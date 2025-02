娛樂／2025名作連映 「BJ單身日記」睽違9年再談愛

「BJ單身日記:戀上小鮮肉」電影海報。(取材自IMDb)

2025年開春,電影市場迎來多部矚目新作,包括應景的情人節戀愛劇情電影「BJ單身日記:戀上小鮮肉」(Bridget Jones: Mad About The Boy)、「狠狠愛」(Love Hurts)等,另有熟悉又陌生的驚悚小說改編電影「史蒂芬金之猴子」(The Monkey),及南韓 導演奉俊昊的新片「米奇17號」(Mickey 17)。其中「米奇17號」早就拍好多年,卻因導演與發行商意見不和而四度延宕播映,如今終於確定3月7日會在大銀幕上與觀眾見面了。

狠狠愛

冒險動作電影「狠狠愛」是享譽業界的資深特技和武術指導喬喬尤塞比歐(Jonathan Eusebio)執導的首部電影作品,本名強納森的喬喬曾參與製作近年多部偉大動作鉅片,包括改編自漫威(Marvel)同名漫畫的「黑豹」(Black Panther)、「復仇者聯盟」( The Avengers)和「死侍2」(Deadpool 2),以及黑色動作驚悚殺手系列電影「捍衛任務」(John Wick)和動作喜劇片「特技玩家」(The Fall Guy)等。

「狠狠愛」電影海報。(取材自IMDb)

2月7日在美上映的「狠狠愛」由榮獲奧斯卡最佳男配角的華裔影星關繼威(Ke Huy Quan),及「香港男神」吳彥祖(Daniel Wu)在片中領銜主演兄弟追殺、互鬥的動作大片。

關繼威在片中飾演個性看似溫和的美國郊區王牌房地產經紀人馬文蓋伯(Marvin Gable),但馬文卻背負著他不顧一切想擺脫的黑暗祕密,且被現實生活逼迫而不得不重返搏鬥戰場。吳彥祖則在片中飾演馬文的哥哥納克斯蓋伯(Knuckles Gable),而納克斯是犯罪集團中脾氣火爆的老大哥。

童星出道的關繼威曾演出1984年冒險動作電影「魔宮傳奇」(Indiana Jones And The Temple of Doom),以及1985年兒童冒險電影「七寶奇謀」(The Goonies)而聲名大噪;2022年,他憑藉科幻電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)獲得奧斯卡的最佳男配角殊榮,堪稱沉寂多年後重返榮耀;如今,關繼威準備好透過「狠狠愛」再刷一波職涯新高度。

BJ單身日記:戀上小鮮肉

愛情喜劇電影「BJ單身日記:戀上小鮮肉」訂2月13日在情人節前夕,搶先於NBC旗下串流媒體平台「孔雀」(Peacock)上映,2月14日情人節當天再由環球影業於全球影院播映。

「BJ單身日記」(Bridget Jones)系列第四部作品「BJ單身日記:戀上小鮮肉」改編自英國作家海倫菲爾丁(Helen Fielding)的2013年同名小說,而菲爾丁本人也親身參與編劇改寫的工作。

今年上映的最新集同樣由芮妮齊薇格(Renee Zellweger)主演,休葛蘭(Hugh Grant)、入籍義大利 的柯林弗斯(Colin Firth)、艾瑪湯普森(Emma Thompson)回歸演出,為精采的倫敦甜蜜喜劇再翻新篇章。不過,片中主角的摯愛「達西先生」(Fitzwilliam Darcy)雖然在預告片中露臉,但他其實在新片中被「賜死」,「BJ單身日記:戀上小鮮肉」劇情圍繞在女主角布莉琪(Bridget Jones)成為寡婦後的新人生。

「BJ單身日記:戀上小鮮肉」中的女主角布莉琪(左)不幸成為寡婦,展開人生新旅程。(取材自IMDb)

2001年,金髮碧眼的芮妮齊薇格演活「BJ單身日記」中的女主角,因而獲得奧斯卡最佳女主角提名,票房與口碑一致好評,續集接連開拍。包括「BJ單身日記:男人禍水」(Bridget Jones: The Edge of Reason)於2004年上映,第三集「BJ有喜」(Bridget Jones's Baby)則於2016年播出。

史蒂芬金之猴子

將於2月21日上映的超自然恐怖電影「史蒂芬金之猴子」,敘述一隻被詛咒的古老玩具猴子為一對雙胞胎兄弟帶來連串厄運,他們為了擺脫恐怖陰霾,丟棄了這隻猴子並分道揚鑣;然而,無法用常理解釋的事情接連發生後,再次想起那個舊猴子玩具,兩兄弟不得不團圓並同心破除這個詛咒。

「史蒂芬金之猴子」電影海報。(取材自IMDb)

繼2024年的暗黑版「長腿」(Longlegs)票房大獲成功後,奧茲柏金斯(Oz Perkins)接手改編史蒂芬金(Stephen King)於1980年的同名短篇小說,本片由英國演員席歐詹姆斯(Theo James)、美國演員伊利亞伍德(Elijah Wood)和加拿大影星塔提阿娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)主演,在驚悚環節中,刺激影迷的感官。

米奇17號

科幻冒險電影「米奇17號」由南韓著名電影導演奉俊昊執導,改編自量子物理學者艾希頓(Edward Ashton)於2022年出版的科幻小說「米奇七號」(Mickey7),預定3月7日上映。

「米奇17號」講述神祕的複製人故事,由「蝙蝠俠」羅伯派汀森(Robert Pattinson)在片中分飾兩個複製人的角色,展現精湛演技。

「米奇17號」講述由羅伯派汀森飾演的主角米奇,不斷死亡又重新複製的故事。(取材自IMDb)

另外,奉俊昊找來曾獲英國學院獎(BAFTA Awards)最佳電視劇女配角的英國非裔女星娜歐蜜艾基(Naomi Ackie)、澳洲演員東妮克莉蒂(Toni Collette)、「好好先生」馬克魯法洛(Mark Ruffalo),以及韓裔美籍演員史蒂芬元(Steven Yeun)同場飆戲。

「米奇17號」是奉俊昊繼2019年的心理驚悚片「寄生上流」(Parasite)廣受國際肯定與極佳讚譽之後的第一部電影,「寄生上流」當年榮獲奧斯卡獎 最佳影片,成為第一部贏得奧斯卡最佳影片的外語電影。

好萊塢娛樂媒體「Deadline」引述消息人士說法,表示眾所矚目的「米奇17號」製作過程一波三折,相關拍攝工作其實早在2023年1月便已完成,但因為奉俊昊和發行商華納兄弟之間對於最終剪輯內容與版本持續且反覆討論,導致上映日期一再延後,至少更動四次。