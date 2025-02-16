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醫藥／軟式輸尿管鏡取頑石 不挨刀

游振昇
醫師表示，患者結石長在腎臟深處，可透過「軟式輸尿管鏡」手術取出。(圖／光田綜合醫院提供)
醫師表示，患者結石長在腎臟深處，可透過「軟式輸尿管鏡」手術取出。(圖／光田綜合醫院提供)

台灣一名謝姓女子出現血尿伴隨發燒、噁心、下背痛等發炎症狀，就醫發現在輸尿管與腎臟連接處，有一顆大小約1公分的結石，試過體外震波及一般輸尿管鏡手術，但結石「震不碎」，還移動至腎臟內部而「夾不出」，最後在台中光田綜合醫院泌尿科丁原田醫師的建議下，施作可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術，才將這顆「頑石」取出。

謝女表示，因家裡開工廠，身為老闆娘的她，常忙工作忘了喝水，後來她開始出現發燒、噁心、血尿及下背劇烈疼痛等症狀，就醫後才發現是一顆不到1公分的腎臟結石作怪，她做過「體外震波」與「內視鏡手術」，都難以處理結石問題。

丁原田醫師表示，謝女的結石位置較高，且介在腎臟與輸尿管間，石頭容易跑來跑去，難以定位，當結石又跑回腎臟深處時，一般的內視鏡就會「夾不出」，若患者不想切開腎臟挨一刀，就需施做可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術，讓內視鏡從輸尿管深入腎臟，無論在輸尿管或腎臟內部，都能夾出。

丁原田表示，過去若像謝女這種結石長在腎臟深處的案例，要在患者背後開個小洞，從皮膚進入腎臟去取石，不但疼痛，術後也需要一周左右的恢復時間，相當麻煩；軟式輸尿管從尿管進入，術後只需休養二天，時間較短。

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