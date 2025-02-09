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生活／第35年看玫瑰花車遊行

盧威
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在眾多花車中，玫瑰皇后與公主花車最為搶眼。(作者提供)
在眾多花車中，玫瑰皇后與公主花車最為搶眼。(作者提供)

元旦清晨，洛杉磯大霧濃罩。我依然駕車前往巴沙迪那玫瑰宮，觀看第136屆美國巴沙迪那玫瑰花車大遊行，迎接新年「最棒的一天(Best Day Ever!)」，這也是今年玫瑰花車遊行的主題。美好的蛇年，從美好的第一天開始。

玫瑰花車遊行主幹道科羅拉多大街(Colorado Blvd)沿途電線杆上都懸掛著「玫瑰花車遊行」醒目的「Rose Parade」Logo，綠葉襯托下的一朵大紅玫瑰花，鮮艷奪目，光彩照人，這大紅玫瑰花早已成新年的「吉祥物」。

來自全美各地成千上萬民眾都穿著滑雪衫或厚毛衣，有的身上披著毯子，從四面八方湧至，把兩旁人行道擠得水泄不通。其中，有的是半夜帶著睡袋就來打地鋪了，蓋著棉被睡在人行道上，通宵達旦地擁抱美好時刻到來；有的扶老攜幼，全家出動，席地而坐，享受跨年的滋味。賣熱狗的流動小餐車，熱氣騰騰地飄著香腸味，穿梭在大道兩旁，一幅「人間煙火圖」，給聲勢浩大的玫瑰花車遊行帶來另一種人氣鼎盛，蒸蒸日上的新年景象。

38輛花車 熱鬧登場

上午8時許，雲開霧散，晴空萬里，一架美國空軍B-2隱形戰略轟炸機沿帕薩迪納市中心科羅拉多大道低空掠過，向民眾致意。兩架銀色噴氣式飛機，像兩顆銀星，在高空盤旋，噴射出「Happy New Year 2025」字樣，拉開新年的序幕。此時此刻，整個科羅拉多大道沸騰起來了，人們的喝采聲、歡呼聲編識在一起，交匯相融，時起時伏，真有點盼星星，盼月亮的感覺，妙不可言。

路易斯安納旅遊局花車「路易斯安納的周六夜晚」。(作者提供)
路易斯安納旅遊局花車「路易斯安納的周六夜晚」。(作者提供)

2025年巴沙迪那玫瑰花車遊行彙集38輛花車，23支軍樂團、樂隊、16支馬術隊，組成夢幻無比的玫瑰花車神奇組合。在眾多花車中，玫瑰皇后與公主花車最為搶眼，一隊吹號手，身著紅色上衣，披著白色披肩，戴著白色橄欖帽，排成「V」字型，一邊吹奏歡樂的進行曲，一邊引領花車緩緩前行，為玫瑰皇后與公主花車增添幾分神祕氛圍。

玫瑰皇后與公主花車設計獨特，整體花車呈梯型，上游頂端是一頂超級大皇冠，由白色菊花、粉紅色玫瑰和精緻康乃馨的花飾組合而成；車上用黃色、金色菊花舖墊，整個花車十分壯觀雄偉。玫瑰皇后頭戴皇冠，一襲白紗禮服，美麗高雅，她與分坐兩側的六位公主頻頻向觀眾揮手致意，給人們捎來青春的氣息，活力十足。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟花車-「跨越地球的友誼」。(作者提供)
聖地牙哥動物園野生動物聯盟花車-「跨越地球的友誼」。(作者提供)

來自聖地牙哥動物園野生動物聯盟(San Diego Zoo Wildlife Alliance)的花車，以「跨越地球的友誼」為主題，出人意料地將兩隻大熊貓五歲的雲川(Yun Chuan)和四歲的鑫寶(Xin Bao)搬上玫瑰花車大舞台。這對大熊貓，登上用超大樹根搭建的高大「樹墩」上，居高臨下，形象逼真，憨態可掬、活靈活現。而這對大熊貓，用白色永恆之花、白色康乃馨花瓣、銀葉、洋蔥籽和黑色潘帕斯草精心打造，黑白分明，人見人愛，受到觀眾熱烈追捧。

熊貓花車 大滿貫獎

去年6月，這對大熊貓「雲川」和「鑫寶」不遠萬里，從中國大陸飛抵美國，入住聖地牙哥動物園，開始為期十年的旅美生涯。加州州長紐森(Gavin Newsom)與中國駐美大使謝鋒在聖地牙哥動物園為「熊貓館」剪綵揭幕。同時，紐森還宣布：8月8日為「熊貓日」。看來，這兩隻熊貓受歡迎程度可見一斑。

