家務事／陽極棒 決定熱水爐壽命

拔出的陽極棒，還有三年的壽命。(作者提供)

芝加哥有個華人社團常常舉辦網上演講活動。有一次我從新澤西州上網去聆聽，那次的講題是：「家裡出了水患，如何向保險 公司理賠。」演講者雖住芝加哥，但他在佛州 也有房子，上次他離開佛州時沒有把自來水的總開關關掉。他不在時，家裡的熱水爐破了，水流出來，家裡的牆、地板、家具等都遭受到嚴重的損害。要求保險公司理賠不簡單，他把自己和保險公司奮戰半年的親身經歷和大家分享。

我們退休後時常出去旅行，家裡的熱水爐也有可能隨時壞掉。我聽完演講後心裡在想：「與其努力與保險公司周旋理賠，何不防患於未然？」這和汽車電池的狀況類似，汽車的電池遲早會壞，與其讓車子的電池死在半路，何不防患於未然？我的電池都有廠商保用七年以上的品質，我再嚴格實行五年一換，沒壞也換，雖然沒有完全物盡其用，五年的電池還很安全地在保用期內，從未死在半路。

陽極棒腐蝕 爐壁遭殃

我房子的第一個熱水爐是建商給的，一用就是22年。雖然沒有要壞的跡象，我覺得已超過廠商規定的20年使用年限不放心，就主動換新。第二個熱水爐我選同一個牌子，有了先前22年的紀錄，我很放心地使用。沒想到僅過了九年半，第二個爐子就破了，地下室都是水，慘不忍睹。第三個熱水爐，我不希望再有水患。

按照廠商的規格，熱水爐可以免費保用六年，如果要保用十年則要交保費 。保用期間如果熱水爐壞了，廠商會免費提供一個新的，但顧客要自己負責安裝。不管是保六年還是保十年，爐子沒有不同，可見廠商對六年很有信心，十年則有少數熱水爐會無法撐到，所以廠商先收了保費來賠償顧客的損失。保費多少和十年內會壞熱水爐的比率有強烈的相關性，否則厰商要吃虧。

如今的熱水爐裡都裝有鎂金屬或鋁金屬製的陽極棒(anode rod)，又叫犧牲棒。熱水中的礦物質會先腐蝕陽極棒，等到陽極棒被腐蝕殆盡，才會開始攻擊爐壁。陽極棒壽命約五年，所以廠商才對熱水爐的六年保證很有信心。附帶一提，即熱式熱水器(tankless water heater)沒有儲水桶、陽極棒。

材料費不貴 工錢可觀

最近，我找工人替我換五年舊的陽極棒。棒子本身不貴，但是工錢就不好說了。我的熱水爐在地下室，該處天花板不高僅8尺，爐高5尺，陽極棒藏在爐內長4尺，結果天花板太低，陽極棒無法拔出。這情形頗類似荊軻刺秦王時，秦王個子不夠高，劍掛腰間太長無法拔出，秦王在大殿裡繞柱逃跑，荊軻尾隨在後持匕首追殺，最後聽臣子喊：「王負劍！」秦王才由背後拔劍成功。欲拔出陽極棒，只能先轉鬆陽極棒，再把爐中熱水放光，熱水爐打斜，陽極棒才能拔出。因為施工麻煩，工錢較貴。

有些廠商為了解決熱水爐附近空間狹小的問題，發明了三節棍形狀的陽極棒，因為它可以摺疊所以拔出容易。我的廠商沒有三節棍陽極棒，我只好乖乖地多付錢。

插電陽極棒 可用20年

市場上有販售插電的陽極棒，此非熱水爐廠商的設計，而是別的廠商追加的。因插了電抗腐蝕，這種陽極棒不是用本身的犧牲來保護熱水爐，而是靠耗電來保護熱水爐，插電陽極棒的壽命可達到20年之久。另外，熱水爐本身靠瓦斯種火發極少的電，不用家裡的交流電，所以停電時仍可洗熱水澡。我因熱水爐附近無交流電插座和其他原因，沒裝插電陽極棒。

工人來換陽極棒，才工作了一會兒，就必須找來助手，兩人合力才能把熱水爐打斜，拔出舊的陽極棒。他看了舊陽極棒的腐蝕狀況，說尚有三年壽命，他建議以後每八年換陽極棒即可。我上個熱水爐沒換陽極棒用了九年半，由此實驗結果推算其中陽極棒保護了八年，失去陽極棒的保護，熱水爐直接受到熱水中礦物質的攻擊，只能支持一年半就破了。