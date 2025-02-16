封面故事／投資數位貨幣 策略各不同

新澤西州聯合城一家商店的比特幣(BTC)和加密貨幣ATM機顯示比特幣價格。(路透)

媒體報導，聽說有人炒川普幣發大財後，「從華爾街的金融機構到上海外灘的老人，全世界都在詢問如何加入這場盛宴」，一些華人投資 者開始了解如何投資數位貨幣，也有華人考慮創立自己的數位貨幣，期望在數位貨幣市場成為主要玩家。

曾任美國金融公司高層的紐約資深投資人Dr. SHAW表示，因為數位貨幣風險較大，故投資人首先要決定自己是投資還是投機，願意承擔多大風險。投資就是長期持有，投機就是快進快出。若是投入的本金小，只能小賺；若投入大，就可以在大風險中大賺。他強調：「如果想投資數位貨幣，投資者應該根據自身的條件選擇投資策略。」

投資、半投資、半投機及投機

Dr. SHAW表示，投資數位貨幣的策略大致分為投資、半投資、半投機及投機。目前數位貨幣琳瑯滿目，選擇一種數位貨幣也很困難，若是有些錢，可以購買比特幣 (BTC)，比特幣是數位貨幣的龍頭。1月底時，比特幣價格已經高達每個10萬元以上，不過「它會跌到8萬元左右，可以稍微等一等再買」。

如果沒有那麼多的錢，可以購買部分比特幣，例如GBTC。這是比特幣交易所基金(ETF)，1月底的價格是80.41元，手續費為1.5%。「我在GBTC價格11元的時候，號召跟隨者購買。」他說，當時正值新冠疫情期間，如果那時購買並持有這個基金，現在翻了七倍多，收益相當可觀。

他建議，除了投資比特幣以外，另外一個數位貨幣也比較可靠，就是以太幣(Ethereum)。人們可以購買以太坊本幣，也可以購買以太坊的基金，如LTCN(Grayscale Litecoin Trust，即灰階萊特幣信託)、ETH(Ethereum，即灰度以太坊基金)等。不過，這些數位貨幣及基金上下波動都比較大。

他表示，有的人有錢，有時間，想自己操作，可以買BTCT、BTC、MSTR、IBIT、FBTC、BITB、BITX等等。BTCT(BTC Digital Ltd.)在開曼群島註冊成立，於2020年3月31日在那斯達克上市。公司總部位於新加坡。公司的願景是成為領先的加密貨幣技術公司。其策略為建構漸進式商業生態系統，透過收購、新建和設施升級擴大能源供應；透過增加自營和託管的採礦機數量來提高運算能力；建構加密資產管理平台以保存和增加客戶和專有資產。

BTC是比特幣(Bitcoin)的交易代碼。它是第一個去中心化的加密貨幣，由一個未知實體中本聰於2008年發明。它作為貨幣使用始於2009年。由於比特幣是匿名的，常被犯罪分子拿來洗錢，因此多個國家禁止使用比特幣。比特幣是開源的，其設計是公開的，人人可以參與，沒有人能夠控制比特幣。因此，比特幣可以完成以前支付系統無法涵蓋的用途。截至2025年1月底，每個比特幣價格超過10萬元。

MSTR是微策略公司(MicroStrategy Inc)的股市代碼。與大多數上市的股票截然不同，它是採取槓桿投資。因為該股票的目標是將微策略公司的普通股放大200%，故它可能比不使用槓桿的股票或基金更具風險。它並不尋求在交易日以外的時間內實現其既定的投資目標。

他指出，美國證券委員會(SEC)在2024年批准的11個交易所基金(ETF)，都要收取手續費。其中最大的基金有三家，分別是IBIT、FBTC、BITB。他建議，如果要買政府核准的基金，可以購買這些基金中的某些基金。

IBIT的發行商是貝萊德(BlackRock)，是一家全球金融管理公司。它是一種現貨比特幣ETF，允許用戶在不擁有加密貨幣本身的情況下參與比特幣的買賣。FBTC是與比特幣掛鉤的ETF。發行者富達基金(Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund)提供多種與比特幣掛鉤ETF，包括槓桿基金和反向基金。不過，這些基金並不會直接投資比特幣。BITB是Bitwise公司管理的比特幣ETF。該基金直接投資比特幣，可透過經紀帳戶投資。 BITB透過傳統方式管理ETF，提供低成本的比特幣投資管道。

新澤西州一家商店的加密貨幣ATM機上顯示比特幣(BTC)標誌。(路透)

挖礦股票 相當於數位貨幣

Dr. SHAW透露，許多年前他就開始注意到數位貨幣，研究分析發現數位貨幣波動太大，於是就想到數位貨幣的產生需要「挖礦機」。如果買挖礦機的股票，就相當有投資數位貨幣。於是，他就在上市公司中找挖礦機公司，共找出了三支股票，分別是RIOT、MARA和HUT。

RIOT公司(Riot Blockchain)是美國比特幣挖礦領域的領導者，是一家專注於垂直整合策略的比特幣挖礦和數位基礎設施公司。該公司在德州中部和肯塔基州設有比特幣挖礦資料中心，在科羅拉多州丹佛市設有電氣開關設備工程和製造業務。RIOT公司的願景是成為世界領先的比特幣驅動基礎設施平台。

