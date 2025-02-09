元宵節 是團圓的象徵，除了傳統的水煮元宵，其實還有更有趣又美味的吃法——用煎的。煎好的湯圓外酥內糯、白潤如雪、香甜可口，讓這道簡單的小點心不僅視覺討喜，也成為家人聚會的新寵兒。

材料：

包餡湯圓（甜的或鹹的皆可）一包、食用油2至3湯匙、開水半杯、白芝麻適量（可選）、紅糖粉或糖粉適量（可選）、花生粉或椰糖粉適量（可選）。

做法：

1.起平底鍋，倒入適量食用油，以中小火加熱。

2.直接將冷凍湯圓放入鍋中，輕輕搖晃鍋子，使湯圓均勻沾上油。

搖動鍋子讓湯圓外均勻上油

3.加一小杯水，約至湯圓的三分之一高度，此時要注意油噴燙傷，可將鍋蓋如盾牌擋在前方，加完水立刻蓋上，蒸熟湯圓至水分收乾。

4.待湯圓鼓起，期間可輕輕翻面，確保每一面都煎酥。

5.起鍋前撒上一些白芝麻，讓湯圓更添香氣，或直接撒上紅糖粉、糖粉、花生粉等，增添風味。

小叮嚀：

1.煎湯圓時火候要掌握好，避免大火造成外皮燒焦而內部不熟。

2.亦可讓所有湯圓緊靠黏在一起，成品外觀神似香港 甜點雞蛋 仔。

3.鹹湯圓也可以用這種方式煎，搭配醬油膏或辣椒醬，別有一番風味。

4.建議使用不沾鍋或陶瓷鍋，能更輕鬆煎出漂亮的湯圓。

5.包餡湯圓熱量高，加上此做法外酥內軟容易一口接一口，須節制食用。





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