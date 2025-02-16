料理功夫／鹹蛋黃餅乾

醃製鹹鴨蛋古來即有，歷史悠久，富含卵磷脂和不飽和脂肪酸、氨基酸等重要的營養元素。我覺得鹹蛋黃不管搭配什麼食材都非常的美味，尤其做成鹹蛋黃餅乾後，吃起來不但有濃濃的蛋黃味，甜中帶鹹、金黃香酥，是一款口味獨一無二的餅乾，送禮自用兩相宜。

食材（約做70個小餅乾）：

鹹蛋黃4顆、麵粉1又1/4杯、玉米澱粉2湯匙、發粉1/4茶匙、室温無鹽牛油1條(約113克)、糖1/3杯、鹽1/4茶匙、奶油乳酪（creamcheese）3湯匙。

配料：

蛋黃1顆、水1茶匙、白芝麻適量。

工具：

小型餅模。

做法：

1.生鹹蛋黃掃油，入烤箱以300℉焗烤5分鐘，取出壓碎備用。

2.將三種不同的粉類混合均匀，再過篩備用。

3.在大碗中倒入室溫牛油，用電動打蛋機以中速打發，再加入糖一起打勻。

4.倒入過篩的粉類、鹽、鹹蛋黃碎、奶油乳酪，用塑膠刀混合均勻成絮，再用手捏揉成麵糰，用保鮮膜包好，放入冰箱冷藏約30分鐘。

5.在小碗中，放入蛋黃加水，調勻成蛋黃液備用。

6.撒些麵粉在按板上，放上麵糰，上面再撒些麵粉，用手先把麵糰壓扁，再用擀麵杖擀成約1/4吋厚的麵皮，用小型餅模在麵皮上切印出約70個小花。

7.烤盤墊上一張烘焙紙，放上餅乾生胚，用毛刷掃上蛋液在表面，並在每個生胚中間撒上少少芝麻做裝飾。

8.烤箱預熱350℉，把生胚放入烤箱中層，烤約12至15分鐘至金黃則成。

小建議：

1.甜度只供參考。

2.切印小花剩下的麵皮不要浪費，可再繼續揉匀，壓扁再切印多些小花。





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