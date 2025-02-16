封面故事／數位貨幣 走入美華人視野

比特幣、以太坊和達世幣等數位貨幣存在較大風險，價格漲跌幅度較大。(路透)

陳凱豐博士是紐約宏觀對沖基金首席經濟學家及紐約大學商學院兼職教授。他認為，目前數位貨幣產業正處於產業革命的階段，大量的資源和人才匯聚到這個領域。這是因為數位貨幣可以提供效益，避免監管，為國際貿易提供方便。他表示，目前世界各國都對數位貨幣嚴格監管，美國更是如此。但同時，一些國家也在探索如何讓數位貨幣合法化的途徑，而且已經小有成效。

他指出，川普總統競選時就公開表示要開放數位貨幣的監管，「估計很快就會推出相關的行政命令」。他說，許多基金、上市公司也在投資 數位貨幣，一些生產數位貨幣挖礦機公司也成為上市公司。現在，數位貨幣已經成為資產，其市值已經超過黃金價值。「我個人已經投資數位貨幣。」但是，數位貨幣市場容易反覆，幣種很多，良莠不齊，投資者要小心。

數位貨幣 有價或無價

紐約資深投資人Dr. SHAW曾經擔任金融公司高階主管，退休後主要從事證券市場的研究分析和投資。他說，美國華人投資者開始對數位貨幣產生興趣，「近幾個月，很多人問數位貨幣能不能買入，但建議他們不要亂買」。

他對數位貨幣的判斷是，它們既有價值，也無價值。他解釋說，以比特幣 (Bitcoin)為例，說它有價值，是因為比特幣要用錢購買，價格有上升和下跌，「升了就賺錢，跌了就虧本」。要說它無價值，是因為它看不見、摸不著，不生產任何產品。他表示，「數位貨幣是看不見摸不著的軟體系統， 既有價值也沒有價值，「這就相當於賭場的賭博籌碼，若是選擇對了就能賺錢，選擇錯了就會虧本」。

幾年前，他以十幾元進場後來又出場了幾場GBTC(Grayscale Bitcoin Trust)，即灰階比特幣信託。它是一種數位貨幣投資產品，可讓個人和機構投資者購買比特幣。與直接投資比特幣不同，直接投資比特幣需要了解區塊鏈技術和加密貨幣交易所，而GBTC則以股票形式提供傳統的投資。

他追蹤研究了市場上的數位貨幣好些年後，於2025年1月21日以半投機的方式進場，購買一家投資比特幣的現金信託。他說，這個信託與其他信託一樣，也是漲漲跌跌。「如果看好比特幣，就不要太在意價格的變動。」他說，有人覺得比特幣價格過高，想買一些便宜的數位貨幣，如個人發行的迷因幣(meme coin)，「有人問我能不能買狗狗幣(Dogecoin)，我的回答是，這些虛擬貨幣 風險大，只能投機，不能投資」。

紐約立信旅遊公司總裁李立說，2020年初新冠疫情爆發後，美國旅遊業一片蕭條。這位北美旅遊交流協會會長表示，疫情前華人旅遊業相當發達，從業人員眾多。但疫情之後，內人士紛紛離開旅遊業，改做其他工作，有人開出租，有人送外賣，而他開始投資股票。

他說，他進入股市後，投資了一些熱門股票，如特斯拉等，那時候特斯拉股價上漲很多，讓他收益頗豐。後來，他發現許多人投資數位貨幣，也跟著投了一些數位貨幣，主要是比特幣。「目前，數位貨幣的資金量占到我投資的三分之一，」他說，美國華人投資數位貨幣的人不太多，因為風險太大。

加密貨幣以太坊的模樣。(路透)

川普支持者 分裂成兩派

福布斯雜誌(Forbes)1月19日報導，川普的競選活動得到了幾位與加密貨幣產業有聯繫的億萬富翁支持，他宣稱希望「美國成為地球的加密貨幣之都」。他的選舉勝利使比特幣創下數個新高，在選後一個月內突破了10萬元。據CoinGecko稱，2024年全球加密貨幣市場總市值增加約1.8兆元，其中自選舉日以來增加了1兆元。

川普表示，他將利用行政權力減輕加密貨幣公司面臨的監管負擔，包括成立一個新的加密貨幣諮詢委員會。據悉，總統計畫宣布一項行政命令，宣布加密貨幣是政策優先事項，同時建議政府機構與該行業合作。該命令還將建立比特幣儲備，允許聯邦政府買賣加密貨幣。有關川普進軍加密貨幣產業的消息讓比特幣價格一度突破10.5萬元，創下一個月來最高價格。

