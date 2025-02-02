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封面故事／「超級川粉」搶C位 提前3天排隊

編譯尤寶琪
當「狂粉」文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者。(美聯社)
當「狂粉」文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者。(美聯社)

當「狂粉」(Stan)文化遇上政治，讓川普擁有比以往更多的忠實支持者，當你來到這種粉絲圈水平時，他們會把你的家人也變成明星，並會如影隨形的跟著你。

川普死忠粉絲跟典型的政治支持者非常不一樣。他們就像搖滾樂團「死之華」(Grateful Dead)、流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)和職業美式足球聯盟(NFL)的粉絲一樣，瘋狂且死忠。

川普這批超級粉絲中，有一群稱自己為「Front Row Joes」的支持者；他們走遍全美，搶占川普所有集會活動的前排座位。

65歲的愛德華·楊(Edward Young)喜歡被稱為是「世界上最偉大的川普支持者」，自2015年首場川普造勢以來，他已經參加了107場川普集會和數百場支持川普的活動，但他拒絕了加入Front Row Joes的獨家邀請。

「我是一匹孤狼，」他說，「他們像是個軍事化集團，最高層的人決定你去哪裡、坐在哪裡、與誰交談。」

愛德華會在集會前三天就開始排隊，為的就是要搶到川普身後的座位，而他身旁通常坐的都是Front Row Joes的成員。愛德華喜歡戴著綠色的「讓美國再次偉大」(MAGA)帽子而不是紅色，這樣當他坐在川普後面時，就顯得獨樹一格。

「川普的集會是地球上最精采的秀，」他說，「這就像是你參加過最精采的搖滾演唱會，再加上世界盃大賽(World Series)、超級盃(Super Bowl)、獨立紀念日、你的生日、跨年，無論是什麼，全部融為一體。」

艾莫利大學(Emory University)行銷學教授，同時也是體育播客「Fanalytics」主持人的麥可·路易斯(Michael Lewis)表示，川普支持者等同最熱情的運動迷，且這比喻非常正確。

路易斯指出，粉絲圈文化也加劇了現今的政治分裂情況；因為每個粉絲圈都存在著「黑粉」(anti-fandom)或「外團體」(out group)；如果你像支持一隻運動隊伍一樣支持政治家，那就一定會出現失敗的隊伍，而這會滋生競爭。

川普

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