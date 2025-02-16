醫藥／長途搭機、臥床 小心肺栓塞

肺栓塞是由血栓導致的急性疾病，未經治療可能會危及生命；示意圖。（圖／123RF）

肺栓塞是由血栓導致的急性疾病，對生命構成嚴重威脅。肺栓塞發生在肺動脈，通常當位於腿部深層靜脈的血栓掉下來又往上飄動到肺部，且發生血管阻塞時，就會引發肺栓塞。

最常見的肺栓塞是因深層靜脈血栓造成，其他罕見原因包括空氣泡、脂肪栓塞（常來自嚴重骨折）、腫瘤等。有些族群也容易形成血栓，包括癌症 、家族中有血栓或凝血疾病的病史、心臟病 、曾有過血栓或凝血疾病史、長期使用口服避孕藥或荷爾蒙替代療法。分娩、心臟病發作、長途飛行或長期臥床，也可能增加肺栓塞風險。

肺栓塞可能沒有症狀，取決於血栓的大小和患者的整體健康狀況。隨著血流逐漸受阻，症狀可能包括咳嗽、帶血的痰、眩暈、心悸、心臟急速跳動、腿部疼痛或腫脹、胸痛、呼吸急促，且伴隨運動時加劇的情形。

未經治療的肺栓塞可能危及生命，引發多種併發症 ，包括心臟突然停止跳動、心律不整、肋膜腔積液、肺動脈高壓和肺梗塞，即肺部組織壞死，在極少數情況下，患者可能經歷多次小型肺栓塞，逐漸形成慢性血栓栓塞性肺動脈高壓。

肺栓塞的預後關鍵，取決於是否快速的診斷和治療，最常用的治療方法是藥物，包括溶解血栓的藥物或抗凝血藥物。但如果血栓範圍太大，會通過導管的方式將血栓清除。

為防止更多血栓從腿部或其他地方飄到肺動脈，會暫時安裝下腔靜脈過濾器，有助於捕捉部分血栓，防止其流向心臟或肺部。(作者為台灣國泰醫院心血管中心醫師)