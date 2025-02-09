我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

料理功夫／黃金甜年糕

江碧琪

年糕是一種節日美食，大多用糯米磨成粉來製作，帶有黏性，又稱「黏黏糕」，和「年年高」諧音。而且一般都是當甜點，吃了以後，希望小孩能夠快高長大、家庭生活一年比一年的甜蜜，大人的工作也一年年高升，年糕歲歲為人們帶來新的希望。

食材:

南瓜泥1杯、糯米粉1杯、粘米粉（在來米粉）3湯匙、油2湯匙、芝麻適量。

配料:

冰糖1/2杯、水1/2杯。

黃金甜年糕食材
黃金甜年糕食材

作法:

1.南瓜去皮蒸熟壓成泥，糯米粉、粘米粉混合均勻，過篩備用。

2.冰糖加水，以中火煮溶化成冰糖水，關火放一旁冷卻備用。

3.在大碗中，放入過篩好的粉類，油拌匀然後倒入南瓜泥，用塑膠刀混合一下。

放入過篩的粉類和南瓜泥
放入過篩的粉類和南瓜泥

4.再分三次加入冰糖水，不停的攪拌，混合成流動性的南瓜糖漿，放入濾網再過篩一次。

攪拌後的南瓜漿放入濾網再過篩一次
攪拌後的南瓜漿放入濾網再過篩一次

5.模具內壁塗一層薄油防沾，南瓜漿先倒入量杯中，再倒入準備好的模具中，每個九分滿即可。

模具事先塗一層薄油防沾，再倒入南瓜漿
模具事先塗一層薄油防沾，再倒入南瓜漿

6.冷水入鍋，大火把水煮滾，改以中火蒸約50分鐘至熟，脫模後，取出撒上些芝麻點綴就完成了。

小叮嚀：

1.甜度只供參考，也可用白糖代替冰糖。

2.南瓜泥也可改用番薯泥代替。

3.喜歡年糕口感Q一些的，可用澄麵粉（無筋麵粉）或菱粉代替，亦可混合著用。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

家務事／陽極棒 決定熱水爐壽命

下一則

料理功夫／香煎雪圓

延伸閱讀

抗衰老的法寶：黃金射頻微針 + 幹細胞法拉盛醫美中心 緊緻皮膚最新科技療法

抗衰老的法寶：黃金射頻微針 + 幹細胞法拉盛醫美中心 緊緻皮膚最新科技療法
黃金手機貼、抽籤紅包 中國年輕人另類年貨

黃金手機貼、抽籤紅包 中國年輕人另類年貨
中國人行2024黃金儲備量2279.57噸 創歷史新高

中國人行2024黃金儲備量2279.57噸 創歷史新高
中國金價再創歷史新高 還有多少上漲空間？

中國金價再創歷史新高 還有多少上漲空間？

熱門新聞

川普1月20日上任首日即簽署一系列行政命令，且一邊簽署一邊回答記者詢問。(歐新社)

封面故事／川普三把火 民調怎麼看

2025-02-02 01:30
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可吃蔬菜煎蛋捲。(圖／123RF)

封面故事／新健康飲食 川普醫生教你這樣吃

2025-02-02 01:26
作者已把法院的傳票送進被告的門裡，但又被對扔出來。(作者提供)

生活／不開門、甩信件…法庭送件員的傳票大作戰

2025-02-02 14:25
TikTok死而復活，所有功勞都歸給了新上任的川普總統。(路透)

封面故事／Tiktok大復活 一場不尋常的商業交易

2025-02-02 10:15
崑崙山山上的城牆。（圖／大邱提供）

旅遊／走趟南北疆 盡賞巍峨山水

2025-02-02 01:01
當「狂粉」文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者。(美聯社)

封面故事／「超級川粉」搶C位 提前3天排隊

2025-02-02 12:25

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行