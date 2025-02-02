封面故事／Tiktok大復活 一場不尋常的商業交易

TikTok死而復活，所有功勞都歸給了新上任的川普總統。(路透)

紐約時報報導，TikTok 在1月19日凌晨關閉服務時，為使用者加註了一則政治性通知：「我們很幸運，川普 總統已表示他上任後會與我們合作找解方，以恢復TikTok服務」。

精確說來，川普當時還是候任總統，尚未就職，不是總統。TikTok在全美可能擁有超過1億7000萬信眾，但上述通知只對其中一個人說話。對於川普這個聲稱 「我一個人就能解決」的人來說，這句話的奉承效果顯而易見，而TikTok這則赤裸裸的政治訴求，產生了立竿見影的效果，少有其他企業訴求可堪比擬。

到了1月19日上午，川普宣布他的確會解決TikTok問題：「我將在20日發布行政命令，延長法律禁令生效前的時間，這樣我們就可達成協議，保護我們的國家安全」。

紐時說，川普以最模糊的字眼描述他的想法：將TikTok重組成一家持股比率各50%的 「合資企業」，由TikTok的中國母公司「字節跳動」和某種美國實體共同擁有。這想法表面上很吸引人，但不確定是否符合拜登簽署且經國會通過的法律規定，現行規定是，除非TikTok公司和演算法都由美國人控制，否則禁止TikTok服務。同時，也不確定這能否解決TikTok演算法帶來的國安問題。TikTok演算法是由中方編寫，會監控使用者的選擇，並挑選下一個顯示給使用者的內容。

TikTok展現高超手腕

但TikTok的手腕令人印象深刻。這家公司透過關閉應用程式，向忠實用戶展示了沒有TikTok的日子會是什麼樣子。短短幾小時內，它製造了一場僵局，讓川普在19日下午前往華盛頓參加支持者集會途中跳進來解決，至少是暫時解決。紐時指出，難怪TikTok執行長周受資在川普就職典禮台上有一席之地。 TikTok執行長周受資1月20日參加川普總統就職典禮，他正準備穿上大衣。(美聯社)

對TikTok來說，川普的態度反轉有如奇蹟。19日早上，就在川普宣布暫緩執行TikTok禁令時，即將出任國家安全顧問的沃茲(Michael Waltz)表示，儘管TikTok有許多國安疑慮，但「這是一個很棒的應用程式」。沃茲還說，有信心可以救TikTok且保護美國人的資料，保護他們不受影響，不論是直接出售或設計什麼防火牆 ，「以確保數據在美國本土受到保護」。

紐時說，沃茲似乎在預告川普的策略：想出一個解決方案，滿足法律規定。法律規定從19日起，「散布、維護或更新外國敵人控制的應用程式」即屬違法。而如果總統認為TikTok「不再受外國對手控制」，尤其是不再由對手設計讓TikTok運作的演算法，則TikTok得以享有豁免權。

川普所謂的各50%的合資公司符合上述定義嗎？不一定。如果字節跳動仍然是TikTok演算法的擁有者和開發者，這套演算法仍是由中國工程師在中國編寫，那麼它幾乎解決不了什麼事。

當初促使「不賣就禁」這項法律通過的原因是國安隱憂，國會議員擔心TikTok演算法可能被中國控制，或中國官員可取得使用者資料或地理位置。當然還有一個潛在憂慮，就是這套演算法可能被設計用來影響美國人在手機上看到的內容。

川普未提國安問題

目前沒有人知道川普所謂的合資企業會是什麼樣。川普的用詞並不精準，因此不清楚這個美國合作夥伴是私人企業還是美國政府。但顯然，川普很高興他與中國的第一次接觸就涉及一筆交易，而當他在19日下午趕到華府第一資本體育館，參加就職前與支持者同樂的「讓美國再次偉大勝利集會」時，他吹噓自己掌握了所有籌碼。

川普當時說，TikTok助他在大選期間在年輕選民中取得不俗的成績，他還宣布：「所以我喜歡TikTok，我有稍微不錯的體驗。你們說呢？」川普指的是用戶體驗。

川普表示，美國無意支付TikTok 50%股份的款項；字節跳動將交出半家公司，以交換總統批准其營運。川普說：「不管你喜不喜歡TikTok，我們都會賺很多錢。」他完全沒提到國安問題。

果真如此，這至少是一樁不尋常的商業交易，更像是政府出售石油與天然氣開採合約，或是將電磁頻譜賣給電信公司。

但這都是勢必會改變的細節。當下，川普沉浸在TikTok 19日發出的恢復服務訊息中，該訊息說：「感謝您的耐心與支持，由於川普總統的努力，TikTok重回美國！」 TikTok通知用戶：「感謝您的耐心與支持，由於川普總統的努力，TikTok重回美國！」(歐新社)

就在那一天，一切都未真正改變，川普尚未簽署行政命令，各方尚未找到解決國安問題的解方，只有一個想法浮出──TikTok把所有功勞都歸給了新上任的川普總統。