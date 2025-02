娛樂／好萊塢男神推新作 阿湯哥、小布接力吸金

「不可能的任務:最終清算」電影海報。(取材自IMDb)

好萊塢2023年經歷編劇工會(WGA)和演員罷工(SAG-AFTRA)相繼罷工影響而延期或停工,許多觀眾耳熟能詳的系列作品續集2024年陸續恢復編寫、拍攝與製作,終於在2025年一一回歸,如漫威電影宇宙(MCU)和DC宇宙(DC Universe)的超級英雄電影。

除了膾炙人口的科幻作品之外,另有刺激熱血的動作鉅片,如湯姆克魯斯(Tom Cruise)的最新力作「不可能的任務:最終清算」(Mission: Impossible - The Final Reckoning),以及傳記電影:一級方程式賽車 (F1 )前賽車手重返賽道的故事,緬懷美國樂壇「流行樂之王」麥可傑克森(Michael Jackson),並回顧75歲藍調靈魂樂手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)的生平故事。

夜魔俠:重生

漫威宇宙英雄輩出,繼「你的友善鄰居蜘蛛人,前蜘蛛人:新生」(Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Formerly Spider-Man: Freshman Year)於1月29日上映,以及「美國隊長4:無畏新世界」(Captain America: Brave New World)在情人節霸氣回歸之後,「夜魔俠」系列最新影集「夜魔俠:重生」(Daredevil: Born Again)3月4日於迪士尼串流平台Disney+登場。

夜魔俠講述兒時因為一場意外而喪失視力的主角梅鐸(Matthew Murdock)獲得超乎常人的感官能力。父親帶大的梅鐸具備豐富的正義感和強大的意志力,他白天當律師在法庭伸張正義,夜晚換披戰袍,走跳於都會城鎮行俠仗義。

「夜魔俠:重生」電影海報。(取材自IMDb)

超人:氪氣星的最後之子

DC宇宙1996年的動畫「超人:氪氣星的最後之子」(Superman: The Last Son of Krypton)訂7月11日重返大銀幕。

本片將探索由大衛科倫斯韋(David Corenswet)飾演的「超人」克拉克肯(Clark Kent)的氪星血統:氪星毀滅後,克拉克肯有幸被人類收養,以及他在收養家庭的成長過程。

除了超人與凡人的勾心鬥角之外,本集還有毛小孩「超狗」氪普托(Krypto),牠被設定為來自氪氣星球的拉布拉多犬。

不可能的任務:最終清算

湯姆克魯斯(Tom Cruise)「阿湯哥 」的最新力作「不可能的任務:最終清算」(Mission: Impossible - The Final Reckoning)訂5月23日在大銀幕震撼登場。

5月即將上映的「不可能的任務:最終清算」是2023年「不可能的任務:致命清算」(Mission: Impossible - Dead Reckoning)的第二集,而觀眾可能認為,阿湯哥在2018年「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible - Fallout)之後已達頂峰。不過,千萬別小看老當益壯的阿湯哥,以及這部長青不敗的賣座動作冒險電影。

「不可能的任務:最終清算」為該系列的第八部電影,且可能成為62歲湯姆克魯斯的最後一部該系列作品。

本面前導預告即展現阿湯哥為「票房之王」的風範,加上玩命特技和最新人工智慧(AI)科技特效,讓眾多影迷迫不及待進場觀影。

F1

約瑟夫科辛斯基(Joseph Kosinski)執導的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)刺激劇情,讓影迷觀影同時腎上腺素飆升,戰機混戰也讓人留下深刻印象,這讓眾人相信,科辛斯基也能勝任一級方程式賽車(F1)的飆速激情。

布萊德彼特(Brad Pitt)將在預定6月27日上映的運動動作劇情片「F1」中,飾演一名因為嚴重事故而退役的1990年代F1賽車手,因緣際會在多年後重返賽道,指導新秀車手伊德里斯(Damson Idris)參賽的故事。

布萊德彼特(右)在「F1」中飾演退役賽車手重返賽道的故事。(取材自IMDb)

為確保劇情的真實性,以免淪為老少咸宜的「跑車浪漫旅系列」(Gran Turismo)電玩遊戲,劇組請來現年40歲的「七冠傳奇」韓密爾頓(Lewis Hamilton)擔任製片,英國籍的他曾七度榮獲F1世界冠軍,目前隸屬於「法拉利F1車隊」(Scuderia Ferrari Formula 1)。

同樣為了追求畫面的真實感,「F1」劇組在F1賽事期間進行拍攝,其中包括2023年在英國的「銀石賽道」(Silverstone Circuit)取景,以確保賽車場景的真實性。銀石賽道坐落英國倫敦北方約100公里處,第二次世界大戰期間曾是軍用機場,且是英國賽車運動的發源地,歷史與文化意義深厚。

麥可

致敬「流行音樂之王」麥可傑克森(Michael Jackson)的傳記音樂劇電影「麥可」(Michael)由「私刑教育2」(The Equalizer 2)非裔導演安東尼法奎(Antoine Fuqua)執導,講述美國最偉大的歌手麥可傑克森的一生。

「麥可」由傑克森的侄子賈法爾傑克森(Jaafar Jackson)擔綱主演,這是賈法爾的第一部電影作品,其他參演的影星包括科爾曼多明戈(Colman Domingo)、妮雅隆(Nia Long)等,預定10月3日由獅門影業(Lionsgate)和環球影業(Universal)在全球上映。

「麥可」由麥可傑克森的侄子賈法爾傑克森演出,圖為劇照。(取材自IMDb)

Deliver Me From Nowhere

75歲藍調靈魂樂手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)的回憶錄電影「Deliver Me From Nowhere」預定今年上映,本片由史考特庫柏(Scott Cooper)執導,並找來「大熊餐廳」(The Bear)男主角傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)領銜演出。

懷特因為「大熊餐廳」榮獲艾美獎(Emmy)最佳喜劇類影集男主角,以及金球獎(The Globe)的電視音樂與喜劇類最佳男主角殊榮;庫柏先前膾炙人口的作品則有「瘋狂的心」(Crazy Heart)和「黑勢力」(Black Mass)。

本片改編自美國音樂作家沃倫扎恩斯(Warren Zanes)的同名書籍,該書描述 史普林斯汀1982年的「內布拉斯加」(Nebraska)專輯製作過程。

庫柏表示,本片製作的契機是「一趟令人難以置信、謙卑且激勵人心的旅程」。他說:「內布拉斯加這張專輯形塑了我的藝術觀,其對生活的歷練與堅毅任性,原始且不加修飾的描繪,讓我引起深刻的共鳴。」

史普林斯汀先前接受「天狼星衛星廣播」(SiriusXM)主持人羅托洛(Jim Rotolo)談到探班拍攝現場的心得,坦言「看另一個人飾演自己,感覺有點奇怪」,但史普林斯汀稱讚傑瑞米演技與唱功非凡,讓旁觀者迅速融入劇情,完全認可他詮釋「自己」的方式。