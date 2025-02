封面故事／音樂歸音樂 政治歸政治？ Y.M.C.A.陷爭議

川普在2024年競選活動上,隨著 「Y.M.C.A.」的曲子揮舞兩個拳頭。(路透)

「音樂歸音樂,政治歸政治?」川普 1月20日正式就職,在就職前夕的活動演出上,川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下登場,而這首經典歌曲的原唱——「鄉巴佬合唱團」(Village People)——更與川普同台演出。夢幻共演的畫面,卻又再度掀起美國的論戰:「Y.M.C.A.」這首被認為是美國同志 文化的讚歌,為何被川普陣營拿來當主題曲?一向被視為民主黨支持者的鄉巴佬合唱團,怎麼轉向去替川普表演?

事實上不只是川普陣營愛用「Y.M.C.A.」,這首極為通俗的歌曲,對於絕大多數美國人而言都是印象深刻的歡樂音樂。這首歌誕生於1978年,從美國紅到國際市場,傳唱多年之後又輾轉變成了川普陣營的愛歌。

「Y.M.C.A.」出自「鄉巴佬合唱團」(Village People,有的直譯「村民」、或譯為「村民樂隊」)是美國1977年開始的迪斯可樂團,成為全國現象級熱潮的契機,則是隔年1978年推出的歌曲「Y.M.C.A.」與「Macho Man」,攻下當時的美國音樂排行榜。

「Y.M.C.A.」這首歌是以「基督教青年會」為主題,Y.M.C.A.即為該組織的縮寫。這是由英國慈善家喬治.威廉斯(George Williams)於1844年創立的社會服務團體,在美國也有極大的影響力,特別是在社會救濟、青年服務等方面的知名度高;特別是大量開設平價的旅館、青年活動中心等設施,讓沒有錢的年輕人、旅客、甚至是社會弱勢族群有一個短暫的棲身之地。

而這首「Y.M.C.A.」的歌詞內容,唱的就是當時美國基督教青年會的服務:

Young man,

there’s a place you can go

年輕人,有個地方可去

I said, young man,

when you’re short on your dough

年輕人,當你阮囊羞澀

You can stay there,

and I’m sure you will find

Many ways to have a good time

你能待在那邊,你一定能有許多方法得到快樂時光

微妙的是,鄉巴佬合唱團與這首「Y.M.C.A.」意外地獲得同志共鳴,成為美國LGBT運動發展史上的文化象徵之一。

「Y.M.C.A.」變成同志讚歌的原因,包括歌詞的陳述令人聯想到當時同性戀 尚未被社會廣納的風氣下,彼此尋求去處的心聲,而基督教青年會的廉價旅館,常常就是同志們相約的場所。此外鄉巴佬合唱團在歌曲MV中的造型,打扮成警察、牛仔、工人、飛車騎士和北美原住民酋長,也確實連結到了男同志社群的性感想像。

此外,鄉巴佬合唱團團名的「Village」取自紐約曼哈頓的格林威治村,當地著名的同志酒吧「石牆酒吧」(Stonewall),也就是後來1969年的石牆暴動(Stonewall riots)的發生地,是美國同志運動歷史的解放之地。

意外成為同志讚歌

事件之後,1973年美國精神醫學學會將「同性戀」從疾病分類中刪除,不再將同性戀視為一種病態;凡此種種,都是「Y.M.C.A.」推出的時代氛圍,這首歡快的歌曲也就立即成為同志們歡迎的頌揚讚歌。

「Y.M.C.A.」的傳唱跨越國際,1979年輸入日本,由歌王西城秀樹翻唱為日文版的「YOUNG MAN」,琅琅上口的歌詞與旋律,搭配動感活力的舞蹈,這首單曲立即獲得市場熱烈迴響,創下日本近140萬張的熱銷紀錄,還成為當時日本高中棒球選拔賽的進場主題曲。

同樣有基督教青年會服務的台灣,當時也有引進這首外文歌曲,由性感歌星崔苔青翻唱「年輕人」,但在國民黨政府戒嚴的年代,這首歌卻遭到「不得夾雜外國語文詞句」的限制而一度被禁唱。

