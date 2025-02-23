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料理功夫／玉米黏糕和玉米鬆糕

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玉米黏糕
玉米黏糕

家裡囤了兩袋玉米粉，我沒事就嘗試做各種玉米麵食，以下是我剛做的玉米黏糕和玉米鬆糕，兩者做法大同小異，特別簡單，區別就在玉米粉和糯米粉的比例，以及水溫。兩款糕點各有各的特點，玉米黏糕口感軟糯似年糕，玉米鬆糕則有濃郁的玉米香味且蓬鬆柔軟不黏牙。

玉米黏糕

材料：

玉米粉160克、糯米粉100克、白糖20克、紅棗3粒、溫水110毫升

玉米粉與糯米粉用不同比例混合均勻，可做出變化料理。
玉米粉與糯米粉用不同比例混合均勻，可做出變化料理。

做法：

1.把玉米粉，糯米粉和白糖混合均勻，慢慢加入溫水充分攪拌均勻。

2.把混合粉團倒入蒸盤，切成八等份，每份上面擺兩片紅棗碎。

3.蒸鍋放水燒開後放入盤子，大火蒸5分鐘，改中小火再蒸10分鐘左右。

4.熄火後端出盤子，稍微冷卻即可食用。

玉米鬆糕

玉米鬆糕
玉米鬆糕

材料：

玉米粉200克、糯米粉70克、白糖25克、黑芝麻粉一小勺、冷水130毫升。

二，步驟：

1.把玉米粉、糯米粉和白糖混合均勻，慢慢加入冷水攪拌均勻。

2.用手把粒狀粉團揉碎，如果有篩子過篩一下。

3.把混合均勻的混合粉倒入盤子，用筷子橫著輕輕抹平，切記不要壓。

4.把盤子裡的粉團切成八等份，在每一份上面撒上少許黑芝麻增加香氣。

5.蒸鍋放水燒開後放入盤子，大火蒸5分鐘，改中小火再蒸15分鐘。

6.熄火後過一分鐘再出鍋。

小叮嚀：

玉米鬆糕入口鬆軟可口，但吞嚥時會稍覺粗糙，所以吃的時候切忌大口吞食，最好小口咀嚼再慢慢下嚥，以免噎著了。


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