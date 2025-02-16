大仁說財經／川普豪賭加徵關稅 是玩火？

川普的關稅手段，被批為「玩火」。（路透）

川普 總統要對美國三大貿易夥伴徵收全面關稅 ，這是他最喜歡的經濟武器，比他第一任期內的任何舉措都要激進得多。

川普對墨西哥、加拿大 和中國徵收進口關稅，至截稿前為止，因墨西哥、加拿大允諾派軍赴邊界查緝芬太尼和非法移民，川普同意暫停徵收關稅30天觀察；他曾聲稱關稅是「有史以來最偉大的發明」，目前只是放話，把關稅當成談判籌碼；至於加徵對中國加徵10%關稅已生效，但如與中國國家主席習近平通話，則可能仍有轉圜。

這是一場巨大的賭博，可以說比川普在白宮四年多任期內制訂的任何經濟政策都要大。這項策略可能會顛覆許多選民最關心的問題：經濟和生活成本。

但川普的關稅措施也帶來巨大風險：它們可能會產生適得其反的效果，推高食品雜貨店本已很高的消費價格，動搖本已不穩定的股市，或者在全面貿易戰中導致失業。

彼得森國際經濟研究所高級研究員洛夫利表示：「這是一個巨大的賭注。這是導致經濟成長放緩和通膨上升的根源。」

「華爾街日報」則更進一步發表一篇措辭嚴厲的專欄文章，題為「史上最愚蠢的貿易戰」。這篇專欄文章認為，川普對加拿大和墨西哥發動「經濟攻擊」的理由「毫無意義」，並警告這個戰略可能以災難告終。

截然不同的世界

川普將關稅視為一種近乎神奇的談判工具，一種獲得對朋友和盟友影響力的強大手段。他認為，關稅對於解決貿易逆差、非法移民和非法毒品流動等重大問題是必要的。

川普和他的支持者經常正確地指出，他在第一任期內的關稅並沒有造成通貨膨脹的問題。但那些是不同的關稅，適用於截然不同的世界和截然不同的時期。

川普決定對價值1.4兆美元的進口商品徵收關稅；根據稅務基金會估計，這個數字是川普第一任期內被徵收關稅的價值3800億美元外國商品的三倍多。

在川普的第一個任期內，通貨膨脹並不是一個真正的問題。

如今，生活成本已經高得離譜，無論是在雜貨店、在汽車經銷店或幾乎所有其他地方。如今，消費者、投資者和聯準會官員對即使是溫和的價格上漲都更加敏感。

為何「自毀根基」？

白宮辯稱，川普的關稅不會給美國經濟帶來麻煩，但一些經濟學家和貿易專家深感擔憂，因為這些關稅針對的是美國最近的鄰國加拿大和墨西哥。

在第一個任期內，川普曾威脅對加拿大和墨西哥徵收關稅，但從未真正付諸行動。他的顧問勸他不要採取這樣的舉動。

對加拿大和墨西哥徵收一籃子關稅可能會導致緊密相連的北美經濟的供應鏈混亂，從而導致價格上漲。

前小布希政府貿易官員、現任喬治梅森大學梅卡圖斯中心資深研究員麥克丹尼爾(Christine McDaniel)說，「對最親密的貿易夥伴徵收高達25%的關稅，可能會摧毀美國所依賴的北美經濟動力。你為什麼總想燒毀自己的房子？」

雜貨店價格陷風險

石油業懇求白宮保護原油不受關稅影響，因為加拿大是其最大的海外石油來源國。分析師警告，關稅可能會導致五大湖地區、中西部地區和洛基山脈地區的汽油價格上漲，這就是白宮將加拿大能源關稅削減至10%而不是25%的原因。

雜貨店的價格是上次選舉中困擾選民的一大痛點，但墨西哥是美國最大的水果和蔬菜外國來源國，而加拿大則是穀物、牲畜及肉類和糖及熱帶產品的最大來源國。

洛夫利表示，她「非常」確信美國關稅將導致消費者物價上漲，尤其是在雜貨店和建築材料方面。她指出，貨幣價值的變化可能會減輕部分但不是全部的價格影響。

她說，「價格肯定必須提高。」「你不可能只徵收這項稅，然後突然間這個負擔就消失了；即使他一直想讓我們相信這是真的。」

關稅引發的價格上漲不會立即發生。相反，隨著影響通過複雜的供應鏈就會逐漸顯現出來。

洛夫利說，「價格會緩慢傳導。這一周它會在雜貨店，另一周它會在家得寶。」

問題在於，更高的投入成本加上報復性關稅可能會損害企業和消費者的支出，並引起投資人和聯準會官員的擔憂。

根據安永首席經濟學家達可(Gregory Daco) 的估計，川普對墨西哥、加拿大和中國徵收的關稅，以及這些國家的報復性關稅，可能會在2025年使美國國內生產總值(GDP)成長率減少1.5個百分點，在2026年再減少2.1個百分點。

他在最新報告中寫道：「對美國貿易夥伴大幅提高關稅可能造成滯脹衝擊，即負面的經濟打擊與通膨衝動相結合，同時也會引發金融市場波動。」

專家直言政府玩火

一個很大的不確定因素是聯準會將如何應對。雖然聯準會主席鮑爾和他的同事可能願意忽略一次性的價格衝擊，但關稅可能迫使聯準會進一步延後降息。

對聯準會官員來說，真正的關鍵在於關稅將如何改變消費者心理。

達可在新報告中表示：「如果關稅推高通膨預期，聯準會可能會感受到壓力，不得不在維持限制性利率更長時間，從而收緊金融環境並抑制成長動能。」

當然，現在判斷這一切將如何展開還為時過早。有很多變數，包括複雜的供應鏈和消費者如何反應。

RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)表示：「川政府這麼做是在玩火。」