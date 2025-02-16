養生／銀髮族5招 改善睡眠障礙

睡眠不足易傷大腦，因為無法代謝清除腦中的有害物質，當沉積愈嚴重，愈會產生認知功能及記憶力退化；示意圖。（圖／123RF）

對成年人來說，每晚睡覺7至8個小時是最佳的睡眠時間，但是隨著年齡增加，睡眠習慣也會改變，整體時間相對變少。台灣起辰聯合治療所職能治療師林儒宜說，老年人淺眠、睡眠時數較少，是因為「老化」，睡不好是正常的，重點是要提升睡眠品質。

關於睡眠，一般人剛入睡時，會從快速動眼期接著進入到第一期及第二期的淺眠期，然後是第三、第四期的深沉睡眠，接著回到淺眠期及快速動眼期，反覆約4至6次周期循環。但老年人睡不深，容易因周期頻率中斷而醒來，睡眠結構以淺眠期居多。

研究證實，睡眠不足易傷大腦，因為無法代謝清除腦中的β類澱粉蛋白，當有害物質沉積愈嚴重，愈會產生認知功能及記憶力退化。

林儒宜表示，若失眠 狀況持續存在，且對生活產生干擾，要先找出影響睡眠的原因，從改善日常生活做起，或是求診老年醫學門診、精神科門診，接受心理與行為治療，讓夜晚能舒服入睡。

失眠是現代人常見的文明病，年紀大睡不著更是令人苦惱，銀髮族睡不著該怎麼辦？林儒宜強調，睡眠時間長短會隨著年齡而改變，所以不必過多擔心，睡眠短不等於睡眠少，有些人只睡5至6小時仍是元氣十足。