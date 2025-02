博物館／那些與「蒙娜麗莎」同展間的名畫 你知道幾幅？

委羅內塞的畫作「迦拿的婚宴」(The Wedding Feast at Cana)。(取自維基公有領域)

如果巴黎羅浮宮 博物館收藏名畫「蒙娜麗莎」的國家大廳(Salle des Etats)裡其他畫作能開口說話的話,它們可能會開心的鬆口氣的說「再見,擺脫妳了,擺脫神祕的微笑了」。

因為法國總統馬克宏宣布了,這幅世界上最著名的達文西的畫作將從長期展出的國家大廳中移出,重新安置在羅浮宮的一個有專門入口的空間。

這件事解決了羅浮宮「住客」和「訪客」長期以來過度擁擠的問題,這不僅對「蒙娜麗莎」有好處,對她的「室友」更是開心。

數十幅文藝復興「室友」

國家大廳中的數十件其他藝術品──包括提香(Titian)、丁托列托(Tintoretto)和委羅內塞(Veronese)等威尼斯文藝復興時期的傑作。

國家公共電台的記者克洛伊.韋爾特曼(Chloe Veltman)說,人們來到羅浮宮這個房間,是為了勾選「我看過蒙娜麗莎了」。

哥倫比亞大學 法語和哲學教授蘇萊曼.巴希爾.迪亞涅 (Souleymane Bachir Diagne)說,即使你去那個房間是為了看其他畫作,「蒙娜麗莎」仍會分散你的注意力。

提香「田園音樂會」

空間中其他主要的畫作包括提香的「田園音樂會」(Pastoral Concert)、丁托列託的「聖母加冕(天堂)」草圖(sketch for The Coronation of the Virgin ,Paradise),以及委羅內塞的「迦拿的婚宴」(The Wedding Feast at Cana)等。

「田園音樂會」是義大利 文藝復興藝術大師提香的油畫 ,約在1509-1510年間繪製。尺寸105乘以137公分。

這幅畫描繪一個詩意的場景:畫作左側的裸女正在井中汲取井水,畫中央的三個人正在為樂器調音;畫面右側遠方有牧羊人;中央更處有城堡。

提香的畫作「田園音樂會」(Pastoral Concert)。(取自維基公有領域)

另有一說,此作主題和構圖出自威尼斯派老大喬爾喬內(Giorgione),包括部分人物和風景,但畫作整體的金黄色的色調,則出自提香之手。

1863年,法國畫家馬奈(Manet)在看過這幅畫後,受其啟發,創作了「草地上的午餐」。

委羅內塞「迦拿的婚禮」

「迦拿的婚禮」是羅浮宮的珍寶之一。繪於1563年,尺寸為6.77米乘以9.94米,是羅浮宮最巨大的畫作藏品,畫家以豐盛食物和音樂盛宴描繪聖經故事中耶穌將水變成酒的奇蹟。

「它是法國大革命後,拿破崙從威尼斯帶回來的戰利品。」羅浮宮2024年駐地作家安托萬.孔帕尼翁(Antoine Compagnon)說。孔帕尼翁是法蘭西學院和哥倫比亞大學的教授,他說「這是一幅巨大的畫,但人們並不會去看它,因為它掛在面對蒙娜麗莎的牆上。訪客都背對著它。」

提香「戴手套的男人」

孔帕尼翁也很高興遊客們能夠欣賞到房間裡他最喜歡的畫作──提香的「戴手套的男人」。康帕尼翁說「這個年輕人象流露出一種憂鬱」,「而且手套的顏色是米色,吸引了觀眾的眼球。」

孔帕尼翁很高興「蒙娜麗莎」有了專門的空間。他認為有助次解放「國家大廳」。

但孔帕尼翁也補充說,「蒙娜麗莎」出走之後,其他傑作是否還會無限期地留在國家大廳,尚有待觀察。