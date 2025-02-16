百科／冬季行車保安全 10元小工具可救命

Swiss Safe五合一汽車安全多用途工具。(圖取自Amazon.com)

冬天開車，安全問題備受考驗。哈芬登郵報撰稿人韋恩(Griffin Wynne)表示，在他發表有關冬季行車安全的報導後，一項物品不斷出現在讀者回饋的清單上。

這款在亞馬遜 售價10元(以網站標示為準)的Swiss Safe五合一汽車安全多用途工具，包括安全帶切割器與玻璃車窗擊碎器，在發生事故或車掉進水裡時，可以幫助切斷安全帶或打破車窗逃生。

網友分享了家人使用此工具從車禍中逃生的故事，許多人說很高興能在搭車時隨身攜帶；有些人表示，他們把它當作禮物送給新車主，或當作一份實用的禮物送給開車的親人。

機械師坎皮翁(Carmen Campione)指出，人們不了解玻璃車窗比想像中要堅固，當車子因事故受損時，會變得特別難打破；此外，如果是電動車 ，車門把手可能會在意外發生時失靈，如不打破車窗便難以逃生。

身為家長的網友弗萊契(Raquel Fletcher)分享說，雖然很幸運還沒用上這款車用小工具，但她每次開車時都會隨身攜帶；它有個鋒利的切割刀，可以在緊急情況下讓汽車座椅上的小孩脫困。

還有人建議，應該將它放在駕駛座一臂之遙的地方，例如置物箱、中控台或側門；如果放在後車廂或後座，在緊急情況下可能難以拿到。

同樣是人母的布魯波(Summer Blubaugh)表示，當帶著孩子開車時，她總是思考可能發生的最壞情況；有了這個產品，讓她的壓力變小，也因為車裡有這個重要工具而感到更安全。

另一名網友說，這款緊急逃生工具十分堅固，只要確保將它放在發生事故時可以拿得到的地方，「拯救的可能是自己的生命」。