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封面故事／音樂歸音樂 政治歸政治？ Y.M.C.A.陷爭議

轉角24小時
川普在2024年競選活動上，隨著 「Y.M.C.A.」的曲子揮舞兩個拳頭。(路透)
川普在2024年競選活動上，隨著 「Y.M.C.A.」的曲子揮舞兩個拳頭。(路透)

「音樂歸音樂，政治歸政治？」川普1月20日正式就職，在就職前夕的活動演出上，川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下登場，而這首經典歌曲的原唱——「鄉巴佬合唱團」（Village People）——更與川普同台演出。夢幻共演的畫面，卻又再度掀起美國的論戰：「Y.M.C.A.」這首被認為是美國同志文化的讚歌，為何被川普陣營拿來當主題曲？一向被視為民主黨支持者的鄉巴佬合唱團，怎麼轉向去替川普表演？

事實上不只是川普陣營愛用「Y.M.C.A.」，這首極為通俗的歌曲，對於絕大多數美國人而言都是印象深刻的歡樂音樂。這首歌誕生於1978年，從美國紅到國際市場，傳唱多年之後又輾轉變成了川普陣營的愛歌。

「Y.M.C.A.」出自「鄉巴佬合唱團」（Village People，有的直譯「村民」、或譯為「村民樂隊」）是美國1977年開始的迪斯可樂團，成為全國現象級熱潮的契機，則是隔年1978年推出的歌曲「Y.M.C.A.」與「Macho Man」，攻下當時的美國音樂排行榜。

「Y.M.C.A.」這首歌是以「基督教青年會」為主題，Y.M.C.A.即為該組織的縮寫。這是由英國慈善家喬治．威廉斯（George Williams）於1844年創立的社會服務團體，在美國也有極大的影響力，特別是在社會救濟、青年服務等方面的知名度高；特別是大量開設平價的旅館、青年活動中心等設施，讓沒有錢的年輕人、旅客、甚至是社會弱勢族群有一個短暫的棲身之地。

而這首「Y.M.C.A.」的歌詞內容，唱的就是當時美國基督教青年會的服務：

Young man,

there’s a place you can go

年輕人，有個地方可去

I said, young man,

when you’re short on your dough

年輕人，當你阮囊羞澀

You can stay there,

and I’m sure you will find

Many ways to have a good time

你能待在那邊，你一定能有許多方法得到快樂時光

微妙的是，鄉巴佬合唱團與這首「Y.M.C.A.」意外地獲得同志共鳴，成為美國LGBT運動發展史上的文化象徵之一。

「Y.M.C.A.」變成同志讚歌的原因，包括歌詞的陳述令人聯想到當時同性戀尚未被社會廣納的風氣下，彼此尋求去處的心聲，而基督教青年會的廉價旅館，常常就是同志們相約的場所。此外鄉巴佬合唱團在歌曲MV中的造型，打扮成警察、牛仔、工人、飛車騎士和北美原住民酋長，也確實連結到了男同志社群的性感想像。

此外，鄉巴佬合唱團團名的「Village」取自紐約曼哈頓的格林威治村，當地著名的同志酒吧「石牆酒吧」（Stonewall），也就是後來1969年的石牆暴動（Stonewall riots）的發生地，是美國同志運動歷史的解放之地。

意外成為同志讚歌

事件之後，1973年美國精神醫學學會將「同性戀」從疾病分類中刪除，不再將同性戀視為一種病態；凡此種種，都是「Y.M.C.A.」推出的時代氛圍，這首歡快的歌曲也就立即成為同志們歡迎的頌揚讚歌。

「Y.M.C.A.」的傳唱跨越國際，1979年輸入日本，由歌王西城秀樹翻唱為日文版的「YOUNG MAN」，琅琅上口的歌詞與旋律，搭配動感活力的舞蹈，這首單曲立即獲得市場熱烈迴響，創下日本近140萬張的熱銷紀錄，還成為當時日本高中棒球選拔賽的進場主題曲。

同樣有基督教青年會服務的台灣，當時也有引進這首外文歌曲，由性感歌星崔苔青翻唱「年輕人」，但在國民黨政府戒嚴的年代，這首歌卻遭到「不得夾雜外國語文詞句」的限制而一度被禁唱。

