電影世界／伊朗片入圍奧斯卡 揭當權者殘暴

2022年伊朗一名22歲的女子阿米尼因為沒正確佩戴頭巾，而被宗教道德警察毆打，在拘留期間死亡，引發示威浪潮。此為電影「神聖無花果之種」的背景。(路透)

又有一部伊朗 片入圍奧斯卡 最佳國際影片：「神聖無花果之種」(The Seed of the Sacred Fig，另譯「一念菩提」)。伊朗人才濟濟，前有導演阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)：他的「分居風暴」(A Separation)和「新居風暴」(The Salesman )分別是2011與2016奧斯卡最佳國際影片獎主，後有自編自導「神聖無花果之種」的穆罕默德．拉索洛夫 (Mohammad Rasoulof)：拉索洛夫很直白，經常以作品控訴當權者的霸道與殘酷。

批評政府 導演遭判刑

就是因為拉索洛夫敢對外批評政府，所以被宗教立國的法律懲罰。「神聖無花果之種」2024年在第77屆坎城影展奪得評審團特別獎後，拉索洛夫被判處八年監禁，並處以鞭刑、罰款和沒收財產。拉索洛夫與部分劇組由伊朗長途跋涉28天，逃到德國領事館。此片是代表德國參賽奧斯卡的。

劇中主要人物有四個：爸爸伊曼(Iman，Missagh Zareh飾)、媽媽納吉梅(Najmeh，Soheila Golestani 飾)、長女蕾茲萬(Rezvan，Mahsa Rostami飾)、以及次女薩娜(Sana，Setareh Maleki飾)。小康之家剛剛喜獲老爸將要升遷的消息，他們會搬到更大的房子，收入也將增加。

代價是伊曼接令作審訊官，宣判叛亂分子死刑。伊曼第一天上任就必須簽下名單，奉公守法的伊曼在威脅利誘下，想到自己從窮困奮鬥的背景，決定違背良心。太太納吉梅早先支持丈夫，為他辯護；認為背叛的老百姓居心叵測，只會造成社會動亂，兩個女兒剛好成長到能夠獨立思考，一場家庭內訌就此開始。

飾演媽媽的Soheila Golestani，也因演此片而遇到麻煩，如今被禁止出境。此片這麼招惹，乃因為它揭露了伊朗苛政，在2022年老百姓舉行的「婦女、生命、自由」抗議活動裡的暴行。

導火線是一名22歲的女子阿米尼 (Mahsa Amini) ，因為沒正確佩戴頭巾，而被宗教道德警察毆打，在拘留期間死亡，而引發了這場浪潮。兩個女兒的朋友被官方打傷而暫居家中，離開以後卻不知所蹤，很明顯地代表阿米尼的厄運。

四名演員的張力很飽滿，演技非常說服觀眾，尤其劇情的高潮，在老爸發現上司發給他的手槍失蹤以後。伊曼的任務極危險，所以必須持備手槍自衛，丟失手槍的制裁很嚴峻，伊曼在慌亂之中暴露了原形，他把家屬當作偷槍的內賊，將最親密的三個弱勢女子強壓在威權之下。

編劇微妙 用細膩暗喻

全片幾乎無光，故事進展都發生在暗黑之間。拉索洛夫編的劇本，有幾處相當微妙。比方夫妻同床對談，當然不演肉慾；然而他的安排，「踰矩」了其他伊朗片。夫妻鬧矛盾當兒，納吉梅聽見伊曼在床上說：「到這兒來。」她次晨在廚房忙乎，快活地表情不言可喻。納吉梅替伊曼刮鬚剃鬍的進程很細膩，遺憾伊曼「革面」後，並未「洗心」，反而像個的納粹，這是拉索洛夫的另一種暗示。

也許拉索洛夫對政府挾著私怨，由於移情作用，尾戲變成三打一的偵探驚悚片，公報私仇來懲治壞蛋，片前的優點被打散了，非常可惜。

不過伊朗現今的最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)是何梅尼(Ayatollah Khomeini)的接班人 ，「何」規「哈」隨，伊朗百姓對社會自由、經濟困境和政府腐敗的不滿繼續升高。尤其是年輕人，對更開放的社會和經濟有強烈需求，累積了幾十年，引發多次大規模抗議行動，拉索洛夫的埋怨其來有自。

西方霸權 改變伊朗命運

1951年時，伊朗政壇出現過熠熠之星：曾任首相的穆罕默德．摩薩台(Mohammad Mossadegh，1882 - 1967)，他年輕時在巴黎讀到法律博士，懷有抱負從西方回國，並受到民眾支持。他當時推動的石油 國有化政策，被控制伊朗石油的英國視為眼中釘，於是中央情報局(CIA)和英國情報機構(MI6)策畫了1953年的政變(代號：Operation Ajax)，再重新扶持了伊朗的國王巴勒維(Shah Mohammad Reza Pahlavi)。

巴勒維又被扳倒，換何梅尼上台。西方國家總去他地謀權奪利，伊朗就是明顯的例子，就算不代表官方的有識之士，在文化上認同伊朗民情，但是資本主義和殖民霸道，往往又毀滅了設下的善意。這些都令人揣想：如果70年前摩薩台成功執政，伊朗的今天會如何？