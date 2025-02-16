我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

料理功夫／電鍋燉豬肉

林幸玉

材料：

五花肉12兩、三層肉12兩、冰糖2大匙、日本清酒1杯、清水1杯、醬油3/4杯、紅蔥醬2大匙、麵線或細麵條備用。

做法：

1.炒鍋燒熱放點油，油熱後放入豬肉炒半熟加入冰糖、清酒、醬油、水，燒滾一回加入紅蔥醬混合均勻，放入深一點的蒸盤待用。

2.電鍋放入1.5杯水，再放入做法1裝有豬肉的蒸盤，等電鍋開關跳起後試吃肉質如果不嫩，鍋內放入1.5杯的水再煮一次，這時再試吃一次，肉嫩了即可。

3.將一份麵條或麵線煮熟，放入碗內加入滷肉湯拌均勻，聞到香香的酒味就是一碗好吃的嫩豬肉拌乾麵了。

小叮嚀：

由於不少人不吃豬皮，所以一半五花肉、一半三層肉混合燉煮，效果還不錯。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

日本

上一則

料理功夫／鹹蛋黃餅乾

下一則

料理功夫／成就美食的百搭醬料2款

延伸閱讀

行走困難 按4穴位、吃1食物緩解

行走困難 按4穴位、吃1食物緩解
不用水改用牛奶煮開義大利麵 嘗起來全新感受

不用水改用牛奶煮開義大利麵 嘗起來全新感受
元宵節，品味正宗韓式燒烤GEN Korean BBQ

元宵節，品味正宗韓式燒烤GEN Korean BBQ
米飯怎麼保存？「別冷藏」這樣做跟現煮一樣好吃

米飯怎麼保存？「別冷藏」這樣做跟現煮一樣好吃

熱門新聞

台灣在日治時期的台北臨濟護國禪寺。(取自維基共享資源)

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

2025-02-09 12:06
台灣師大附中位於台北市信義路的校門。(取自維基公有領域)

封面故事／師大附中7年 不輕狂枉少年

2025-02-09 01:26
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)

醫師的話／誰易中招…肺癌死亡率最高 怎麼救？

2025-02-09 12:56
在太平洋另一端遙遠的祝福，無論他身在何方，靈在何處，希望他一切安好。(作者提供)

封面故事／憶初戀情人 問通靈友人

2025-02-09 01:27
「春朝秋夜思君甚，愁見繡屏孤枕。」夫妻能白首偕老，是人生之幸福。(圖／123RF)

封面故事／秋夜思君甚 寫到黎明前

2025-02-09 01:29
高額醫療帳單，常讓病患無支付。(美聯社)

美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量

2025-02-09 01:24

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話