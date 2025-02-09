我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

家務事／陽極棒 決定熱水爐壽命

羅吉原
拔出的陽極棒，還有三年的壽命。(作者提供)
拔出的陽極棒，還有三年的壽命。(作者提供)

芝加哥有個華人社團常常舉辦網上演講活動。有一次我從新澤西州上網去聆聽，那次的講題是：「家裡出了水患，如何向保險公司理賠。」演講者雖住芝加哥，但他在佛州也有房子，上次他離開佛州時沒有把自來水的總開關關掉。他不在時，家裡的熱水爐破了，水流出來，家裡的牆、地板、家具等都遭受到嚴重的損害。要求保險公司理賠不簡單，他把自己和保險公司奮戰半年的親身經歷和大家分享。

我們退休後時常出去旅行，家裡的熱水爐也有可能隨時壞掉。我聽完演講後心裡在想：「與其努力與保險公司周旋理賠，何不防患於未然？」這和汽車電池的狀況類似，汽車的電池遲早會壞，與其讓車子的電池死在半路，何不防患於未然？我的電池都有廠商保用七年以上的品質，我再嚴格實行五年一換，沒壞也換，雖然沒有完全物盡其用，五年的電池還很安全地在保用期內，從未死在半路。

陽極棒腐蝕 爐壁遭殃

我房子的第一個熱水爐是建商給的，一用就是22年。雖然沒有要壞的跡象，我覺得已超過廠商規定的20年使用年限不放心，就主動換新。第二個熱水爐我選同一個牌子，有了先前22年的紀錄，我很放心地使用。沒想到僅過了九年半，第二個爐子就破了，地下室都是水，慘不忍睹。第三個熱水爐，我不希望再有水患。

按照廠商的規格，熱水爐可以免費保用六年，如果要保用十年則要交保費。保用期間如果熱水爐壞了，廠商會免費提供一個新的，但顧客要自己負責安裝。不管是保六年還是保十年，爐子沒有不同，可見廠商對六年很有信心，十年則有少數熱水爐會無法撐到，所以廠商先收了保費來賠償顧客的損失。保費多少和十年內會壞熱水爐的比率有強烈的相關性，否則厰商要吃虧。

如今的熱水爐裡都裝有鎂金屬或鋁金屬製的陽極棒(anode rod)，又叫犧牲棒。熱水中的礦物質會先腐蝕陽極棒，等到陽極棒被腐蝕殆盡，才會開始攻擊爐壁。陽極棒壽命約五年，所以廠商才對熱水爐的六年保證很有信心。附帶一提，即熱式熱水器(tankless water heater)沒有儲水桶、陽極棒。

材料費不貴 工錢可觀

最近，我找工人替我換五年舊的陽極棒。棒子本身不貴，但是工錢就不好說了。我的熱水爐在地下室，該處天花板不高僅8尺，爐高5尺，陽極棒藏在爐內長4尺，結果天花板太低，陽極棒無法拔出。這情形頗類似荊軻刺秦王時，秦王個子不夠高，劍掛腰間太長無法拔出，秦王在大殿裡繞柱逃跑，荊軻尾隨在後持匕首追殺，最後聽臣子喊：「王負劍！」秦王才由背後拔劍成功。欲拔出陽極棒，只能先轉鬆陽極棒，再把爐中熱水放光，熱水爐打斜，陽極棒才能拔出。因為施工麻煩，工錢較貴。

有些廠商為了解決熱水爐附近空間狹小的問題，發明了三節棍形狀的陽極棒，因為它可以摺疊所以拔出容易。我的廠商沒有三節棍陽極棒，我只好乖乖地多付錢。

插電陽極棒 可用20年

市場上有販售插電的陽極棒，此非熱水爐廠商的設計，而是別的廠商追加的。因插了電抗腐蝕，這種陽極棒不是用本身的犧牲來保護熱水爐，而是靠耗電來保護熱水爐，插電陽極棒的壽命可達到20年之久。另外，熱水爐本身靠瓦斯種火發極少的電，不用家裡的交流電，所以停電時仍可洗熱水澡。我因熱水爐附近無交流電插座和其他原因，沒裝插電陽極棒。

工人來換陽極棒，才工作了一會兒，就必須找來助手，兩人合力才能把熱水爐打斜，拔出舊的陽極棒。他看了舊陽極棒的腐蝕狀況，說尚有三年壽命，他建議以後每八年換陽極棒即可。我上個熱水爐沒換陽極棒用了九年半，由此實驗結果推算其中陽極棒保護了八年，失去陽極棒的保護，熱水爐直接受到熱水中礦物質的攻擊，只能支持一年半就破了。

八年之後我將第二次換陽極棒，繼續給熱水爐延壽。總計我換陽極棒兩次給了熱水爐21年的壽命。換言之，我有21年不必擔心熱水爐的水患，到那時也算物盡其用，可以換新了。如果八年後我換插電陽極棒，這個熱水爐可以用33年，遠超過廠商設計的使用壽命，也許會有別的東西先壞，撐不了33年。

換了陽極棒，熱水爐上的兩根水管長出新的關節，是連接水管用的。(作者提供)
換了陽極棒，熱水爐上的兩根水管長出新的關節，是連接水管用的。(作者提供)

保險 保費 佛州

上一則

醫師的話／肺癌死亡率最高 怎麼救？

下一則

料理功夫／黃金甜年糕

延伸閱讀

不是火災 房屋保費上漲最常見原因：水管爆裂

不是火災 房屋保費上漲最常見原因：水管爆裂
豐田砸50億人民幣 上海蓋LEXUS電動車廠 2027年投產

豐田砸50億人民幣 上海蓋LEXUS電動車廠 2027年投產
不是火災 房屋保費上漲的最常見原因是這

不是火災 房屋保費上漲的最常見原因是這
複製特斯拉？豐田砸6.88億在上海蓋LEXUS電動車廠

複製特斯拉？豐田砸6.88億在上海蓋LEXUS電動車廠

熱門新聞

川普1月20日上任首日即簽署一系列行政命令，且一邊簽署一邊回答記者詢問。(歐新社)

封面故事／川普三把火 民調怎麼看

2025-02-02 01:30
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可吃蔬菜煎蛋捲。(圖／123RF)

封面故事／新健康飲食 川普醫生教你這樣吃

2025-02-02 01:26
作者已把法院的傳票送進被告的門裡，但又被對扔出來。(作者提供)

生活／不開門、甩信件…法庭送件員的傳票大作戰

2025-02-02 14:25
TikTok死而復活，所有功勞都歸給了新上任的川普總統。(路透)

封面故事／Tiktok大復活 一場不尋常的商業交易

2025-02-02 10:15
崑崙山山上的城牆。（圖／大邱提供）

旅遊／走趟南北疆 盡賞巍峨山水

2025-02-02 01:01
當「狂粉」文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者。(美聯社)

封面故事／「超級川粉」搶C位 提前3天排隊

2025-02-02 12:25

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行