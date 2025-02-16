娛樂／「夜市王」攤商對決 人情味更吸睛

台灣美食對決節目「夜市王」邀請金針菇（上排左起）、曾志偉、Alizabeth娘娘擔任評審，美麗本人（下排左起）、Lulu、阿達擔綱主持。（取材自Instagram）

台灣選秀綜藝節目「夜市王」自去年底開播後異軍突起，其專注於基層百姓的平民美食文化，輔以緊湊的節奏、流暢的剪接和一道道端出令人垂涎的料理，早前播出總決賽，無論網路聲量、收視都令人驚嘆。

夜市題材並非「夜市王」首創，但過去幾乎都是藝人實境秀，讓明星去夜市體驗擺攤，但「夜市王」是一場連結台灣北中南10大夜市的競賽節目，參賽者都是真實的在地店家，難度更高於實境，因人氣攤商根本不須宣傳，何必花力氣配合節目做無謂輸贏。

說服北中南攤商參賽 導演全台試吃胖17公斤

台灣不只有十大夜市，但節目只挑選十個，背後有著導演李伯恩說服各位主委後，是否能配合北上錄影的意願，畢竟遠的包括台南、花蓮，要舟車勞頓放棄幾天的生意，也得要攤主配合。

這就是節目難的地方，生意爆火的攤商甚至連老牌旅遊生活節目「食尚玩家」到訪都拒拍，要說服他們扛著食材、工具搭車集合去大戰一場，李伯恩花了多月前置，去南北說服各夜市主委，期間不斷試吃胖了17公斤，唯有夜市話事人同意加入，說服場內稱第一的人出馬，這場大型賽事才有比拚空間。

社會由不同的人組成，王公貴族有自己的米其林名單，而販夫走卒的我們則藉由夜市美食去打印人生，「夜市王」瞄準的普羅大眾正是電視收視族群，從台灣在地美食雞排、蚵仔煎到臭豆腐，無一不是大家解饞、打牙祭到抒發壓力的解藥，製作單位目標確立後自然吸引收視攏聚。

評審主持互搭 超強後製讓觀眾流口水

簡單的一塊雞排，北中南東的夜市就有各種作法，無論脆皮、炭烤，加入的醬汁或胡椒鹽裡的成分、比例，都是決定它好不好吃的關鍵，美食是主觀的，有人愛原味、有人愛吃粗飽也有人愛多抹醬料，但能上節目競賽，都早已通過民眾用味蕾投過票。

製作單位找的三位評審包括香港 代表曾志偉、網紅「Alizabeth娘娘」、「金針菇」分別代表泰國 與南韓，其中曾志偉有其江湖地位，娘娘本來就在Youtube頻道針砭美食，兩人在鏡頭前的每個表情、對食物的尊重和評價，加上金針菇的畫龍點睛，都讓人相信手上那份食物的層次與滋味。而三位主持人Lulu、阿達、美麗本人，埋了分手情侶還能一起工作的自嘲哏，三人浮誇的方式猶如周星馳電影「食神」裡的薛家燕，喊到爆青筋的模樣為賽事加分不少。

此外，該節目的剪接、動畫，令賽事的強度完全被凸顯出來，讓人會跟著緊張、冒汗，並一邊抿口水，加上片頭、轉場動畫和打出來的特殊燈光，宛如一氣呵成的完美作品，觀眾看不見的鏡頭背後，則是現場超過200位工作人員齊心合力。

「夜市王」的其中一段，台南大東東大東夜市主委在臭豆腐比賽時遭淘汰後一哭成名，背後有洋蔥。他說，爆發點是攤商臭豆腐老夫婦，早上6點從台南坐高鐵北上，大包小包扛著食材在台北車站迷路，一路繞到林口郊區的片場錄影，一整天辛苦下來卻慘被淘汰，事後老闆娘反而安慰主委：「拍謝啦（不好意思），咱兩個老的不中用，給大東東丟臉了」，然後轉身蹲在旁邊默默收拾行李，那一刻他終於崩潰哭了。

台灣電視圈去年產製超過20個實境秀節目，今年只會更多不會變少，突然出現的「夜市王」卻提供觀眾另一個新選擇，它的成功，說明了綜藝節目無論怎麼包裝，紮實的內容才是真正的王道。節目花那麼長的時間當然是為了煉製收視率，但也讓在地的人情味提高到一個層次，那是比食物入口幻化的幸福，更讓人感動滋味。

而那些參賽的攤商，就算輸了，一樣是各夜市民眾心中的第一，觀眾看完節目後會想去爆吃一輪，從節目播出後，在社群媒體 Threads上熱烈討論，不少網友上傳在參賽攤位、跟老闆的合照，那大排長龍的景象，直接推動了活絡夜市的目的。