加密貨幣網站「鏈捕手網站」(www.chaincatcher.com)2025年1月21日刊登調查報告指出，比特幣雜誌(Bitcoin Magazine)促使川普改變對比特幣的態度。在該雜誌主辦的2024年比特幣官方會議上，川普受邀登台發表演講，宣布啟動比特幣戰略儲備，確保美國成為世界加密中心和比特幣超級大國，甚至準備炒掉聯邦證券委員會(SEC)主席。「川普對加密貨幣的友好政策，都是從這次演講開始」。

川普身邊的加密貨幣支持者分裂成了兩派。比特幣雜誌代表一派，而另一派通常被稱為「加密委員會」，由川普親自任命的成員組成。加密委員會主席大衛‧薩克斯(David Sacks)是PayPal的創始人之一，後來因創建Yammer並以12億元價格賣給微軟，而聲名鵲起。

在加密貨幣領域，薩克斯最引人注目的是，加密創投公司多幣( Multicoin)的投資者，也是區塊鏈網路Solana的堅定支持者。「今年對我最愚蠢的攻擊之一，就是我向散戶投資者出售SOL代幣。如果這是真的，他們現在應該已經賺得盆滿缽滿了。祝賀所有持有SOL的人。」即使在FTX危機期間，薩克斯也從未出售過SOL。FTX是加密貨幣交易所和對沖基金 ，於2022年11月聲請美國破產法第11章破產重組，因為FTX 無法滿足客戶提款的需求。

比特幣和狗狗幣等加密貨幣，經常大起大落。(路透)

巴菲特公司 改變態度

福布斯雜誌1月23日報導，股神巴菲特執掌的波克夏(Berkshire Hathaway)向與加密貨幣相關的巴西數字銀行公司Nu Holdings Ltd.投資了數百萬美元，目前該銀行股價同比上漲34%。

巴菲特曾經多次表明自己反對加密貨幣。在2018年波克夏公司年度股東大會上，他將比特幣形容為「可能是老鼠藥的平方」 。同年，他還告訴全國廣播公司(CNBC)財經頻道記者：「就加密貨幣而言，我幾乎可以肯定說，它們不會有好結果。我們不持有任何加密貨幣，也不做空任何加密貨幣，永遠不會持有任何加密貨幣的頭寸」。

然而近期報告顯示，波克夏及部分投資經理人對加密貨幣的看法有所轉變。一家巴西Nu Holdings擁有自己的加密貨幣平台，也支援加密貨幣市場。Nu公司稱，巴菲特公司在2021年的G輪融資中率先投資5億美元，之後又追加投資2.5億美元。2022年，Nu推出加密貨幣平台Nubank Cripto，起初支援比特幣、以太坊和多邊形公司(Polygon支援多種加密貨幣，如比特幣、以太坊)，如今平台又納入了Uniswap和Chainlink，也允許用戶進行加密貨幣的發送、接收和轉換操作。

依據美國證券交易委員會的文件，波克夏在Nu的持股比率，從2022年12月31日第四季的0.1%，提升至2024財年第三季的0.4%，這意味著公司持有Nu超過8600萬股股票，價值近12億美元。巴菲特及其公司正從他過去聲稱不太了解的業務中獲利。巴菲特先前曾表示，不會對一無所知的事情做多頭或空頭交易。

2022年，巴菲特曾在波克夏股東大會上表示：「如果你告訴我你擁有世界上所有的比特幣，並以每個25美元的價格賣給我，我不會接受。我會用它做什麼？不管怎樣，我都必須把它賣回給你。它什麼也不會做。」

川普支持 數位幣將有價值

Dr. SHAW說，一旦川普改變了數位貨幣的政策，數位貨幣就有了價值。依照川普總統先前的表態，他可能要改變美國政府對數位貨幣的禁止政策。「川普是個商人，可能會放行數位貨幣」。

2024年初，美國證券委員會(SEC)批准了11家數位貨幣的交易所基金(ETF)上市，即表示拜登政府認可了這些基金。他認為，如果要投資數位貨幣基金，應該購買這些政府批准的場內基金，而不是去買非官方的場外基金。

他指出，由於川普顯示出對數位貨幣的支持態度，一些美國大公司也因此成立專門部門，等待川普推出數位貨幣的開放政策。他說，他之前工作過的大通銀行CEO也改變了對數位貨幣的看法。過去，這位美國著名銀行的CEO曾經反對員工炒比特幣，說「誰炒幣就開除誰」。但是，他現在不說這樣的話了。

陳凱豐說，數位貨幣產業已經生成，也否定不了，華人應該本著開放的心態，多學習、多了解。「這是一個新的投資標的，需要認真研究才行」，如果有些閒錢，可以適度參與這個市場。但是，數位貨幣存在較大的風險，價格漲跌幅度較大。