新聞眼／當代：建築要回到羅馬時代？

洛杉磯的迪士尼音樂廳是由法蘭克蓋瑞設計，融入解構主義的建築元素，2003年10月開放。(美聯社)

美國聯邦政府的建築，川普 政府也要插手管了。

維吉尼亞大學的圓頂圖書館像不像羅馬的萬神廟？(取自維基共享資源)

18世紀美國建國初期的建築、19世紀美國正在發展和擴張時的聯邦建築，及如今21世紀聯邦建築應是什麼模樣？應有何同與不同？

當川普簽了行政令要聯邦建築優先回到「新古典主義」風格，或默認回到源自古希臘和羅馬的風格時，如果有新式築提案，則要審查。國家公民藝術協會的建築評論家舒博(Justin Shubow)在社交媒體上為川普總統推動「讓聯邦建築再次偉大」的努力而歡呼。

重建新的古典賓州 車站

舒博在X上推文表示，要「擺脫糟糕醜陋的建築，回歸西方文明宏偉的古典風格」。他希望川普會呼籲在紐約市 建造一個新的古典賓州車站，在華盛頓特區建造規模巨大的古典FBI大樓；這不但可以象徵建築的偉大，還可代表這個偉大的時代。

我們在1950年代破壞了1910年落成的傑作、值得保存的紐約市賓州車站，川普如能再蓋回來一棟，可喜，但不會有人會說這是21世紀的代表性建築嗎？舒博說得好，建築象徵時代；我們要不要想想，要讓22世紀的人如何看到21世紀的經典建築，這也就世界遺產為何要保留「當代」作品的價值與意義。

在法國尼姆，圖右側的古建築「方形神殿」和圖左側當代建築「藝術方屋」並存。(取自谷歌地圖)

法國尼姆古今建築並存

在法國南部尼姆，我們可見到古代和當代建築並存，互不排斥、相互襯托的例子。尼姆市區的「方形神殿」(Maison Carrée)是一座西元前16年的古建築，是保存良好的古羅馬時期神殿建築。

法國尼姆的「方形神殿」是古羅馬時期神殿建築之一。(取自維基共享資源／Krzysztof Golik作品)

在方形神殿的西邊有一棟高度和它相當的新式建築「藝術方屋」(Carré d'Art)，由英國建築師諾曼福斯特設計，1993年落成，由玻璃、混凝土和鋼材製成，位於方形廣場對面的舊廣場上，是個藝術館和圖書館。

華府的傑佛遜紀念堂，這座新古典主義建築像不像帕拉底歐的圓頂別墅？(美聯社) 義大利建築之父帕拉底歐的圓頂別墅(La Rotonda)影響後代許多建築。(取自維基共享資源)

從華府的傑佛遜紀念堂和維吉尼亞大學圖書館，可以想起義大利建築之父帕拉底歐(Palladio)在威欽察的圓頂別墅(La Rotonda)和羅馬的萬神殿；從每年元旦最早施放煙火雪梨歌劇院、紐約市的古根漢美術館、洛杉磯的迪士尼音樂廳，你很難與古代的哪一棟建築聯想，因為這正是過去時代未見的的創意和突破，代表這個時代。

每元旦在雪梨歌劇院和港灣大橋施放跨年煙火。(路透)

BOX -新古典主義建築

新古典主義建築有幾種建築語彙，比如希臘羅馬其柱子、有古典的三角形山牆、有宏偉對稱的規模、有簡單的幾何形狀，它強調秩序和對稱性。美國的新古典主義聯邦建築可以追溯到建國先驅們，他們致力在波多馬克河上建立一個「新羅馬」。這種風格，可在林肯紀念堂和國會大廈看到。