MARA公司(MARA Holdings, Inc.)是一家美國數位資產技術公司，從事加密貨幣挖礦，專注於區塊鏈生態系統和數位資產的生成。該公司成立於2010年2月23日，總部位於佛羅里達州。公司前身為Marathon Patent Group，並在2021年購買比特幣和比特幣挖礦設備，建造Marathon比特幣資料中心。它於2024年8月29日更名為MARA Holdings。MARA被認為是世界上最大的比特幣礦工之一，也是比特幣的第二大企業持有者。截至2024年11月，它擁有2萬5945個比特幣，僅次於微策略公司。

HUT公司(Hut 8 Corp)及其子公司在美國收購、建造、管理和營運用於數位資產的挖掘、計算和人工智慧的資料中心。該公司分為四個部門營運，包括數位資產挖掘、託管服務、高效能運算主機託管和雲端以及其他。該公司開採比特幣，還提供能源基礎設施開發的託管服務，如場地設計、採購和施工管理；軟體自動化、流程設計、人員招聘和團隊培訓；公用事業合約、託管營運和客戶管理等等。

他透露，他買了這三家公司的股票，後來都成長了許多，「目前我還保留著前兩家公司的股票，而出清了HUT」。

美國的數位貨幣很多，有比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等主流加密貨幣，具備稀缺性和共識價值，被視為「數位黃金」。圖為一名在加密貨幣挖礦公司資料中心工作的員工。(路透)

數字幣風險大 心臟要強

紐約立信旅遊公司總裁李立從新冠疫情爆發後開始從事證券投資，他說如果有閒錢，加上一定的心理素質，可以嘗試投入部分資金進數位貨幣市場；但是如果僅有吃飯的錢，就不要投資數位貨幣了。一旦進入數位貨幣市場，要對市場有信心，「更要有耐心」。

他說，數位貨幣背後沒有實體企業，不像股票背後有公司獲利的支撐，「數位貨幣不是無中生有，而是計算出來的，有演算法在裡面，是人們費電挖礦挖出來的。」由於數位貨幣不與公司獲利掛鉤，故數位貨幣每天的價格起伏很大，因此風險也很大。

例如比特幣價格的起伏就很大，他4萬元進場購買，5萬元就拋售，現在已經漲到10萬元以上，「你想4萬元再買進，它已經回不來了」，比特幣是無中心的幣種，無人能夠控制。

過去川普曾經批評加密貨幣。他在2021年接受福斯商業電視台(FOX Business)採訪時，稱加密貨幣是「騙局」和「潛在的災難」；但以後他開始改變態度，轉而擁抱該行業，並在競選過程中承諾引入友好的監管機構，使美國成為「地球的加密貨幣之都」。

目前，數位貨幣市場比較混亂。2023年12月18日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布對加密貨幣交易所幣安(Binance)及其前CEO趙長鵬實施28.5億元的處罰。加上先前和美國司法部達成的43.66億元和解金額，幣安交易所和趙長鵬累計付出72.16億元，「我估計，川普總統可能會對數位貨幣進行監管」。

他透露，一些美國華人也發行虛擬貨幣 ，「很多華人都在搞」，人們也可以在中文媒體上看到他們的廣告。例如一名華人畫家發行了一種太空幣，如果買了這種虛擬貨幣，成為他的會員，將來買畫就有優惠。有的數位貨幣需要自己挖礦，據說還能兌換美元。

Dr. SHAW表示，華人社群現在流行免費挖圓周率幣(Pi Coin)，參與者可以作為遊戲每天透過手機自動挖，1月底的價格已經達到每個42.57元。他表示，也有電腦專業畢業的華人想設立自己的虛擬貨幣，試圖從虛擬貨幣賺錢。「他們邀請我參與創建，不過我覺得比較困難」。

穩定幣 值得華人關注

總部位於中東的Klickl公司是Web3.0開放金融平台，CEO Michael趙說，Klickl公司成立於2018年，專注於加密貨幣交易和支付基礎設施，發行了自己的穩定幣。

他表示，因為中東缺乏銀行基礎設施，穩定幣提供了一種無需銀行帳戶的數位支付方式。目前Klickl發行的HKD穩定幣是100%由現金存款、高流動性資產(符合監管要求的債券)等法幣儲備支持，「我們用銀行存款、短期國債作為儲備支持，以確保透明度、可贖回性和監管合規性」。

穩定幣是連結傳統金融系統和虛擬貨幣的橋梁，它可以提高跨境支付效率，實現秒數結算，尤其適用於跨境貿易、國際匯款等場景；同時能降低加密市場波動性，穩定幣的價值錨定法幣(如港幣、美元)，保持穩定，適合日常支付和儲值。

他指出，美國的數位貨幣很多，有比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等主流加密貨幣，具備稀缺性和共識價值，被視為「數位黃金」。此外，還有多個流通量龐大的穩定幣，如USDT、USDC等，連結傳統金融與區塊鏈世界，主要用於支付與結算。

USDT是Tether的符號，Tether是一種與美元掛鉤的加密貨幣。USDT 是一種穩定幣，價值隨美元波動，並由Tether的美元儲備支持，是全球市值最高的穩定幣，錨定1比1美元。

USDC(USD Coin)由Circle發行，獲得監管認可，在全球銀行體系中廣泛應用。目前美國的穩定幣市場已達1000億美元，正在受到監管機構的高度關注和合規化調整。