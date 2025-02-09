我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

養生／吃起司補鈣 5種人要注意

元氣網
起司富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，但高血脂、高血壓及腎臟病友等，應注意攝取量；示意圖。（圖／123RF）
起司富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，但高血脂、高血壓及腎臟病友等，應注意攝取量；示意圖。（圖／123RF）

你是「無起司不歡」的人嗎？無論是義式料理、韓式料理，只要任何食物加上起司，就可以讓美味程度大加分，營養也加倍。但起司真的健康嗎？有哪些人不能吃？台灣營養師高敏敏幫你科普起司的小知識。

攝取兩片起司（一片/22g）的熱量為136kcal，含有266mg的鈣質，大約等於一杯牛奶/240ml的鈣含量。

乳品類食物的優點

1.含有豐富鈣質，維持骨骼健康。

2.構成免疫細胞的蛋白質，維持免疫力。

3.卵磷脂可維持記憶力，是腦神經、腦細胞組成的必須成分。

吃起司前要注意2點

1.加工過度？

人工的起司可能過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素……），建議挑選標示「Natural Cheese」的起司，較天然且無添加物。

2.鈉含量過高？

台灣國健署建議，一餐鈉含量不超過800mg，兩片起司的鈉含量為500mg至700mg，若再加上其他重口味配餐，鈉含量可能就會超標了。

血脂、腎友…注意攝取量

1.高血脂

起司是牛奶的濃縮食品，熱量、脂肪都較高，若高血脂病友要吃起司，盡量選擇天然起司。

2.高血壓患者

起司易導致鈉含量攝取過高，一不小心過量，容易加重心臟、血管的負擔。

3.容易脹氣的人

起司屬於濃縮乳製品，建議乳製品、蛋糕、乳酪等等，盡量減少食用，若是乳糖不耐症的人更要注意攝取，以免引起脹氣、腹瀉等症狀。

4.腎臟病

腎臟病友無法正常代謝磷 ，應避免攝取過多磷含量食物。而加工過度的起司，易有過多的磷，建議盡量少吃，1片起司如果是22g，磷含量約95mg。

5.重視天然成分的人

重視食品成分的人會在乎成分有沒有過多的添加物，需注意看外包裝的成分標示，起司產品是否有過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素...）。

起司不光只是很百搭的美食，還富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，適當補充有益身體健康。不過營養師提醒，吃起司還是要注意攝取量、多看營養標示。

血脂 腎臟病 牛奶

上一則

養生／減重怎麼吃？5款麵藏熱量陷阱

下一則

醫藥／4關鍵辨識腦中風 黃金3小時救命

延伸閱讀

雞蛋不是顏色愈深愈好 早餐最宜吃

雞蛋不是顏色愈深愈好 早餐最宜吃
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
Trader Joe's寶藏麵包吃到停不下來 老饕曝一招美味升級

Trader Joe's寶藏麵包吃到停不下來 老饕曝一招美味升級
推出「驕傲男孩」漢堡 新州1餐廳挨批

推出「驕傲男孩」漢堡 新州1餐廳挨批

熱門新聞

川普1月20日上任首日即簽署一系列行政命令，且一邊簽署一邊回答記者詢問。(歐新社)

封面故事／川普三把火 民調怎麼看

2025-02-02 01:30
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可吃蔬菜煎蛋捲。(圖／123RF)

封面故事／新健康飲食 川普醫生教你這樣吃

2025-02-02 01:26
作者已把法院的傳票送進被告的門裡，但又被對扔出來。(作者提供)

生活／不開門、甩信件…法庭送件員的傳票大作戰

2025-02-02 14:25
TikTok死而復活，所有功勞都歸給了新上任的川普總統。(路透)

封面故事／Tiktok大復活 一場不尋常的商業交易

2025-02-02 10:15
崑崙山山上的城牆。（圖／大邱提供）

旅遊／走趟南北疆 盡賞巍峨山水

2025-02-02 01:01
當「狂粉」文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者。(美聯社)

封面故事／「超級川粉」搶C位 提前3天排隊

2025-02-02 12:25

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行