓眾多影迷迫不及待進場觀影。

F1

約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）刺激劇情，讓影迷觀影同時腎上腺素飆升，戰機混戰也讓人留下深刻印象，這讓眾人相信，科辛斯基也能勝任一級方程式賽車（F1）的飆速激情。

布萊德彼特（Brad Pitt）將在預定6月27日上映的運動動作劇情片「F1」中，飾演一名因為嚴重事故而退役的1990年代F1賽車手，因緣際會在多年後重返賽道，指導新秀車手伊德里斯（Damson Idris）參賽的故事。

布萊德彼特（右）在「F1」中飾演退役賽車手重返賽道的故事。（取材自IMDb）

為確保劇情的真實性，以免淪為老少咸宜的「跑車浪漫旅系列」（Gran Turismo）電玩遊戲，劇組請來現年40歲的「七冠傳奇」韓密爾頓（Lewis Hamilton）擔任製片，英國籍的他曾七度榮獲F1世界冠軍，目前隸屬於「法拉利F1車隊」（Scuderia Ferrari Formula 1）。

同樣為了追求畫面的真實感，「F1」劇組在F1賽事期間進行拍攝，其中包括2023年在英國的「銀石賽道」（Silverstone Circuit）取景，以確保賽車場景的真實性。銀石賽道坐落英國倫敦北方約100公里處，第二次世界大戰期間曾是軍用機場，且是英國賽車運動的發源地，歷史與文化意義深厚。

麥可

致敬「流行音樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）的傳記音樂劇電影「麥可」（Michael）由「私刑教育2」（The Equalizer 2）非裔導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）執導，講述美國最偉大的歌手麥可傑克森的一生。

「麥可」由傑克森的侄子賈法爾傑克森（Jaafar Jackson）擔綱主演，這是賈法爾的第一部電影作品，其他參演的影星包括科爾曼多明戈（Colman Domingo）、妮雅隆（Nia Long）等，預定10月3日由獅門影業（Lionsgate）和環球影業（Universal）在全球上映。

「麥可」由麥可傑克森的侄子賈法爾傑克森演出，圖為劇照。（取材自IMDb）

Deliver Me From Nowhere

75歲藍調靈魂樂手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）的回憶錄電影「Deliver Me From Nowhere」預定今年上映，本片由史考特庫柏（Scott Cooper）執導，並找來「大熊餐廳」（The Bear）男主角傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）領銜演出。

懷特因為「大熊餐廳」榮獲艾美獎（Emmy）最佳喜劇類影集男主角，以及金球獎（The Globe）的電視音樂與喜劇類最佳男主角殊榮；庫柏先前膾炙人口的作品則有「瘋狂的心」（Crazy Heart）和「黑勢力」（Black Mass）。

本片改編自美國音樂作家沃倫扎恩斯（Warren Zanes）的同名書籍，該書描述 史普林斯汀1982年的「內布拉斯加」（Nebraska）專輯製作過程。

庫柏表示，本片製作的契機是「一趟令人難以置信、謙卑且激勵人心的旅程」。他說：「內布拉斯加這張專輯形塑了我的藝術觀，其對生活的歷練與堅毅任性，原始且不加修飾的描繪，讓我引起深刻的共鳴。」

史普林斯汀先前接受「天狼星衛星廣播」（SiriusXM）主持人羅托洛（Jim Rotolo）談到探班拍攝現場的心得，坦言「看另一個人飾演自己，感覺有點奇怪」，但史普林斯汀稱讚傑瑞米演技與唱功非凡，讓旁觀者迅速融入劇情，完全認可他詮釋「自己」的方式。