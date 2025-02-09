封面故事／憶初戀情人 問通靈友人

在太平洋另一端遙遠的祝福，無論他身在何方，靈在何處，希望他一切安好。(作者提供)

幾年前夏天，開車經過猶他州 的紅岩峽谷區，突然一股莫名的哀傷上心頭，我強烈的感覺他已離開紅塵。我的淚水如洪流崩堤，畢竟他是我今生的初戀情人。

第一次見到他是在國中三年級暑假，當時等著高中放榜，沒事跟姊姊到一所小學打桌球，他和他的朋友已和姊姊打過多次球，所以很自然的就湊在一起。我靜靜地在旁邊看他和朋友一來一往好幾回合，被他腼腆的笑容深深地吸引著，百看不厭。後來最期盼的就是跟姊姊去打桌球，因為我想再見到心儀的他。

國中相識 高中開始交往

後來考上一所高中，跟他的朋友同校，上高中的第一天，我被選上班長。幾周後學校發起一個募款活動，我寫了一篇鼓勵捐款的文章，被貼在公布欄上，因此聲名大噪，他的朋友跟他説，我在學校很有名，他才注意到我。

他約我去看電影「真善美」，我在鏡子前不知換了幾件衣服，才帶著緊張的心情出門。看完電影後去西門町吃甜不辣，喝木瓜牛奶 ，他再送我回家。之後天天等他的電話，可是好幾個星期都沒消息，心情很落寞。一日終於接到他的電話，約好去看「兩小無猜」，往後我們看了所有的首映電影，吃遍了西門町的小吃，成了一對兩小無猜。

他說我們的家庭背景差距很大，他的父母是挑磚的工人，我們家是公教家庭，他沒有零用錢，所以他有空就到工地打工，拿到工錢再帶我出去玩。我不忍心用他的血汗錢，要出錢買電影票或吃飯，他都堅決不讓。知道他要執意遵守紳士原則，我就不再爭著付錢，以免傷他的自尊。

一回我們聊到小時候玩什麼遊戲，他問我喜不喜歡放風箏，我說我沒放過風箏，他先是一副不可思議的表情，然後哈哈大笑，我不懂沒放過風箏有什麼好笑。幾星期後我17歲生日，他拿著他用報紙糊的風箏，帶我到河邊，教我放風箏，再帶我去吃大滷麵慶生，那是我最難忘的生日。

元旦，我們清晨出門，走路到總統府參加升旗典禮，然後坐火車到新竹廟口吃路邊攤。暑假頂著炎炎夏日爬七星山，到南方澳看海，夜裡漁火在黑色的海面上閃爍，如夢幻星辰，令人沉醉。

他上大學 移情長髮女孩

他考上大學後，要上成功嶺受訓，我送他到公車站，依依不捨的道別，淚汪汪地看他上車。好不容易等到他可以放假的周日，我坐車到台中去看他，他頂著好短的頭髮，覺得很陌生，雖然很想念對方，但見了面卻不知道該說什麼。那天回家後，爸爸發現我自己跑到台中去，非常生氣，把我禁足了一個月。

他上了大學後，我才高三，我們見面的次數愈來愈少，因為他參加了山地服務社，非常忙碌，我常常跑到學校去找他，可是見面時間都很短，因為他在忙。有一天下午我到他家找他，走到窗口，看到他坐在床邊，彈著吉他對著一位長髮女孩唱歌，我默默的離開，心碎了一地。

隔年我上了大學，新生訓練時，山地服務社的社員，帶著大家一起唱歌，我的心非常沉痛，因為這個社團是我們分手的起因，但是我想知道這個社團到底有什麼魅力，於是我加入了山地服務隊，後來成為社團的重要幹部，進而到救國團帶隊。

有一天我在路上看到他，默默的跟在他後面走到公車站，到了站牌，他不經意的回頭發現我就站在他旁邊，我們兩個都笑了。他問我要去哪裡，我說我要到中華路換車到學校去，他說他也要到中華路去搭公路局回軍營，於是我們一同搭262到中華路，在車上聊聊彼此的近況，他知道我在救國團帶隊，非常的驚訝，因為他認識高中的我是很害羞的。

來美念書 從此天各一方

我跟他一起下車，送他去搭公路局，跟他道別後，看著他上車，當他在找位子時，我馬上轉身離開，因為我希望當他坐下來的時候，我就消失了，我不知道為什麼有這種想法，但我當時心裡很明白，這是我最後一次見到他。

畢業後工作了一年就出國念書，在我飛美國的那一天，他打電話找我，家人跟他說，我今天到美國念書去了。他說好久沒見面，想要聚聚，沒想到已經錯過，他覺得很難過。

幾十年後，我問一位會通靈的朋友唐娜有關他的近況，唐娜說，他和大學認識的女孩結婚，但是兩人常常吵架，吵架時他會想起從不對他生氣的我。

我也常常想起他，希望他有個幸福的家庭、快樂的生活、順遂的工作，願他一切安好；無論他身在何處，靈歸何方，願他一切安好。