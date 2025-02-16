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養生／專家觀點：補充維生素B12 天然的不一定最好

陳亮恭
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研究發現，血清維生素B12濃度偏低與死亡風險上升有關；示意圖。(圖／123RF)
研究發現，血清維生素B12濃度偏低與死亡風險上升有關；示意圖。(圖／123RF)

補充維生素B具有延緩認知功能衰退效果，飲食攝取高維生素B12具有健康風險，透過營養品補充維生素B12，反而安全。

維生素B12是水溶性維生素，被稱為「造血鈷胺素」，是人體必要維生素之一，可協助紅血球發展成熟，修復受損神經。

最近發表的整合分析發現，血清維生素B12濃度的高低與死亡風險成正比，血清維生素B12濃度每增加100pmol/L，死亡風險便增加4至6%，這種關聯在維生素B12水平超過400pmol/L的個案中更明顯，所以還可以補充維生素B群嗎？

人體維生素B12多存在於細胞內，血清維生素B12濃度反應身體含量，但也與體內各種健康狀況相關，例如肝腎功能異常、血液疾病或敗血症等，大量破壞細胞的疾病都會造成血清維生素B12上升。

該研究深入分析維生素B12的來源，包括飲食攝入與營養補充品。結果發現，血清維生素B12濃度低於200pmol/L的人，死亡風險上升，維生素B12補充品比食物攝入風險高，但這些個案可能具有較嚴重疾病，所以補充也低於200pmol/L，健康風險並非單純與維生素B12有關。

血清維生素B12濃度400pmol/L以上的個案，食物攝取的維生素B12來源反而增加死亡風險，這發現與天然飲食的訴求相反。

使用美國國民營養調查的研究發現，血清維生素B12濃度偏低與死亡風險上升有關，以營養補充品形式而提升血清維生素B12濃度則是安全的。

另有研究收集95篇論文（超過4.6萬人）探討補充維生素B群對失智的影響，發現維生素B群的補充，顯著減緩認知衰退，使用時間愈長預防效果愈好，補充時間較短或已出現認知功能障礙的個案，效果較不明顯。該研究探討的是包括維生素B12、B6與葉酸等維生素B群補充成效。

此外，針對因各種急性疾病入院的內科病患，在未特別補充的情況下，住院期間血清維生素B12濃度越高，出院後的死亡風險越高，此時的血清維生素B12濃度正是反應細胞破壞的疾病嚴重度。

雖然觀察性研究發現血清維生素D偏低與死亡、癌症、失智等疾病有關，但嚴謹的臨床試驗研究則未發現補充維生素D的益處，反倒是愈來愈多研究發現補充高劑量維生素D的健康風險，維生素D的補充需要謹慎評估。(作者為台北市立關渡醫院院長)

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