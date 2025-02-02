醫藥／外傷亂擦藥 易養出凸疤

傷口若為「大、深、髒」3種狀況，都不適合使用液體OK繃。（本報資料照片）

每個人終其一生都有機會發生「外傷」，急性外傷的傷口種類繁雜，最常見割傷、挫傷、燙傷等三大類。醫師表示，受傷後，傷口大小決定未來留疤的機率。若傷口愈早介入照顧，可降低發炎的時間，疤痕的面積有機會變小。

坊間對於照顧傷口有多種偏方，如拿萬金油刺激傷口或在傷口上貼狗皮膏藥，台灣林口長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎指出，如此很容易使傷口增生組織，養出「凸疤」機率高。

急性外傷傷口有割傷、挫傷（即擦傷）、燒燙傷、刺傷、手術傷口等。王芳穎說，一般民眾最常發生的外傷傷勢，以割傷、挫傷、燙傷為主，其餘在一般人的生活中相對少遇到，以這三類的傷口照顧來說，都可以用同一種的照顧護理方式。

傷口照顧的步驟，最重要的是使用含抗生素藥膏，降低傷口感染的機率。不過，一些民眾對於傷口的照顧，常認為要積極殺菌消毒，對傷口恢復較好，如果傷口濕濕爛爛，反而認為是惡化的表現。王芳穎說，組織再生過程中需要足夠水分，濕潤的環境可幫助上皮細胞生長，恢復速度比處於乾燥環境中快一倍以上，因此會降低傷口發炎時間，縮小疤痕面積。

薄荷反效果 恐加劇發炎

不少民眾會拿萬金油、雙氧水等處理傷口，認為唯有藥品與傷口產生「高度刺激反應」，才是藥品正在殺菌的表現。但王芳穎強調，萬金油絕對沒有殺菌的效果，薄荷反而會刺激傷口，加劇發炎反應，唯獨萬金油的「油」，具有保濕作用，其餘都會造成反效果；雙氧水雖有殺菌效果，但會讓組織的蛋白質變性，增加發炎反應，傷口反而不易恢復。

處理傷口 抗生素藥膏佳

處理傷口最建議的方式，是使用含抗生素藥膏塗抹在傷口上。不過，部分民眾對於含抗生素藥膏，會出現過敏性皮膚炎的反應。王芳穎說，若已出現過敏性皮膚炎的反應，可改用凡士林塗抹在傷口上，讓尚未長出新皮的組織，處於濕潤的狀態。

傷口的深度決定疤痕的大小，王芳穎指出，只要有傷口，就一定會有疤痕，但是經由照顧，可以讓疤痕變得相對小，卻沒辦法恢復到「完全沒傷口」時的皮膚狀態。

王芳穎說，傷口愈深照顧時間愈長，傷口也比較容易持續發炎，出現組織增生的機率，挫傷是常見傷口中最容易養出「凸疤」的傷勢。若自認處理傷口的能力不足，應尋求皮膚科醫師協助。

打除疤針 抑制組織增生

如果不小心已經養出凸疤，王芳穎建議，可以使用「除疤針」，讓凸疤可以變得平坦一點，因為除疤針的成分為類固醇，可讓疤痕的纖維組織溶解變軟，抑制纖維組織增生。

此外，台灣新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳指出，傷口若為「大、深、髒」3種狀況，都不適合使用俗稱「液體OK繃」的液體絆創膏，傷口太深需要完整消毒，並且可能傷到神經、血管得評估縫合，若傷口太大未固定好則容易留疤。

蠶豆症者 遠離液體OK繃

台灣食藥署副署長陳惠芳表示，俗稱「液體OK繃」的液體絆創膏，是由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，主要有3大成分，先藉由「苯甲醇」、「樟腦」於皮膚傷口表面微消毒，後續「硝酸纖維素」快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，進而免於水分或細菌的侵入及刺激。由於液體OK繃含「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，因此應避免使用。