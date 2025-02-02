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流行／「時尚太后」愛普菲爾逾200藏品 拍賣捐公益

編譯潘勛
T有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去世，其200多件收藏品今年上線拍賣。(美聯社)
T有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去世，其200多件收藏品今年上線拍賣。(美聯社)

時尚達人、大膽玩色，有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去世，其200多件收藏品今年1月28日起到2月13日上線拍賣，預計將拍得至少25萬元，所得將歸給慈善信託。

雅虎生活(Yahoo! Life)報導，愛普菲爾生前是知名室內設計師暨時尚達人。負責本次拍賣的佳士得(Christie’s)私人及偶像收藏品部門負責人伊莉莎白‧席格爾(Elizabeth Seigel)指出，愛普菲爾擁抱「多多益善」的哲學，但她的時尚風格與室內設計，似乎從沒被她的最大化抉擇所拖累，而最大化抉擇是她風格及鑒賞力的動力。

這次拍賣品當中，有愛普菲爾的玳瑂珠寶、淡青色小人偶描繪她騎在速克達上、粉紅、紅及黃色Carolina Herrera全套服裝、18支眼鏡之中全無純黑。

拍賣品 反映品味美學

拍賣品反映愛普菲爾不拘一格的品味、隨意揮灑的美學，由跳蚤市場發現的精品、2021 H&M時尚聯合展的服裝，還有迪奧(Dior)品牌的高級訂製羽毛大衣。

有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去...
有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去世，其200多件收藏品今年上線拍賣。(美聯社)

拍賣品之首為一支雕刻木棍，成於1975年，形狀是隻鴕鳥，估計可賣到6000至8000元；愛普菲爾曾親暱地稱這件奇形怪狀的物品為賈西(Gussy)。所有拍賣品的起標價為100元。

這次拍賣會名為「毫無歉意的艾瑞絲：艾瑞絲·愛普菲爾個人收藏品」(Unapologetically Iris: The Personal Collection of Iris Apfel)，距這位室內設計師、女商人去世不到一年，反映她身為時尚偶像、網紅及許多時尚品牌門面的晚霞時光。

例如那些眼鏡取自艾瑞絲·愛普菲爾、X Zenni聯合展，她100歲那年眾多聯合展之一。

有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去...
有「時尚太后」雅稱的艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)去年以102歲嵩壽去世，其200多件收藏品今年上線拍賣。(美聯社)

時尚品、衣飾配件壓軸

時尚品及衣飾配件在拍賣會上占壓軸，由1950年代的物件到現今都有。此外還有藝品、椅子、裝飾品，還有圓形的手提箱，繪有條紋及粉紅斑點。

這次拍賣一些特選拍品將自1月24日到25日在佳士得邁阿密館展出，1月29到31日換到佳士得棕櫚灘館、2月8到12日則到紐約館。

拍賣 雅虎 H&M

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