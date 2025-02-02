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養生／失智症徵兆 5招在家檢測

編譯潘勛
能否單腳站立至少30秒鐘，是檢測失智症的方法之一。（本報資料照片）
能否單腳站立至少30秒鐘，是檢測失智症的方法之一。（本報資料照片）

失智症影響所及，不僅記憶流失而已，還有空間知覺，到走路步法、嗅覺、能否走上樓梯等，現在，神經科醫生賓吉分享五種簡易測試法，讓人在家中做，或許就得知自己有無罹患失智症。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，賓吉醫生在最近貼於抖音(TikTok)社媒平台的視頻中表示，他提出的簡易測試法，與體能任務及反應力有關。

首先是看看人是否能單腳站立至少30秒鐘。這一點經其他研究指出與腦部老化有關。賓吉指出，要單腳站立至少30秒鐘，動用的心智靈活力，數量很不可思議。辦不到的人，雖然活動力正常，卻「反映出腦部控制平衡感及動作技巧的區域，有細微的缺陷」。

早期失智症還會改變你對味覺的感受；有帕金森氏症(Parkinson’s)或阿茲海默氏(Alzheimer’s)的人或許會注意到，自己淋浴時感覺有所不同。

第三是調整時鐘，請人把它調到特定時間，可以得悉空間知覺、注意力及做計畫等有沒有問題。

接下來是分門別類流暢度測驗；賓吉醫生要求他的患者就一特定門類，點出屬於其中盡可能多的東西，可以考出他們的言語流暢程度，喪失這種能力也經指出與失智有關。

賓吉醫生也建議「雙重任務走路測驗」，要求疑似有失智症的人邊走邊接受認知能力測驗，例如倒數；他表示，要這麼做而很費力，就顯示執行功能、記憶或注意力出問題。

上述簡易測驗算不上專業診斷。但愈早診出失智症，結果往往較好。如果認為自己或者你在意的人罹患失智症，英國國民保健署(NHS)建議盡快去看家醫科醫生。

國民健保署指出，如果你發現親戚、朋友疑有失智症，建議你陪伴對方去看家醫科醫生，如此與醫生討論時，你可以協助他們想起答案。另外，夫妻談起這個話題或許很難為情，因此要確定處理這個話題時很和緩，在兩人都熟悉的場合提到，別匆忙。

失智 健保 抖音

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