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移民專頁／EB-5詐騙多 仍是熱門綠卡路

記者啟鉻
EB-5是不少中國投資者移民美國的熱門途徑。圖為Peachtree Group的EB-5投資移民計畫已獲批項目，位於北卡的希爾頓酒店。(美聯社)
EB-5是不少中國投資者移民美國的熱門途徑。圖為Peachtree Group的EB-5投資移民計畫已獲批項目，位於北卡的希爾頓酒店。(美聯社)

美國上世紀90年代初創立EB-5即移民投資者計畫，為全美基礎設施、房地產及商業項目提供資金支持，對增加就業和促進地區經濟繁榮有積極貢獻。而項目進程中，曾發生多起項目推遲或欺詐案，讓部分華人投資者深陷泥沼，不過整體而言，EB-5仍然是美國經濟增長重要助力，也是不少中國投資者移民美國的熱門途徑。

中國投資者在EB-5投資後，可能碰到項目經營不利，業者要求出售，投資者為避免損失提告的情況。The Press Enterprise報導，類似事件2024年發生在南加內陸河濱郡坦密庫拉谷。酒莊Avensole Winery是EB-5項目，吸引一批中國投資者，他們每人投資超過80萬美元，以換取美國永久居民身分(即綠卡)。

2024年7月，該酒莊經營陷入困境，要以1490萬美元上市出售，並開始交易流程；買家是當地另一家酒莊Robert Renzoni Winery的擁有者Robert Renzoni，以及Galleano Winery的代表Dominic Galleano，他們共出價1200萬美元。這筆交易原計畫在10月完成，但有中國投資者提告，導致交易失敗。中國投資者提告的原因，是EB-5簽證相關的內部爭議，以及擔憂酒莊一旦出售，可能無法獲得綠卡。

律師華強表示，這種情況在EB-5投資中時有發生，部分投資者資金甚至很難要回，也無法從臨時綠卡順利轉為正式綠卡。多年前，作為投資移民項目的賭城拉斯維加斯一家酒店，經營不善面臨倒閉，打算宣布破產。部分中國EB-5投資者，面臨移民身分以及資金無法取回風險；這些投資者聘請律師，提告開發商。不過這個官司持續多年，尚無結果。華強表示，作為EB-5投資者，在決定投資一個項目時，應諮詢專業人士對項目能否持續經營有科學評估，或者與其他投資者一起，仔細查看資金支出情況，盡可能規避各種風險。

也有中國投資者通過提告，不僅要回投資資金，還獲得數十萬美元賠償的案例。華強說，一名中國女企業家，幾年前在南加州向投資移民項目投了80多萬美元。這個項目後來經營困難，不得不關門，導致該女投資者綠卡身分拿不到，投資款也可能打水漂。為挽回損失，該華女提告項目業者。最終，不僅成功拿回投資款，還獲得近40萬美元的賠償。

律師陳勁松指出，從以往中國投資者選擇EB-5項目的經驗看，會出現以下三種情況。首先是永久居民身分拿不到，且投資款也拿不回來，這是最糟糕的。其次是雖然可以獲得綠卡，但投資款無法全部收回，或者是部分收回。而最好的結果，是既解決移民身分，投資項目也成功、能收回投入的資金。關鍵是投資者要對所投資項目能否長期運營有正確判斷，這需要由專業人士輔助。

多年前大批中國投資者一窩蜂盲目向EB-5項目投資，部分投資者吃過虧，現在投資者變得更加謹慎和理性。

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