這首歌真的是替同志所作嗎？根據作詞者威利斯(Victor Willis，也是樂團中扮演機車騎士的那位)的說法，這首歌曲的創作與內容都和同性戀無關，自己當時也不知道那些旅館就是同志聚集之地，而「Y.M.C.A.」是替所有人寫的歌曲。演變為同志熱門舞曲，或許是無心插柳的結果，但既然是替所有人而寫的歌，那麼在美國不同的族群有各自的感受與詮釋實屬自然；許多「Y.M.C.A.」歌迷可能沒預料到的是，這首歌會成為川普陣營的造勢主題曲。

川普在2020年總統大選競選期間，各大造勢場合都出現了鄉巴佬合唱團的「Y.M.C.A.」和「Macho Man」歌曲，在當時就已經成為新聞議論的話題。起初令人費解的是，鄉巴佬合唱團一向被認為是民主黨支持者，加上這首歌的「GAY感強烈」、強調族群歡樂融合，似乎不太契合川普陣營的理念，怎麼會用來造勢？

川普1月20日就職前夕的活動演出上，川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下...
川普1月20日就職前夕的活動演出上，川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下登場，而這首經典歌曲的原唱——「鄉巴佬合唱團」（Village People）——更與川普同台演出。(美聯社)

背後的脈絡複雜，其一是「Y.M.C.A.」通俗且流行甚廣，曲風與歌詞容易帶動氣氛，川普支持者還將「Y.M.C.A.」改為「M.A.G.A.」。其二是美國國會圖書館在2020年3月將這首歌列入國家錄音登記(National Recording Registry)，以具有美國重要的歷史與文化價值永久收錄保存。這也使得「Y.M.C.A.」更能代表「所有美國人的經典」，而不單單只有70年代的同志符號。

作詞人立場改變

但「Y.M.C.A.」的作者卻是不同意的。前文提到的作詞人威利斯，在2020年還公開表態不支持川普，同時要求川普陣營不要再拿鄉巴佬合唱團的音樂來播。實際上，威利斯的態度反覆，早期一度默許川普陣營使用歌曲，但後來因為BLM風暴的發生，身為非裔的威利斯才因此表態對川普的反感和拒絕授權；但本來大聲斥責的威利斯，後來也改口認為這首歌可以讓不同陣營的人使用——鄉巴佬合唱團後來注意到，「Y.M.C.A.」的再流行為他們帶進的流量與利潤實在太多了。

究其原因，是川普團隊透過合法程序取得美國BMI授權，在威利斯的同意下得以繼續使用。根據威利斯的說法，靠授權給川普團隊用於政治活動，就賺進數百萬美元的報酬。

2024年12月，現年73歲的威利斯在FB上再次強調這些授權事宜，並且重申「Y.M.C.A.」真的不是同志gay歌，若是哪個媒體繼續再錯誤地陳述，將不排除提告。

到了2025年1月川普就任前夕，鄉巴佬合唱團受邀在就職前進行演出，還與川普同台大唱「Y.M.C.A.」。這個演出再次引發爭論，鄉巴佬合唱團以及威利斯的FB，雙雙發出聲明解釋自己為何會出現在川普的活動上。聲明中首先澄清：「我們出現在就職活動表演上，不代表我們就認同當選總統的政策」，「讓我們給川普總統一個機會，看看他接下來會做什麼。如果他採取行動去限制LGBTQ的權利，鄉巴佬合唱團將會第一個站出來發聲。」

川普1月20日就職前夕的活動演出上，川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下...
川普1月20日就職前夕的活動演出上，川普在招牌主題曲「Y.M.C.A.」的熱播下登場，而這首經典歌曲的原唱——「鄉巴佬合唱團」（Village People）——更與川普同台演出。(美聯社)

鄉巴佬合唱團認為，「Y.M.C.A.」超越政治、是一首屬於全世界的頌歌，「希望在混亂分裂的選舉後，能幫助國家團結——即使我們偏好的候選人落選」（就聲明內容所說，威利斯與鄉巴佬合唱團支持民主黨候選人賀錦麗）。不過這番說法，已在FB上形成壁壘分明的爭論。

原唱 https://www.youtube.com/watch?v=CS9OO0S5w2k&t=3s

川普就職前夕 https://www.youtube.com/watch?v=ptTc17stBkw

 

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