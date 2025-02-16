我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

料理功夫／鹹蛋黃餅乾

江碧琪

醃製鹹鴨蛋古來即有，歷史悠久，富含卵磷脂和不飽和脂肪酸、氨基酸等重要的營養元素。我覺得鹹蛋黃不管搭配什麼食材都非常的美味，尤其做成鹹蛋黃餅乾後，吃起來不但有濃濃的蛋黃味，甜中帶鹹、金黃香酥，是一款口味獨一無二的餅乾，送禮自用兩相宜。

食材（約做70個小餅乾）：

鹹蛋黃4顆、麵粉1又1/4杯、玉米澱粉2湯匙、發粉1/4茶匙、室温無鹽牛油1條(約113克)、糖1/3杯、鹽1/4茶匙、奶油乳酪（creamcheese）3湯匙。

配料：

蛋黃1顆、水1茶匙、白芝麻適量。

工具：

小型餅模。

做法：

1.生鹹蛋黃掃油，入烤箱以300℉焗烤5分鐘，取出壓碎備用。

2.將三種不同的粉類混合均匀，再過篩備用。

3.在大碗中倒入室溫牛油，用電動打蛋機以中速打發，再加入糖一起打勻。

4.倒入過篩的粉類、鹽、鹹蛋黃碎、奶油乳酪，用塑膠刀混合均勻成絮，再用手捏揉成麵糰，用保鮮膜包好，放入冰箱冷藏約30分鐘。

5.在小碗中，放入蛋黃加水，調勻成蛋黃液備用。

6.撒些麵粉在按板上，放上麵糰，上面再撒些麵粉，用手先把麵糰壓扁，再用擀麵杖擀成約1/4吋厚的麵皮，用小型餅模在麵皮上切印出約70個小花。

7.烤盤墊上一張烘焙紙，放上餅乾生胚，用毛刷掃上蛋液在表面，並在每個生胚中間撒上少少芝麻做裝飾。

8.烤箱預熱350℉，把生胚放入烤箱中層，烤約12至15分鐘至金黃則成。

小建議：

1.甜度只供參考。

2.切印小花剩下的麵皮不要浪費，可再繼續揉匀，壓扁再切印多些小花。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／簡易牛角包

下一則

料理功夫／電鍋燉豬肉

延伸閱讀

加入這兩物 起司通心粉就是營養美味早餐

加入這兩物 起司通心粉就是營養美味早餐
台灣10大伴手禮排行出爐 鳳梨酥仍穩居冠軍

台灣10大伴手禮排行出爐 鳳梨酥仍穩居冠軍
鞭炮配麵粉可炸出「氛圍感」? 中網友：能換公安局一日遊

鞭炮配麵粉可炸出「氛圍感」? 中網友：能換公安局一日遊
蛋黃顏色揭密 專家曝「黃橘紅」差在哪 產生原因跟吃啥有關

蛋黃顏色揭密 專家曝「黃橘紅」差在哪 產生原因跟吃啥有關

熱門新聞

台灣在日治時期的台北臨濟護國禪寺。(取自維基共享資源)

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

2025-02-09 12:06
台灣師大附中位於台北市信義路的校門。(取自維基公有領域)

封面故事／師大附中7年 不輕狂枉少年

2025-02-09 01:26
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)

醫師的話／誰易中招…肺癌死亡率最高 怎麼救？

2025-02-09 12:56
在太平洋另一端遙遠的祝福，無論他身在何方，靈在何處，希望他一切安好。(作者提供)

封面故事／憶初戀情人 問通靈友人

2025-02-09 01:27
「春朝秋夜思君甚，愁見繡屏孤枕。」夫妻能白首偕老，是人生之幸福。(圖／123RF)

封面故事／秋夜思君甚 寫到黎明前

2025-02-09 01:29
高額醫療帳單，常讓病患無支付。(美聯社)

美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量

2025-02-09 01:24

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話