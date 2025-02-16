料理功夫／電鍋燉豬肉

材料：

五花肉12兩、三層肉12兩、冰糖2大匙、日本 清酒1杯、清水1杯、醬油3/4杯、紅蔥醬2大匙、麵線或細麵條備用。

做法：

1.炒鍋燒熱放點油，油熱後放入豬肉炒半熟加入冰糖、清酒、醬油、水，燒滾一回加入紅蔥醬混合均勻，放入深一點的蒸盤待用。

2.電鍋放入1.5杯水，再放入做法1裝有豬肉的蒸盤，等電鍋開關跳起後試吃肉質如果不嫩，鍋內放入1.5杯的水再煮一次，這時再試吃一次，肉嫩了即可。

3.將一份麵條或麵線煮熟，放入碗內加入滷肉湯拌均勻，聞到香香的酒味就是一碗好吃的嫩豬肉拌乾麵了。

小叮嚀：

由於不少人不吃豬皮，所以一半五花肉、一半三層肉混合燉煮，效果還不錯。





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