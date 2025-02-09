養生／吃起司補鈣 5種人要注意
你是「無起司不歡」的人嗎？無論是義式料理、韓式料理，只要任何食物加上起司，就可以讓美味程度大加分，營養也加倍。但起司真的健康嗎？有哪些人不能吃？台灣營養師高敏敏幫你科普起司的小知識。
攝取兩片起司（一片/22g）的熱量為136kcal，含有266mg的鈣質，大約等於一杯牛奶/240ml的鈣含量。
乳品類食物的優點
1.含有豐富鈣質，維持骨骼健康。
2.構成免疫細胞的蛋白質，維持免疫力。
3.卵磷脂可維持記憶力，是腦神經、腦細胞組成的必須成分。
吃起司前要注意2點
1.加工過度？
人工的起司可能過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素……），建議挑選標示「Natural Cheese」的起司，較天然且無添加物。
2.鈉含量過高？
台灣國健署建議，一餐鈉含量不超過800mg，兩片起司的鈉含量為500mg至700mg，若再加上其他重口味配餐，鈉含量可能就會超標了。
高血脂、腎友…注意攝取量
1.高血脂
起司是牛奶的濃縮食品，熱量、脂肪都較高，若高血脂病友要吃起司，盡量選擇天然起司。
2.高血壓患者
起司易導致鈉含量攝取過高，一不小心過量，容易加重心臟、血管的負擔。
3.容易脹氣的人
起司屬於濃縮乳製品，建議乳製品、蛋糕、乳酪等等，盡量減少食用，若是乳糖不耐症的人更要注意攝取，以免引起脹氣、腹瀉等症狀。
4.腎臟病友
腎臟病友無法正常代謝磷 ，應避免攝取過多磷含量食物。而加工過度的起司，易有過多的磷，建議盡量少吃，1片起司如果是22g，磷含量約95mg。
5.重視天然成分的人
重視食品成分的人會在乎成分有沒有過多的添加物，需注意看外包裝的成分標示，起司產品是否有過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素...）。
起司不光只是很百搭的美食，還富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，適當補充有益身體健康。不過營養師提醒，吃起司還是要注意攝取量、多看營養標示。
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