這首歌真的是替同志所作嗎?根據作詞者威利斯(Victor Willis,也是樂團中扮演機車騎士的那位)的說法,這首歌曲的創作與內容都和同性戀無關,自己當時也不知道那些旅館就是同志聚集之地,而「Y.M.C.A.」是替所有人寫的歌曲。演變為同志熱門舞曲,或許是無心插柳的結果,但既然是替所有人而寫的歌,那麼在美國不同的族群有各自的感受與詮釋實屬自然;許多「Y.M.C.A.」歌迷可能沒預料到的是,這首歌會成為川普陣營的造勢主題曲。

川普在2020年總統大選競選期間,各大造勢場合都出現了鄉巴佬合唱團的「Y.M.C.A.」和「Macho Man」歌曲,在當時就已經成為新聞議論的話題。起初令人費解的是,鄉巴佬合唱團一向被認為是民主黨支持者,加上這首歌的「GAY感強烈」、強調族群歡樂融合,似乎不太契合川普陣營的理念,怎麼會用來造勢? 川普1月20日就職前夕的活動演出上,川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下登場,而這首經典歌曲的原唱——「鄉巴佬合唱團」(Village People)——更與川普同台演出。(美聯社)

背後的脈絡複雜,其一是「Y.M.C.A.」通俗且流行甚廣,曲風與歌詞容易帶動氣氛,川普支持者還將「Y.M.C.A.」改為「M.A.G.A.」。其二是美國國會圖書館在2020年3月將這首歌列入國家錄音登記(National Recording Registry),以具有美國重要的歷史與文化價值永久收錄保存。這也使得「Y.M.C.A.」更能代表「所有美國人的經典」,而不單單只有70年代的同志符號。

作詞人立場改變

但「Y.M.C.A.」的作者卻是不同意的。前文提到的作詞人威利斯,在2020年還公開表態不支持川普,同時要求川普陣營不要再拿鄉巴佬合唱團的音樂來播。實際上,威利斯的態度反覆,早期一度默許川普陣營使用歌曲,但後來因為BLM風暴的發生,身為非裔的威利斯才因此表態對川普的反感和拒絕授權;但本來大聲斥責的威利斯,後來也改口認為這首歌可以讓不同陣營的人使用——鄉巴佬合唱團後來注意到,「Y.M.C.A.」的再流行為他們帶進的流量與利潤實在太多了。

究其原因,是川普團隊透過合法程序取得美國BMI授權,在威利斯的同意下得以繼續使用。根據威利斯的說法,靠授權給川普團隊用於政治活動,就賺進數百萬美元的報酬。

2024年12月,現年73歲的威利斯在FB上再次強調這些授權事宜,並且重申「Y.M.C.A.」真的不是同志gay歌,若是哪個媒體繼續再錯誤地陳述,將不排除提告。

到了2025年1月川普就任前夕,鄉巴佬合唱團受邀在就職前進行演出,還與川普同台大唱「Y.M.C.A.」。這個演出再次引發爭論,鄉巴佬合唱團以及威利斯的FB,雙雙發出聲明解釋自己為何會出現在川普的活動上。聲明中首先澄清:「我們出現在就職活動表演上,不代表我們就認同當選總統的政策」,「讓我們給川普總統一個機會,看看他接下來會做什麼。如果他採取行動去限制LGBTQ的權利,鄉巴佬合唱團將會第一個站出來發聲。」 川普1月20日就職前夕的活動演出上,川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下登場,而這首經典歌曲的原唱——「鄉巴佬合唱團」(Village People)——更與川普同台演出。(美聯社)

鄉巴佬合唱團認為,「Y.M.C.A.」超越政治、是一首屬於全世界的頌歌,「希望在混亂分裂的選舉後,能幫助國家團結——即使我們偏好的候選人落選」(就聲明內容所說,威利斯與鄉巴佬合唱團支持民主黨候選人賀錦麗)。不過這番說法,已在FB上形成壁壘分明的爭論。

原唱 https://www.youtube.com/watch?v=CS9OO0S5w2k&t=3s

川普就職前夕 https://www.youtube.com/watch?v=ptTc17stBkw