這輛花車還有個看點，「熊貓山」前面兩隻小熊貓打頭陣，在樹梢上嬉鬧玩耍；一隻萌萌的大老虎在花車後面「壓陣」，一派祥和、溫馨、快樂景象。這輛「熊貓花車」在花車評選中，一路過關斬將，榮獲玫瑰花車「大滿貫獎(Sweepstakes Trophy)」，成為2025年最美的花車之一。

阿罕布拉市的花車「祝美好的一天」。(作者提供)
阿罕布拉市的花車「祝美好的一天」。(作者提供)

阿市花車 96年歷史

在眾多玫瑰花車中，阿罕布拉市(Alhambra)花車可算得上是「老牌花車」了，這個有8萬多人口的城市，華裔居民已超過人口的一半。而該城市花車參加玫瑰花車遊行也已有96年歷史。今年，該城市花車更是異軍突起，一鳴驚人。在高大挺拔的向日葵襯托下，一隻白色大狗，眼圈和一雙靈敏的大耳朵呈咖啡色，精氣十足地站立在花車上。花車四周繁花似錦，阿罕布拉市華裔市議員王楠(Noya Wang)與幾位民眾坐在花叢裡，不停地向人們揮手致意，一片祥和歡樂的氛圍，與花車主題「美好的一天」不謀而合，這輛花車還拿下今年玫瑰花車遊行「市長獎(Mayor Award)」呢。

令人驚訝的是，這輛花車設計的靈感卻來自該市小學四年級華裔女學生楊思琪(Chelsea Yeung)，她的一幅畫作在阿罕布拉市年度藝術比賽中脫穎而出，並引起關注。這幅畫，以快樂的斑點狗為主角，再加上朵朵向日葵、五顏六色的花朵，空中飛舞的彩蝶等綠色元素，這正凸顯了花車主題訴求，一舉「中標」。再說，該花車也迎合了該城市重新整建的狗公園正式對公眾開放，這為「狗公園」也起到廣告傳播效應，正恰到好處。

「魔法壞女巫(Wicked)」現身花車「抗拒引力Defying Gravity」...
「魔法壞女巫(Wicked)」現身花車「抗拒引力Defying Gravity」上，引起轟動。(作者提供)

魔法壞女巫 引來尖叫

「魔法壞女巫」一身黑衣裙，頭戴黑帽，拿著掃把衝鋒在前，一副「黑女巫」模樣……花車「抗拒引力Defying Gravity」一出現在玫瑰花車遊行隊伍中，沿途觀眾一個個雀躍起來，歡呼聲、尖叫聲連成一片。2003年，音樂劇「魔法壞女巫 (Wicked)」首次登上百老匯大舞台，即產生引爆效應，票房直衝雲霄，竟擄獲5000萬觀眾。該劇還奪得格萊美獎、奧利弗獎、東尼獎等多項大獎，風靡百老匯長達十多年。值得關注的是，音樂劇「魔法壞女巫」有六種語言版本，在14個國家上演，已成為世界舞台劇最受矚目、最壯觀劇作之一，難怪花車「抗拒引力Defying Gravity」一出場就引起不小轟動。

南巴沙迪那市花車「出海闖天涯」。(作者提供)
南巴沙迪那市花車「出海闖天涯」。(作者提供)

我與巴沙迪那玫瑰花車遊行十分有緣，從1993年起，我就是玫瑰花車遊行忠實的老觀眾了，至今已有35個年頭。我還喜歡拿著照相機，抓拍玫瑰花遊行美好瞬間；看得激動時，便動筆把遊行中精采片段記錄下來。

美國男孩女孩俱樂部花車「善意是免費的」。(作者提供)
美國男孩女孩俱樂部花車「善意是免費的」。(作者提供)

當年，我訪問了中華航空玫瑰花車墨裔設計師羅瑞古玆(RauIR.Rodriguez)，他設計的花車「出水龍王」，凸顯雄偉壯觀的台灣，以海龍王出水躍出海面的壯觀場景，展現台灣經濟騰飛，中國龍躍出海面的雄姿。我趕寫兩篇專稿：「從龍鳳呈祥到出水龍王 羅瑞古玆打紅華航玫瑰花車」、「為華航花車而舞的母女 賴泱璿、吳雅婷 舞出中國 舞出美麗」發表在1993年12月26日「世界周刊」。之後，「世界周刊」又陸續刊登我寫的「玫瑰花車大遊行 吳麗萍甘當義工」(刊載1994年12月25日)、「玫瑰公主賴芝潔」(刊載1996年3月10日)等，為有130多年歷史的元旦巴沙迪那玫瑰花車遊行留下華人值得記載的一頁。

遊行隊伍中的樂隊。(作者提供)
遊行隊伍中的樂隊。(作者提供)

阿罕布拉 動物園 聖地牙哥

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