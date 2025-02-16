新聞眼／川普：聯邦建築要新古典風格

川普要求新的聯邦建築應以「新古典主義」作為實際設計風格。圖為林肯紀念堂。(中央社)

川普 20日上任後迅速簽署數十項行政命令，其中之一名為「促進聯邦市政建築更加美觀」，要求聯邦總務署(General Services Administration，GSA)在60天內向川普提出相關建議以實現此願景，再次表達他對華盛頓特區建築風格的不滿。

川普要求新的聯邦建築應以「新古典主義」作為實際設計風格。圖為華府國會大廈。(中央社)

市政建築 視覺上更易識別

川普在該命令中指示GSA署長在時限內向他提交建議，使公共聯邦建築應在視覺上更易識別為市政建築，並尊重所在區域、傳統、古典建築風格傳承，以提升和美化公共空間，彰顯美國及其自治制度之風采。這些建議應考慮適度修改「聯邦建築指導原則」(Guiding Principles for Federal Architecture)，以及將社區意見納入設計的程序。

命令補充，如果GSA署長要通過與本命令方向相異的新聯邦建築設計，那麼署長應於GSA能否決該設計、且不會浪費大量公帑的30天前先行通知，需闡明擬批准設計的理由。

這並不是川普首次有意整頓華府 建築，他2020年便發布了一項行政命令，宣布華府新的聯邦建築應以「新古典主義」(neo-classical)作為實際設計風格，不過該命令後來被前總統拜登 撤銷了。

當年命令受到國家公民藝術協會(National Civic Art Society)讚揚，但也遭到了許多建築師批評，如穆拉夫斯基(Michal Murawski)便說這會讓華府看起來像90年代盧日科夫(Yuri Luzhkov)任市長時的莫斯科，盡是「虛假又華而不實」。

華府聯準會大樓。(路透)

業者憂心 剝奪社區控制權

在川普20日就職前的數周，許多業內人士都想知道他是否會恢復2020年行政命令。新行政命令發布的兩天前，國家公民藝術協會的建築評論家舒博(Justin Shubow)在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目中討論「如何應對粗獷派(Brutalist)建築-尤其是在華府-的衰落」。

國家建築博物館(National Building Museum)執行董事福克斯(Aileen Fuchs)，也為粗獷派聯邦建築辯護；去年該館舉辦了「首都之粗獷派」展覽，展示華府「盛行且備受爭議的建築風格」。

美國建築師協會(The American Institute of Architects，AIA)在新行政命令出籠隔天的1月21日便發聲明表示「極為擔心任何剝奪當地社區控制權，或強制執行妨礙設計自由、偏好官方聯邦設計的修改」。該協會補充說，聯邦建築「必須反映美國豐富的文化、豐富的傳統和獨特的地理區域」。

新的行政命令將落到GSA年輕的新任署長埃希基安(Stephen Ehikian)肩上。在他領導下，除了定調川普想要的建築風格，還承諾粉碎GSA內部的「綠色新政」(Green New Deal)和「多元、公平及包容」(DEI)計畫。「聯邦建築的建設、租賃和採購將取消極端的綠色新政和企業倫理(ESG)要求，優先考慮經濟效率而非意識形態。」而這當中或許也隱含川普芥蒂，因為在2016年俄羅斯干預總統大選特別顧問調查期間，GSA公布了私人電郵，川普曾對此提出異議。