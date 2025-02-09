料理功夫／黃金甜年糕

年糕是一種節日美食，大多用糯米磨成粉來製作，帶有黏性，又稱「黏黏糕」，和「年年高」諧音。而且一般都是當甜點，吃了以後，希望小孩能夠快高長大、家庭生活一年比一年的甜蜜，大人的工作也一年年高升，年糕歲歲為人們帶來新的希望。

食材:

南瓜泥1杯、糯米粉1杯、粘米粉（在來米粉）3湯匙、油2湯匙、芝麻適量。

配料:

冰糖1/2杯、水1/2杯。

黃金甜年糕食材

作法:

1.南瓜去皮蒸熟壓成泥，糯米粉、粘米粉混合均勻，過篩備用。

2.冰糖加水，以中火煮溶化成冰糖水，關火放一旁冷卻備用。

3.在大碗中，放入過篩好的粉類，油拌匀然後倒入南瓜泥，用塑膠刀混合一下。

放入過篩的粉類和南瓜泥

4.再分三次加入冰糖水，不停的攪拌，混合成流動性的南瓜糖漿，放入濾網再過篩一次。

攪拌後的南瓜漿放入濾網再過篩一次

5.模具內壁塗一層薄油防沾，南瓜漿先倒入量杯中，再倒入準備好的模具中，每個九分滿即可。

模具事先塗一層薄油防沾，再倒入南瓜漿

6.冷水入鍋，大火把水煮滾，改以中火蒸約50分鐘至熟，脫模後，取出撒上些芝麻點綴就完成了。

小叮嚀：

1.甜度只供參考，也可用白糖代替冰糖。

2.南瓜泥也可改用番薯泥代替。

3.喜歡年糕口感Q一些的，可用澄麵粉（無筋麵粉）或菱粉代替，亦可混合著用。





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